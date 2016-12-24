В Саранске сгорела градирня

Днем 7 июня огромный столб черного дыма был виден из нескольких районов Саранска. Полыхала градирня (специальное оборудование для охлаждения воды) на ТЭЦ-2. По информации ГУ МЧС по РМ, площадь возгорания составила примерно 100 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв.

Сотрудники ТЭЦ заметили возгорание в 15.47. Загорелся утеплитель резервной градирни - огромной конусообразной башни. Каких-либо проблем с подачей горячей воды в связи с ЧП горожане не испытали, поскольку загоревшаяся конструкция не эксплуатировалась.

В ликвидации пожара на ТЭЦ-2 были задействованы 13 единиц техники от МЧС: 8 автоцистерн, 2 штабных автомобиля, 1 автолестница, 1 автоколенчатый подъемник и 1 аварийно-спасательный автомобиль. Причина и ущерб от возгорания устанавливаются. По предварительным данным, ущерб от пожара может составить несколько десятков миллионов рублей.