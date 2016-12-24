Шумбрат из бразильского Сан-Паоло

Саранск живет футболом! Даже музеи города все свои последние выставки посвящают грядущему мундиалю. 6 июня выставочный центр на Советской открылся сразу тремя выставками, посвященными спорту. А 7 июня в главном здании МРМИИ им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) состоялось открытие выставки «Футбол! Football!» бразильского фотографа Кайо Велелы. Известный далеко за пределами родной Бразилии фотограф, журналист, телепродюсер и гид-путешественник работает для дюжины бразильских и зарубежных изданий, он посетил более 100 стран мира, побывал на всех континентах. В этом году он впервые приехал в наш город и, как любой гость Саранска, познакомился с музеем Эрьзи и его сотрудниками. Тогда журналист назвал свое пребывание в столице Мордовии одним из самых радостных своих путешествий и решил первую в России выставку своих работ провести в музее имени С.Д. Эрьзи.

Гостей вернисажа сам автор приветствовал из бразильского Сан-Паоло мордовским «Шумбрат!». Кайо выучил несколько фраз на эрзянском, пока работал в Мордовии в рамках своего проекта «Футбол без границ». К слову, этот авторский проект он считает главным делом своей жизни. В нем он рассказывает о страстном отношении к футболу по всему миру. Путешествуя по свету, Кайо увлеченно фотографирует футбольные баталии мальчишек и девчонок, подростков и взрослых. В России он посетил 20 регионов. Фотографии из 11 городов-организаторов чемпионата мира по футболу 2018 вошли в экспозицию саранского вернисажа. На них юные футболисты, запечатленные в самых узнаваемых местах нашего города: на площади Тысячелетия, мордовском подворье, у храма Ушакова. На других фото страстно увлеченные игрой дети и взрослые на фоне Красной площади в Москве и Храма на крови в Санкт-Петербурге, в знаковых местах Сочи, Казани, Самары, Калининграда и Екатеринбурга.

Увлеченность футболом наших соотечественников привлекает фотографа не меньше, чем та же страсть жителей других уголков планеты. Каждая его работа являет собой произведение искусства с точки зрения профессиональной фотографии.

40 фотографий бразильского журналиста соседствуют на выставке со впечатляющей коллекцией футболок со всего света куратора выставки Романа Танасейчука.

Собирать эту коллекцию Роман начал, еще учась в школе. За полтора десятка лет она стала очень большой. В ней только оригинальные футболки разных команд со всего света. Роман привозил их из заграничных поездок, заказывал по почте, их дарили родственники и друзья. Некоторые из экземпляров подарены самими игроками после матча. Роман работал флайдменеджером в футбольном клубе Мордовии во времена пребывания в высшей лиге, поэтому некоторые экземпляры украшают автографы владельцев.

Открывая выставку фотографий, Роман Танасейчук пользовался исключительно футбольной лексикой. Гости музея разгадывали веселую футбольную викторину, призы за которую предоставил Сан Ин Бев, смотрели футбольный фристайл от Fireballs (Р. Петин и Д. Филимонов) и заряжались положительными эмоциями в ожидании главного спортивного праздника года. Футбольная выставка будет работать все время проведения чемпионата мира, и увидеть ее смогут все жители и гости нашего города.