Спорт объединил гостей и жителей Саранска

Несколько дней назад Саранск стал центром мировой спортивной футбольной жизни, одним из городов, где проходят матчи чемпионата мира по футболу 2018. 16 июня в Саранске состоялась первая из четырех запланированных игр - состязание сборных Перу и Дании.

Болельщики команды Перу начали прибывать в Саранск еще за несколько дней до даты игры. Они с удовольствием посещали Фестиваль болельщиков FIFA 2018, следили за ходом мундиаля, отзывчиво и непринужденно общались с местными жителями, создавали в Саранске небывалую и такую ожидаемую атмосферу события мирового масштаба.

Но не только спортивные события, связанные с футболом, захлестнули Саранск в эти дни. Управление по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодёжной политике Департамента по социальной политике Администрации Саранска организовало в день матча, 16 июня, в зонах гостеприимства турниры по различным видам спорта, популярным в столице Мордовии. Главными участниками в этих соревнованиях стали болельщики стран - участниц матча. В силе, упорстве и физической подготовке им пришлось состязаться с жителями Саранска, регионов России и других стран. Соревнования прошли по игре в шахматы, в перетягивании каната, чеканке мяча, флорболе - летнем хоккее с клюшкой, игре «Квадрат».

Основные состязания прошли в парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина. Здесь перуанские болельщики показали свои способности в шахматной логике, смекалке и находчивости. Жители нашего города с большой радостью были готовы посоперничать с гостями в видах спорта, не связанных с футболом.

Вторая площадка развернулась в этот день в экопарке. Спортивные состязания по чеканке мяча, кегле-боулингу и даже классикам прошли здесь наряду с концертной программой и работой кафе под открытым небом.

Как оказалось, проигравших во всех этих спортивных баттлах не было! Иностранные гости получали на память магниты с символикой Саранска. Сами же они душевно одаривали соперников из Саранска и городов России сладкими подарками.

«Все мероприятия прошли на очень дружественной и позитивной волне. Участников наших соревнований, несмотря на возникающий порой языковой барьер, объединили любовь к спорту и отличное предматчевое настроение, - рассказал начальник Управления по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодёжной политике Администрации Саранска Роман Дубровин. - Для нас, как организаторов, это бесценный опыт не только в подготовке и проведении футбольного состязания мирового уровня, но и в тесном общении с иностранными гостями».

В дни чемпионата мира по футболу в Саранске не остались без внимания и горожане с семьями. Совместно с региональной общественной организацией Республики Мордовия «Центр помощи молодежи и людям, находящимся в трудной жизненной ситуации «Рука Помощи» Управление по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодёжной политике Администрации Саранска организовало семейный спортивный фестиваль, который пройдет во всех микрорайонах Саранска. 15 и 17 июня первые мероприятия прошли в Октябрьском районе Саранска на площади по улице Гожувской. В них приняли участие более 200 человек.

Спортивный праздник для детей, подростков и родителей проходил в несколько этапов. Соревнования были организованы для всех возрастных групп и по разным видам. Здесь можно было проявить свои способности в волейболе, футболе, хоккее с мячом, баскетболе и в разного рода эстафетах. Для малышей работали бесплатные батуты. Ни дети, ни родители не остались в стороне от веселых спортивных соревнований.

Спорт в эти дни в Саранске объединил всех от мала до велики. Изюминкой праздника стал футбольный матч-мастер-класс с участием болельщиков из Перу, Кении и Мексики.

Следующий этап спортивного семейного фестиваля пройдет 23 и 24 июня на стадионе «Саранск» в юго-западном микрорайоне Саранска, а 30 июня и 1 июля фестиваль примет Пролетарский район Саранска на площади по улице Коваленко. Начало мероприятий в 17.00.