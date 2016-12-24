Глава Саранска Петр Тултаев: «Мы понимали, что открываемся миру!»

В столице Мордовии уже состоялись два матча чемпионата мира по футболу, продемонстрировавшие всему миру: Саранск полностью готов. Готов ко всему: и к футболу, и к околофутбольным вещам. Иностранные болельщики и журналисты не скрывают своего восхищения от мордовской столицы. И все же многие из них продолжают задавать вопросы. Людей интересует, как город готовился к чемпионату мира и что будет после него. Об этом в день первой игры на «Мордовия Арене» на специально собранной пресс-конференции рассказал Глава Саранска Петр Тултаев.

«А почему не Саранск?»

- Мне часто задают вопрос: «Почему именно Саранск был выбран в качестве одного из городов-организаторов Чемпионата мира по футболу-2018?». И у меня всегда только один ответ на этот вопрос: «А почему не Саранск?». Поймите, Россия - это не только Москва, Санкт-Петербург и Казань. Россия в большинстве своем состоит из таких городов, как Саранск, в котором проживают 349 тысяч человек. И поверьте, мы не просто готовились принять этот чемпионат, для нас это дело чести! Мы очень переживаем, я не скрываю этого. Переживаем не только я и Глава республики, но и все люди, которые живут в нашем городе, да и в республике в целом. И это не просто слова. Вот представьте себе, для больших городов принять шестьдесят тысяч болельщиков ничего не стоит. А для Москвы так вообще, миллионом больше, миллионом меньше, никто не заметит! У нас все это заметно. Но вопрос: «Как заметно: хорошо или плохо?». Нашей первейшей задачей было создать атмосферу праздника. Добрую, дружескую, семейную. Саранск - многонациональный город. И за все время своего существования в нем не было ни одного конфликта на межнациональной или межконфессиональной почве.

Почему Саранск? Потому что мы больше, чем кто-либо, хотели, чтобы чемпионат состоялся у нас. Мы не просто хотели заполучить этот праздник. Чемпионат мира по футболу помогает нам решать очень многие проблемы городского хозяйства. Проблемы, которые нужно было решать, но не хватало денег или не доходили руки. Приведу простой пример. Как известно, дороги для России - это не просто дороги. Так вот за три года мы отремонтировали и построили девяносто городских дорог. И это не просто цифры. Посмотрите на наш город. Он состоит из центральной части и трех спальных микрорайонов. И водители, которые каждое утро ездили на работу, очень часто нас ругали. Потому что очень трудно было добираться. И мы делали дороги не только в центре, но и в каждом микрорайоне. Потому что наши люди очень трепетно к этому относятся. Если в каком-то далеком микрорайоне нет дороги, люди говорят: «Мы принимаем чемпионат, а дороги нет!».

Или, например, вопрос транспорта. Он актуален и злободневен для очень многих городов. Для Саранска в том числе. У нас есть муниципальный транспорт и коммерческие перевозчики. И мы закупили восемьдесят единиц транспорта. Для Саранска это очень много. Плюс еще семьдесят единиц закупили коммерческие перевозчики. И все это только благодаря чемпионату. Конечно, мы планировали делать это, но чуть позже. А теперь мы на ближайшие пять лет сняли эту проблему.

Далее. За два года мы поменяли восемнадцать километров магистральных трубопроводов, по которым течет вода. И семь с половиной километров канализации. В решении этого вопроса нам нельзя было обойтись без помощи федерального центра. И мы очень благодарны, что эта помощь была оказана. А это полтора миллиарда рублей!

Кроме того, очень важной частью подготовки к чемпионату мира по футболу стало создание комфортной городской среды. Чемпионат мира по футболу позволил нам собраться, спросить мнение людей. Ведь чиновники нередко считают, что решения, которые они принимают, являются единственно верными. А у людей на этот счет часто бывает другое мнение. Мы создали три новые парковые зоны. Мы создали великолепный экопарк, новую набережную. Это очень хорошо для горожан. Здесь можно ходить, кататься на велосипеде, на роликах или просто посидеть. А ведь есть еще озеленение города, закупка коммунальной техники. Мы только цветов высадили почти пятьсот тысяч. За три года в рамках проекта «Народный сквер» мы высадили почти тринадцать тысяч деревьев. И когда было принято окончательное решение, что Саранск стал одним из городов-организаторов чемпионата мира, мы сразу обратились к людям. Ведь подготовка к такому событию - это не дело одной власти. Это всенародное дело. И мы часто обращались к людям за помощью, и они всегда откликались. За это я хочу выразить им огромную благодарность.

«Мы проводили много масштабных проектов, но никогда не встречали такого количества людей!»

- Одним из самых трудных моментов для нас стала вовсе не материальная сторона дела. Денег всегда не хватает. Самым трудным был психологический момент. Мы проводили много масштабных проектов, но никогда не встречали такого количества людей! Мы, конечно, понимали, что открываемся миру, но понимали и то, что открываем для себя новый мир. Мы понимали, что так, как работали раньше, в данном случае работать нельзя. Нельзя оставлять какие-то вещи на потом. Мы отдавали себе отчет в том, что люди, которые к нам приедут, не должны чувствовать, что находятся где-то далеко-далеко. Они не должны видеть нашего напряжения, нашего труда, наших проблем. Это наше внутреннее дело. И мне кажется, что это получилось. Но по-настоящему об этом можно будет говорить, только когда пройдут все матчи. Скажу лишь, что для нас это очень большой и сложный экзамен! Речь ведь идет не том, справился ли мэр со своей работой, речь идет о том, чтобы не подвести город, республику и, самое главное, страну! Нередко народы разъединяют границы и политика. И мы ориентируем всех, будь-то большой начальник или просто дворник, на простую вещь: люди, которые приедут к нам из разных уголков мира, должны понять - все мы живем на планете Земля! Нам нечего делить, мы уважаем традиции каждого народа. И главное, чтобы у этих людей, которые приедут в Саранск на чемпионат мира по футболу, было желание еще раз вернуться к нам! Мы не скрываем, что хотели бы развивать туризм. Пока для нашей страны это очень слабое направление. И мы в первую очередь рассчитываем на развитие внутреннего туризма. Зачастую мы не знаем своей страны. А страна у нас очень интересная. Сейчас я вижу, что по выходным в Саранск часто приезжают люди из других регионов. Но рассчитываем, что люди будут не только приезжать в Саранск в качестве туристов, но и выберут наш город в качестве постоянного места жительства. Меня буквально сегодня спрашивали, не боимся ли мы наплыва болельщиков, ведь у нас очень красивые девушки. Но ведь у нас и парни хорошие! И если кто-то найдет в Саранске свою половину, мы через год только порадуемся наследию чемпионата мира по футболу! Для сведения хочу сказать, что в нашем городе мы сняли проблему нехватки мест в детских садах. На свете много хороших городов, но милее и лучше Саранска нет! И я хочу всех пригласить, если у кого-то нет невесты или молодого человека, приезжайте в Саранск и находите их здесь. Если нужно, мы и немолодого человека вам найдем!

«Я встречал перуанцев на вокзале»

После этой эмоциональной речи Петр Тултаев ответил на вопросы российских и иностранных журналистов.

- Петр Николаевич, мы понимаем, что чемпионат мира по футболу - для Саранска это шанс блеснуть и блестеть в будущем. Но ведь это также и большая ответственность. Когда было принято решение о том, что Саранск станет одним из городов-организаторов, у вас не возникало мысли, что можете не справиться?

- В ходе подготовки действительно возникали непростые для нас всех моменты. К примеру, если взять Москву, она всегда готова к любому событию. Там есть все. Или Санкт-Петербург… Вот я был в прошлом году на финальном матче Кубка конфедераций. Но я не видел праздника. Конечно, когда наша заявка была удовлетворена, мы много думали о том, как построить все необходимые объекты и сделать праздник. И скажем прямо, двадцати четырех часов в сутки нам было мало. За эти годы у наших жен, наверное, накопилось большое количество обид на нас. Потому что приходилось работать круглые сутки. Но русские люди так устроены: мы долго запрягаем, но когда время начинает поджимать, мы собираемся с духом, откладываем в сторону споры и решаем все проблемы. Психологический момент был сложный. Тем более для меня. Ведь до этого я работал министром культуры Мордовии. И когда было принято решение о назначении меня Главой администрации Саранска, в первые месяцы сон потерял! Конечно, многие говорили: «Что он там может, этот гармонист!?». Но, слава богу, в нашем регионе власть едина. Конечно, мы можем спорить, что-то требовать, доказывать, но в главном мы едины!

- Поступали ли уже какие-то жалобы со стороны болельщиков?

- Нет. Сегодня я буквально с пяти часов на ногах. Я встречал перуанцев на вокзале. Все они благодарили за хорошую организацию. Позавчера в «Ботевграде» встретил американку, она тоже высказывала слова благодарности. Не знаю, возможно, какие-то недостатки болельщики для себя отмечают, но никаких жалоб пока не поступало. Мы стараемся оперативно реагировать на все моменты.

- В преддверии чемпионата мира в Саранске открылся приют для бездомных животных. До открытия этого приюта было много разговоров о том, что в городах-организаторах бездомных животных уничтожают. Сейчас же появилась информация, что в новом приюте животных мучают.

- Эта информация не соответствует действительности. Я бываю в этом приюте каждый день. Не потому что это входит в мои обязанности, а просто потому, что мне там хорошо. С людьми бывает не так хорошо, а там хорошо! И что касается мучений, то животные, находящиеся в этом приюте, мучаются от предательства людей, которые их туда сдали. При мне туда принесли двух собачек. Хозяйка держала их восемь лет, а потом бросила. И они лают, переживают, в глаза невозможно смотреть. Понимаете, это дети при живых родителях! А власть старается создавать для них условия. Или еще один случай. Человеку надоела собака, он сдал ее в приют. А через неделю приходит и говорит, что хочет посмотреть, как ухаживают за его питомцем. Бесстыдство просто! Хорошо, что там очень много волонтеров, которые ухаживают за животными. Мы выделили средства на закупку корма, к тому же много корма приносят волонтеры. Но отмечу, что туда не только приносят животных, многих люди забирают из приюта. И это очень хорошо. Так что никого в приюте не мучают. А вот люди относятся к животным нередко безжалостно. Мне перед животными было стыдно за людей, которые их бросили.

- Петр Николаевич, многие жители города беспокоятся о том, что в дни проведения матчей чемпионата мира, когда перекрывается движение транспорта, к ним не смогут вовремя приехать автомобили экстренных служб. Этот вопрос как-то прорабатывался?

- Конечно. К примеру, сегодня улицы, прилегающие к стадиону, были закрыты с шести утра. Что же касается автомобилей экстренных служб, здесь нет проблем. ГИБДД и наши контролеры следят за ситуацией. И даже если дорога перекрыта бетонными блоками, там дежурит специальная техника, которая при поступлении сигнала оперативно снимает заграждения. Кроме того, есть вызовы, когда человека необязательно госпитализировать. На этот случай у нас есть бригады «скорой помощи», которые могут прийти по нужному адресу пешком. Они распределены таким образом, чтобы всегда находиться в зоне прямого доступа. Что же касается перекрытия в целом, это не моя прихоть. Так делается во всех городах в целях безопасности.

- Буквально перед началом этой пресс-конференции в социальных сетях появилась информация, что в нескольких организациях в связи с чемпионатом мира по футболу большая задержка заработной платы. Кроме того, некоторые пользователи утверждают, что работодатели уже объявили им, что с зарплаты будет удержано по две тысячи рублей в счет помощи чемпионату мира. Можете ли подтвердить или опровергнуть эту информацию?

- В первый раз слышу об этом. Могу ответственно заявить, что этого нет. Кто-то намеренно распускает слухи. Ну как мы можем заставить людей делать какие-то отчисления?! Такое в голову никому не придет! И потом, неужели вы думаете, что на эти деньги можно подготовить город к чемпионату мира?! Даю вам слово, что это абсолютная неправда.

- В Саранске построено несколько крупных отелей и гостиничных комплексов. Вы уже думали о том, как город будет их содержать после чемпионата мира по футболу?

- У нас действительно построено несколько крупных отелей. Это коммерческие проекты. Мы благодарны инвесторам, которые согласились на их реализацию. И у них есть планы с точки зрения наследия. С участием бюджетных средств мы построили четыре гостиницы в районе стадиона «Мордовия Арена» на 1700 мест. После завершения чемпионата мира по футболу там будут проживать наши молодые семьи. У нас есть соответствующая региональная программа, которая позволяет при поддержке бюджета выделять эти квартиры молодым семьям. Часть средств они вносят самостоятельно, а часть - бюджет. И все эти квартиры уже распределены. Благодаря чемпионату мира молодые семьи приобретают это жилье, и мы снимем этот острый вопрос с повестки дня. А что касается гостиниц, сейчас они не пустуют. Потому что у нас в городе много предприятий с участием иностранного бизнеса. Кроме того, к нам приезжает много специалистов из других городов. Саранск - это часть мирового экономического пространства. И это замечательно.

- Почему вы считаете, что после чемпионата мира население Саранска будет расти?

- Потому что оно растет уже сейчас. Рождаемость у нас пусть не такими большими темпами, но все же повышается. Кроме того, сейчас к нам стали возвращаться люди, которые родились в Саранске, но по каким-то причинам уезжали работать в другие города. Только в числе моих знакомых есть три семьи, которые за последний год вернулись на родину. Только в прошлом году мы построили в Саранске 195 тысяч квадратных метров жилья. Для Саранска это очень много. Но сейчас у нас практически нет свободного жилья. Особенно эконом-класса. Люди охотно приобретают жилье. Кроме того, у нас хорошо развивается индивидуальное жилищное строительство.

- Что сделано в рамках подготовки к чемпионату мира для маломобильных групп населения?

- Это проблема из проблем. Какое-то время мы ее не замечали. И сейчас не могу сказать, что в нашем городе она решена полностью. Но и сделано немало. И это не только тротуары и дороги. Главным образом я говорю о подъездах к жилым домам. К сожалению, в советское время, когда проектировались и строились дома, не было предусмотрено ни одного пандуса. Сейчас при проектировке нового дома обязательным условием является возможность заезда в него человека с ограниченными возможностями. То же самое относится и к строительству магазинов и торговых центров. Два года назад мы выделили помещение в центре города для инвалидов-колясочников, в котором они могут заниматься спортом. То есть мы занимаемся этой проблемой, но еще многое нужно сделать.

- Петр Николаевич, чемпионат мира по футболу начался. Понятно, что основные оценки можно будет делать после его завершения, но на данный момент вы довольны работой, которую проделали вы, ваша команда и республика в целом?

- Знаете, я очень суеверный человек. И не люблю расслабляться, пока не сделано дело. А оценки нашей работе должны давать люди.

В день проведения в Саранске первого матча мирового футбольного первенства Глава Саранска Петр Тултаев поздравил во Дворце бракосочетаний молодоженов Андрея и Ирину Тишкиных. И подарил им мяч чемпионата со своим автографом

Алексей КОНСТАНТИНОВ