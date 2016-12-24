Пожизненный срок за тройное убийство

Уроженец Мордовии ответил за кровавую резню в Норильске

15 июня Красноярский краевой суд приговорил 31-летнего уроженца Мордовии Михаила Сарычева к пожизненному наказанию за убийство семьи в Норильске. Он расправился с супружеской парой Семеновых (фамилия изменена), 31-летним Александром и 28-летней Анной, и их трехлетней дочерью. Семья жила на одной лестничной клетке с убийцей. Причиной расправы стали любовная связь Сарычева с соседкой и обуявшая его ревность.

Зверское убийство молодой семьи

Анна Семенова пять лет училась журналистике в вузе, но работу по специальности найти не удалось, и она устроилась менеджером в одну из торговых компаний. Там же познакомилась с будущим мужем Александром. Пара официально расписались в 2012 году в Абакане. Вскоре у них родилась дочка Саша. Молодая семья перебралась из Абакана в Норильск, где зарплата намного выше, чем на юге края. Семеновы сняли двухкомнатную квартиру на четвертом этаже. Александр устроился на местный рудник, работал посменно. Анна находилась в декретном отпуске, но вскоре планировала выйти на работу.

Весной 2016 года семья отправилась в отпуск к родителям, и после возвращения в Норильск они регулярно звонили родным и рассказывали, как у них дела. Но в какой-то момент оба перестали выходить на связь. Родители забеспокоились и попросили знакомую сходить проведать детей. Дверь оказалась заперта, при этом Семеновых никто не видел несколько дней, а из квартиры молодой семьи соседи не слышали ни звука. Родственники обратились в полицию и рассказали, что Анна и Александр уже длительное время без видимых причин не отвечают на звонки.

Правоохранителям пришлось вскрывать дверь в присутствии понятых. Их глазам предстала страшная картина - в квартире были обнаружены тела зверски убитых всех членов молодой семьи. Жестокое преступление потрясло не только Норильск, но и весь Красноярский край.

Ревность к любовнице заставила убить всю семью

Вычислить убийцу по горячим следам правоохранителям не удалось. Следователям пришлось проделать огромную работу, прежде чем найти убийцу. Сначала были изъяты видеозаписи камер уличного наблюдения, размещенных в районе, где было совершено убийство. По делу были опрошены 350 свидетелей, проверены около 100 образцов биологического материала подозреваемых, проведены 26 экспертиз, в том числе молекулярно-генетические, судебно-медицинские, дактилоскопические, психолого-физиологические, запаховая, трассологическая и другие. После этого выяснилось, что убийца семьи спокойно проживал по соседству. Им оказался Михаил Сарычев.

Убийца до последнего рассчитывал, что его не найдут, поэтому чувствовал себя безнаказанно и не скрывался. Когда за Сарычевым пришли, он долго не мог поверить, что его вычислили. После того как следователи предъявили доказательства, Михаил написал явку с повинной, а затем во время проверки показаний на месте подробно рассказал, как убивал семью. Выяснилось, что причиной убийства была ревность. Сарычев был любовником Анны. В какой-то момент уроженец Мордовии решил убить мужа возлюбленной, но в убийственной горячке расправился со всей семьей. Орудовал ножом и металлической трубой.

Сарычев рассказал, что переехал в Норильск из Мордовии вместе с родителями в ноябре 2015 года. Он часто выходил покурить на лестничную площадку, где и познакомился с Анной, которая тоже не прочь была выкурить сигаретку. Разговоры эти вскоре переросли в роман. Супруг Анны Александр работал в шахте, и когда трудился в забое, к нему домой наведывался сосед. Во время любовных рандеву ребенок Семеновых находился в соседней комнате. Через некоторое время соседка потеряла интерес к любовнику, а возможно, супруг что-то заподозрил. Встречи прекратились, однако Михаила это не устраивало, и он решил устранить конкурента.

«К обеду я решил, что надо убить Александра»

«Утром 28 марта я проснулся в 5.45 и сразу вышел курить. Там стояла Анна, - приводит показания Сарычева красноярский портал «НГС. Новости». - Я попытался обнять ее сзади, но она меня оттолкнула. Посмотрела на меня зло и ушла домой. Я тогда подумал, что муж, скорее всего, всё знает и придет ко мне. С такими мыслями я ушел на работу и не переставал об этом думать. К обеду я решил, что надо убить Александра».

Пообедав с сослуживцами, мужчина зашел в мастерскую, взял металлическую заготовку (арматуру длиной около 50 сантиметров), а также заточку, обвязанную черной изолентой. В кабинке для переодевания он нашел старую одежду другого человека, а также обувь, которая на пару размеров меньше его ноги.

«Я подумал, вот ботинки 43-го размера, а у меня обувь гораздо больше - на меня, наверное, никто и не подумает. В чистой одежде тоже идти глупо. Я переоделся, спрятал за пазуху арматуру, нож. Поехал на автобусе, минут 20 ехал. Забыл сказать: я тогда услышал, что Анна вместе с дочкой поедет в поликлинику, а Александр в отгуле на несколько дней. Я ехал, чтобы убить его».

События начали разворачиваться еще в подъезде пятиэтажки. Квартира Семеновых располагалась на четвертом этаже. Михаил поднимался по лестнице, но неожиданно увидел на ступеньке курящую Анну. Женщина успела лишь удивленно посмотреть на своего убийцу. Мужчина схватил Анну за рукав халата, выхватил арматуру и ударил по голове. Полилась кровь.

«Она не потеряла сознание, но не сопротивлялась - обмякла как-то, - рассказал Сарычев. - Я держал ее за рукав и протащил вверх по лестнице до квартиры. Дверь была не заперта. Я открыл дверь и бросил ее на пол. Ударил еще один раз по голове. Больше она не шевелилась. Затем я направился в зал. От шума проснулся Александр, я застал его в комнате. С размаху ударил оппонента арматурой по лицу. Александр упал. Потом он вскочил и попытался сбежать к входной двери. Но я несколько раз ударил его арматурой по затылку. Семенов упал лицом вниз. Тогда я достал нож и несколько раз ударил в спину. Раза четыре, может, пять. Затем я направился в спальню - она располагается по пути к залу. Трехлетняя девочка лежала нагая на диване, обняв игрушку. От шума ребенок проснулся. Одним движением я провел лезвием ножа девочке по горлу, затем стащил ее за руку на пол и накрыл детским одеяльцем».

«На лестничной клетке полотенцем вытер следы крови»

Расправившись с семьей, Сарычев направился в ванную, чтобы отмыться от крови. Он взял полотенце, намочил его и протер арматуру с ножом, потом одежду и обувь. «На выходе из ванной мне показалось, что Анна жива, - говорил в своих показаниях Сарычев. - Она вроде дышала. Я ткнул ее ножом. После этого забрал ключи и закрыл квартиру. Думал, что их не обнаружат. На лестничной клетке полотенцем вытер следы крови и забрал банку-пепельницу. На улице выкинул ключи, банку в мусорку и пошел на работу. Там я переоделся в свою одежду. Старую куртку, в которой произошло убийство, штаны, ботинки сложил в пакет и бросил в термопечь, где при температуре 1000 градусов все обратилось в пепел. Арматуру и нож я сбросил в бак со стружкой, мусор с предприятия вывозят несколько раз в неделю. В тот день, уходя с работы, я забыл отметиться и попросил об этом знакомого по работе».

В день, когда нашли убитой семью Семеновых, в квартиру Михаила постучались полицейские - ему предложили быть понятым. «Я был понятым, решил посмотреть - найдут ли они что-то против меня, - вспоминает Сарычев. - Но я не слышал, что говорили судмедэксперты. Нас попросили подойти, когда переворачивали тело, секунд на тридцать, - всё». На вопрос, зачем нужно было убивать ребенка, Михаил мнется, не зная, что ответить, а после выдает: «Она меня увидела». Следователь задает вопрос: «После убийства мужа вы хотели продолжить отношения с Анной?». Чуть запинаясь, Михаил говорит: «Возможно, да».

«Я не мог убить трех человек, тем более ребенка»

Сначала Михаил Сарычев написал явку с повинной, а потом стал юлить. Он стал утверждать, что не помнит момента убийства. Заявлял, что помнит, как вошел в подъезд, а дальше провал в памяти. Однако попытка представить себя человеком, не отдающим отчета своим действиям, не удалась. Сарычева раскусили эксперты-психиатры, они сделали вывод, что Михаил в момент убийства был вменяем.

Дело Михаила Сарычева слушалось в Красноярском краевом суде с участием коллегии присяжных заседателей. Во время прения сторон подсудимый отказывался от прежних признательных показаний и настаивал на своей невиновности. «Я не мог убить трех человек, тем более ребенка, - заявил Сарычев в последнем слове. - Обе явки с повинной были даны под давлением следствия, протоколы были подписаны без адвоката». Михаил утверждал, что правоохранители заставили его себя оговорить.

Адвокат Сарычева на процессе пытался поставить под сомнение вину подзащитного. По его словам, следы крови на изъятой у Сарычева одежде отсутствовали, а следы в квартире убитых не совпадают с рисунком подошвы всей изъятой у обвиняемого обуви. На изъятых в квартире Семеновых ножах нет следов крови, кроме того, мужчина не попал ни на одну из восьми камер видеонаблюдения в округе недалеко от дома. Гособвинитель в ответ огласил стенограммы допроса обвиняемого и показал видеозаписи следственных экспериментов, где Сарычев не раз говорил и показывал, как и где убивал семью.

В качестве смягчающих обстоятельств защита Сарычева демонстрировала положительные характеристики мужчины с места работы и от бывшей жены. У Михаила от официальной супруги есть дочь 2007 года рождения, а также сын 2012 года рождения от сожительницы.

Пожизненный срок

Коллегия присяжных заседателей единодушно признала уроженца Мордовии Михаила Сарычева виновным в убийстве трех человек и не заслуживающим снисхождения. В ходе судебных прений государственный обвинитель предложил суду назначить подсудимому пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Сторона защиты выразила несогласие с обвинительным вердиктом коллегии присяжных заседателей и попросила отправить дело на новое рассмотрение со стадии судебного разбирательства.

Красноярский краевой суд на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей признал Сарычева виновным в убийстве трех человек, в том числе малолетнего ребенка, с целью скрыть другое преступление. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Также суд постановил взыскать с него компенсацию морального вреда двум потерпевшим - по 1 миллиону рублей в пользу каждого из родственников погибших. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховном суде РФ.