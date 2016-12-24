В Саранске 19 июня будут введены ограничения движения транспортных средств

На стадионе «Мордовия Арена» 19 июня состоится матч между командами Колумбии и Японии. В целях безопасности на отдельных улицах Саранска с 6:00 19 июня до 01:00 20 июня вводятся ограничения движения.

В указанный период полностью пешеходными станут участки улиц Коммунистической, Волгоградской, Московской, Рабочей, Богдана Хмельницкого, Большевистской, Льва Толстого, Володарского, Советской, проспектов Ленина, Российской Армии. Ограничения распространяются и на выезды с дворовых территорий.

Обращаем внимание, что на ряд участков улиц центральной части Саранска и микрорайона «Юбилейный», кроме 2-го микрорайона, жители домов смогут проехать на своих автомобилях, предъявив документ, подтверждающий регистрацию.

19 июня с 6 часов будут изменены схемы движения общественного транспорта. Проезд на общественном транспорте, как муниципальном, так и частном, будет бесплатным.

Более подробную информацию и детальные схемы вы найдете на сайте Администрации города. Также все возникающие вопросы можно задать по телефону 8-800-250-15-13.

Убедительно просим водителей в этот день отказаться от поездок на личных авто или заранее детально изучить маршруты проезда.