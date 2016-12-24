Шорчев может не выйти на волю

В Верховном суде Мордовии завершается рассмотрение громкого уголовного дела о преступлениях группировки «Химмаш». На минувшей неделе cторона обвинения просила суд назначить лидеру «Химмаша» Юрию Шорчеву пожизненное наказание. В ближайшее время членам преступного сообщества огласят приговор.

Коллегия присяжных предоставила суду вердикт, в котором признала Шорчева и восьмерых подельников виновными по всем пунктам предъявленного обвинения. Они обвинялись в организации и участии в преступном сообществе «Химмаш» - одной из наиболее одиозных преступных группировок Мордовии. Подсудимым инкриминировались как убийства членов конкурирующих группировок, так и устранение ближайших соратников, в их числе известные в криминальных кругах лидер группировки «Химмаш» Андрей Борисов и бригадир луховского звена Валерий Арюткин. «Химмашевские» покушались на жизнь Ряшита Юничева, расстреляли охранника Арюткина Нугаева, устранили представителя «шиндяпинской» группировки Рафаэля Усманова, подорвали предпринимателя Бориса Виттенберга. Убили одного из криминальных лидеров Манерова, расстреляли представителей «копеевской» группировки Алексея Лаврентьева и Рафаэля Сюбаева.

В прениях прокурор запросил для Юрия Шорчева пожизненное заключение, для его ближайшего соратника Сергея Ковалева - 25 лет колонии строгого режима. Гособвинитель потребовал лишить на 21 год свободы Сергея Богачева, на 20 лет - Александра Панькина, на 19 лет - Сергея Оськина. Несколько меньшие сроки прокурор просил назначить Геннадию Видякину и Сергею Вотякову - 12 и 8 лет соответственно, Вадиму Годунову - 7 лет, а Сергею Силантьеву - 6 лет. Двум последним участникам группировки предложено назначить наказание условно с испытательным сроком на 5 лет для обоих.

Лидер и активные участники «Химмаша» обвинялись в 31 эпизоде преступлений, среди которых организация, руководство и участие в преступном сообществе, бандитизм, убийства и покушения на убийства, вымогательства, незаконный оборот оружия. Объем уголовного дела составил 186 томов, из них обвинительное заключение - 98 томов!