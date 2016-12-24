Саранск был Перуанским и Колумбийским

Столицу Мордовии вместе с чемпионатом мира по футболу покорил настоящий праздник. Праздник спортивный, творческий и многонациональный. Сначала жителей Саранска покорили своей искренностью и открытостью активные перуанские болельщики, а затем их славные традиции безоглядной любви к своей сборной продемонстрировали в нашем городе и колумбийцы.

Многие иностранцы замечают, что в России не принято улыбаться просто так первому встречному, как в других странах. Но наши люди уже не будут прежними. Улыбку на лицах вызывает один только вид счастливых футбольных болельщиков. Они не просто одеты в цвета своих национальных сборных, порой их костюмы напоминали карнавальные. На улицах Саранска прогуливались японские самураи, индейские вожди, человек - футбольный мяч и множество других колоритных персонажей.

«Аррива, Коломбиа»

Болельщики из Колумбии и Перу в Саранске пели и танцевали прямо на улицах, фотографировались, менялись сувенирами. При этом в наш город приехали поклонники футбола не только тех сборных, что играют в столице Мордовии. На улицах города можно было увидеть аргентинцев, мексиканцев, американцев, норвежцев, даже шотландцев в килтах. Сборные Норвегия и Шотландии вовсе не попали в финальную часть мирового первенства, но их болельщики все равно решили быть частью футбольного праздника. Жительница Норвегии впервые попала в Саранск, и у нас ее порадовала удивительно благожелательная атмосфера.

- Это фантастика! - говорит на английском норвежка. - Здесь очень шумно, весело и хорошо! Настоящий праздник! Саранск очень красивый город. Спасибо вам!

Стоит сказать, что некоторым перуанцам так понравилось у нас, что даже после того, как их сборная покинула столицу Мордовии после поединка с датчанами, болельщики Перу остались в нашем городе еще на несколько дней. Материал о «перуанских» и «датских» впечатлениях нашего журналиста вы можете прочитать на 14-15 стр., а здесь мы расскажем о примечательных моментах посещения Саранска болельщиками из Японии и Колумбии. Основная их масса прибыла в Саранск за день до матча. Фанов из Южной Америки было намного больше, чем оппонентов из Азии. По некоторым данным, в столицу Мордовии прибыло около 20 тысяч колумбийцев и примерно 5 тысяч японцев. Горожане шутили, что, когда в город приезжали перуанцы, Саранск превратился в Перуанск, а при колумбийцах - в Колумбийск. Торсида в желтых футболках заполонила все центральные улицы города. Отовсюду неслось «Аррива, Коломбиа, вамос, Коломбиа!». На большинстве болельщиков-колумбийцев красовались майки с фамилиями Хамеса Родригеса и Радомеля Фалькао, главных звезд сборной «Los Cafeteros» (кофейщики - неофициальное прозвище сборной Колумбии).

На площади перед храмом Ушакова один из южноамериканских болельщиков продавал футболку своей сборной за 2 тысячи рублей. Но и местные пытались заработать. В день матча по площади Тысячелетия ходили женщины с национальными рубахами и шапкой-ушанкой и предлагали колумбийцам и японцам сфотографироваться в национальной одежде за 100 рублей. Ценник за фотосессию они распечатали на листе бумаги. Правда, подобное предложение популярностью у иностранцев не пользовалось.

В Саранск на фургоне через всю Европу

Колумбийские болельщики, как и перуанские, пытались разговаривать по-русски. Они не стеснялись говорить каждому встречному «Привет!», некоторые даже здоровались на мордовском - «Шумбрат!». Часто из их уст слетало: «спасибо» и «вы лучшие». Приятно слышать такие слова от людей, перелетевших через полмира, чтобы попасть в Саранск. Несколько колумбийцев приехали в наш город в фургоне - доме на колесах. Гости припарковали свой автомобиль на стоянке у кафе «Пирамиды». Болельщики признались, что сначала долетели самолетом до Испании и там взяли в аренду фургон. Затем через Францию, Германию, Польшу, Беларусь добрались до России. Побывали в Москве, а потом приехали на матч Колумбии и Японии в Саранск. После Мордовии планируют отправиться на своем фургоне в Казань и Самару.

Когда болельщики Японии встречались в нашем городе с фанатами Колумбии, они делали совместное фото. Колумбийцы, завидев болельщиков в кимоно или с японским флагом, вдруг дружно начинали скандировать: «Джапан! Джапан!», а японцы в ответ дружно кричали «Коломбиа! Коломбиа!».

Культурные и приветливые японцы

Японцы запомнились жителям Саранска приветливыми, общительными и очень культурными болельщиками. Их воспитанность проявлялась даже на стадионе. «Японцы на матч принесли с собой специальные пластиковые пакеты. Как только прозвучал финальный свисток, они стали убирать мусор и за собой, и за колумбийцами. Некоторые колумбийцы им тоже помогали. Потом болельщики из Японии разделили весь мусор из пакетов в разные мусорные баки для переработки!» - говорит стюард Елена.

Фанаты из Страны восходящего солнца вели себя в Саранске очень скромно и тихо. Они передвигались по Саранску небольшими группками, тогда как гости из Южной Америки чаще ходили веселой толпой, распевая незатейливые фанатские «речевки». Вообще, колумбийцы отплясывали у нас под любые музыкальные ритмы. Когда по улице проходили местные жители в мордовских костюмах и мужчина играл на гармони, а женщины пели, латиноамериканцы быстро сориентировались и принялись вытанцовывать.

«Грасиас, Перу, Грасиас, Колумбия!»

Фортуна отвернулась от колумбийской сборной, удаление игрока и пенальти лишили их шансов на победу в матче с Японией. Поражение огорчило многочисленную армию колумбийских болельщиков, некоторые, даже взрослые мужчины, не могли сдержать слез. Но, несмотря на проигрыш любимой команды, тысячи колумбийцев пришли в фан-зону поддержать российскую сборную. Сначала переполненная Советская площадь тихо гудела, пока мексиканцы вместе с колумбийцами не начали скандировать «Россия! Россия!». Они пели футбольные песни, прыгали после забитых нашей сборной голов, обнимались с россиянами и искренне радовались…

После матча Россия - Египет колумбийцы заполонили все бары, кафе и рестораны города, где шумно праздновали победу России. Латиноамериканская музыка лилась отовсюду, песни и танцы продолжались до поздней ночи. А наутро с десяток болельщиков из Колумбии у здания университета сделали из сумок импровизированные ворота и принялись играть в футбол. Южная Америка показала жителям и гостям Саранска, как надо болеть и поддерживать свою сборную. Грасиас, Перу, грасиас, Колумбия!