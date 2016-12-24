Это что-то фантастическое!

Спикера Совета Федерации восхитили перемены во внешнем облике Саранска

На минувшей неделе Мордовию посетила Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Программа ее пребывания включала в себя посещение ряда инфраструктурных объектов, построенных в Саранске в рамках подготовки к футбольному первенству планеты, знакомство с деятельностью технопарка в сфере высоких технологий, а также обсуждение основных направлений работы по реализации новых «майских» указов Президента страны. Чуть забегая вперед, отметим, что увиденное в столице региона немало впечатлило спикера верхней палаты российского парламента. «Город преобразился до неузнаваемости! - сказала она журналистам. - Это не какие-то локальные улучшения, это совершенно иной уровень развития и благоустройства - новые дороги, транспортные развязки, аэропортовый комплекс мирового уровня, наконец, превосходный жилой массив, построенный так, что Европа отдыхает… Говорю совершенно искренне. Глава РМ, депутаты, все жители республики выполнили гигантский объем работы. Я поздравляю вас и восхищаюсь вашей целеустремленностью!».

Для начала, впрочем, Валентина Матвиенко проинспектировала главный объект мундиаля. За сутки до первого в истории региона официального матча чемпионата «Мордовия Арена» предстала перед гостями, что называется, во всей красе. «Да с такой инфраструктурой у нас будет такая сборная, которую лет через пять-десять и обыграть-то никто не сможет!» - не удержалась от комплимента Председатель Совета Федерации. Заметив попутно, что в перспективе вновь возведенные объекты должны приносить пользу людям, пополнять бюджет. Владимир Волков в ответ подчеркнул, что разработанная у нас концепция наследия как раз и предполагает эффективное использование каждого сооружения. Некоторые вопросы возникают если только по стадиону. «Для ФК «Мордовия» он, конечно же, будет домашним, - уточнил Владимир Волков. - Заодно на этой базе намереваемся развивать детский футбол. А еще проводить различные культурно-массовые мероприятия. Здесь, например, появятся зоны для занятий спортом, семейного отдыха, оздоровительные и досуговые центры. Тем более что по соседству находятся десятки многоквартирных домов, включая уже готовый к заселению гостинично-жилой комплекс «Тавла».

«В Сочи перед зимними Играми-2014 у нас ведь тоже имелись определенные сомнения по поводу востребованности олимпийских строек, - поддержала его Валентина Матвиенко. - Договаривались с инвесторами, порой и упрашивали их. А сегодня поток туристов там не иссякает круглый год. Возможно, не все было сделано именно так, как задумывалось. Но то, что курорт становится все более популярным, - несомненно. Этот опыт доказывает, что при грамотном подходе затраты непременно окупятся».

На предусмотренную затем прогулку по единственному в стране проспекту Российской армии спикер Совета Федерации отправилась в бодром расположении духа. И даже с удовольствием приняла приглашение волонтеров поучаствовать в танцевальной разминке. Массовым, правда, сие действие так и не стало. Компанию гостье решились составить только двое - Глава Мордовии Владимир Волков и мэр Саранска Петр Тултаев.

После спортивных занятий на свежем воздухе парламентарий обратила внимание на продуманность застройки жилого массива «Юбилейный». «Нет такой плотности и нагроможденности, - констатировала она. - Зелени много, предусмотрены места для прогулок, отдыха, спортивных занятий. Школа, детские сады, отделения полиции, поликлиника, торговые центры - все же делается для людей, для комфортного проживания. Честно говоря, я бы и сама с радостью здесь жила. Благо проект будет продолжен».

С республиканскими инновациями в научно-производственной сфере спикер Совета Федерации смогла ознакомиться на примере оптоволоконного завода и «Технопарка-Мордовия». Первое предприятие давно и, кстати, вполне успешно поставляет свою продукцию на рынки Европы и Юго-Восточной Азии, умудряясь на равных конкурировать с вездесущими китайцами. При этом, что немаловажно, в своей деятельности оно все сильнее опирается на наши же, отечественные, разработки, создаваемые в том числе на базе структурных подразделений технопарка. Сейчас, отметим, резидентами «Технопарка-Мордовия» являются 118 юридических лиц, чей суммарный оборот оценивается более чем в 7 миллиардов рублей, а число трудоустроенных специалистов уже перевалило за 2,5 тысячи человек.

Есть здесь и молодежное «крыло» - «Кванториум», где юные кулибины постигают основы робототехники, IT-технологий, аэромоделирования и еще целого ряда направлений. «Посмотрите, как у детей глаза горят, с каким интересом они ходят на занятия, - с восхищением отозвалась спикер верхней палаты. - Просто душа радуется. Если мы повсюду будем их так поддерживать, любые горы свернем. А ведь это никакая не дань моде. Налицо продуманная, сознательная политика мордовского руководства по профессиональной ориентации и подготовке ребят. Инвестиции в человеческий капитал самые важные инвестиции. Не случайно же доля инновационной продукции в структуре промышленного производства Мордовии значительно выше, чем в среднем по России, - около 30 процентов».

В то же время Валентина Матвиенко призвала местных ученых активнее использовать возможности федеральных институтов развития. При посещении лаборатории карбида кремния, где впервые в России научились выращивать монокристаллы, пригодные для серийного производства полупроводниковых приборов нового поколения, она отметила, что данный процесс надо довести до логического завершения: «Нельзя останавливаться на полпути. Наоборот, нужно ускоряться, стремиться опередить другие страны, стать первыми в мире. Нам необходимы конкретные результаты. Готовьте предложения, мы их внимательно изучим и поддержим ваши инновации».

В положительном ключе была оценена и деятельность самого технопарка. «Мне доводилось посещать аналогичные учреждения, бывать в свободных экономических зонах. Могу сказать, что в Мордовии губернатор не отстранен от проводимой работы. Он лично принимает участие в управлении процессами, постоянно находясь, что называется, в теме, - заявила Валентина Матвиенко. - Я считаю, что это правильный подход, поскольку технопарки и сосредоточенные там инструменты нередко подходят для реализации стратегических планов, обозначенных Президентом страны. Речь идет, в частности, о вхождении России в пятерку ведущих экономик мира, об опережающем росте зарплат и доходов населения, о сокращении бедности, увеличении и расширении объемов производства наукоемкой продукции».

В ходе состоявшейся позже рабочей встречи с Главой РМ Владимиром Волковым рассматривались вопросы укрепления взаимодействия при решении важнейших задач социально-экономического развития региона. По словам Валентины Матвиенко, подготовка к чемпионату мира по футболу стала дополнительным импульсом для территории, позволила существенно подтянуть экономику и социальную сферу. Теперь, однако, усилия следует сосредоточить на мероприятиях, может быть, не столь масштабных, хотя и не менее значимых - благоустройстве домов и населенных пунктов, строительстве и реконструкции второстепенных дорог, улиц, тротуаров, реализации прочих программ, направленных на формирование комфортной среды обитания.

Еще одной темой обсуждения стал мониторинг исполнения постановления Совфеда «О государственной поддержке социально-экономического развития Мордовии», принятого по итогам прошедших в феврале Дней республики в верхней палате российского парламента. Как отметил Владимир Волков, благодаря документу удалось найти пути решения ряда актуальных проблем, обозначенных на заседаниях профильных комитетов СФ.

Уже перед отлетом в Москву Валентина Матвиенко провела совещание с руководителями исполнительных и законодательных органов власти региона, предприятий, а также общественных объединений, посвященное основным направлениям их деятельности при реализации указа Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». «Могу поздравить вас с успешным завершением работ по подготовке к футбольному первенству планеты, - сказала она. - Это действительно колоссальный труд, но и результаты впечатляют. Республика совершила мощный инфраструктурный рывок, а Саранск укрепил свой статус одного из наиболее благоустроенных и красивейших городов. Уверена, что и созданное наследие будет долгие годы служить людям. Позитивные изменения происходят также в экономике и социальной сфере. Продолжают расти объемы отгрузки инновационной продукции, производства зерна, молока, мяса, яиц. На мой взгляд, здесь, к примеру, выпускаются, самые лучшие сыры».

Есть, конечно, и проблемы. По-прежнему не самой простой остается демографическая обстановка. Причем происходит это, что характерно, в условиях создания новых рабочих мест, опережающего инфляцию роста зарплат, укрепления материально-технической базы системы здравоохранения и поистине беспрецедентных мер поддержки молодых семей или ипотечного жилищного строительства.

Немалое беспокойство вызывают также размеры государственного долга региона. Полученные деньги, понятно, были потрачены не зря и пошли исключительно на развитие. Между тем перспективы перевода республики под казначейское управление, введения индивидуальной программы реструктуризации долговой нагрузки становятся все более определенными - означенный режим начнет действовать уже с 1 июля текущего года. Излишне драматизировать ситуацию, однако, не стоит. «Сейчас важно обеспечить устойчивое развитие территории, - добавила Валентина Матвиенко. - А кроме того, разработать конкретные механизмы и инструменты, направленные на реализацию обозначенных в Президентском указе задач, задействовать внутренние резервы. Иначе мы не добьемся прорыва, о котором говорит Глава государства».

К слову, представленные Министерством экономики РМ целевые показатели выглядят вполне достижимыми. В течение ближайших шести лет ВРП должен вырасти, как минимум, на 31 процент. Индекс промышленного производства составит 141%, сельскохозяйственного - 125%. Объемы строительства жилья увеличатся с нынешних 340 до 500 тысяч квадратных метров в год. Создать предполагается не менее 12 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. «Мы не отказываемся от реализации ранее намеченных планов, - подытожил Владимир Волков. - Надо лишь в обычной жизни работать столь же упорно и плодотворно, как мы трудились в процессе подготовки к ЧМ».

Андрей КРИВОВ