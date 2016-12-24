Шорчев может не выйти на волю

В Саранске обсуждены вопросы завершающего этапа подготовки к мундиалю
Глава Мордовии Владимир Волков провел на неделе ряд совещаний, касающихся различных аспектов подготовки к проведению в Саранске матчей...
Глава Мордовии Владимир Волков провел на неделе ряд совещаний, касающихся различных аспектов подготовки к проведению в Саранске матчей...
Очень мало по-настоящему перспективных предпринимателей имеют средства, чтобы финансировать свои проекты. У креативно мыслящих людей может...
Юрист из Саранска добивается миллионной выплаты от больницы за некачественно проведенную операцию
После проведения третьего тестового матча в преддверии чемпионата мира по футболу на новом стадионе «Мордовия Арена» были внесены...
Правозащитник Алексей Шиндясов - о правовой культуре и способах борьбы со злоупотреблениями чиновников
Директор фирмы сдал коррупционные схемы ГОСУКСа и получил условный срок со штрафом
Звезды музыки приедут в Саранск на фестиваль болельщиков
В Лямбирском суде началось рассмотрение резонансного уголовного дела о попытке дать крупную взятку начальнику Ичалковского районного отдела...
Уголовное дело по обвинению в незаконном участии в предпринимательской деятельности в отношении бывшего вице-премьера Правительства Мордовии...
В пресс-центре Дома печати состоялся брифинг, посвященный организации транспортного движения в Саранске во время проведения матчей на стадионе...