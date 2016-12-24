Центральный рынок Саранска - лучший рынок России

Центральный рынок города Саранска стал победителем всероссийского конкурса «Торговля России 2018» в номинации «Лучший розничный рынок». Конкурс проводится под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Награждение состоялось 6 июня в Москве в рамках форума «Неделя российского ритейла».

Всего для участия в конкурсе со всех городов России было подано 624 заявки по семи номинациям. В результате конкурсного отбора был выбран 81 победитель.

Центральный рынок Саранска введен в эксплуатацию в 1985 году. После реконструкции в 2006-2007 годах основательно изменился внешний вид крупнейшего городского торгового комплекса. Торговая площадь здания составляет более 8 тысяч кв. метров, на которой располагаются 242 торговых места под продовольственные товары, 296 - под промышленные. Вне здания рынка работает универсальная ярмарка, на которой располагается благоустроенная площадка на 87 мест для реализации временной сельхозпродукции. На предприятии создано около 1300 рабочих мест.

Центральный рынок имеет высокую социально-экономическую значимость для Саранска и всей республики. За годы работы он завоевал среди населения репутацию одного из наиболее привлекательных городских торговых предприятий. Приоритет здесь отдается местным сельхозпроизводителям.

Особо важным проектом, в котором задействованы сотрудники «Центрального рынка города Саранска», являются семь специализированных ярмарок выходного дня по продаже сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров на 268 торговых мест, которые проводятся еженедельно в микрорайонах города Саранска и населенных пунктах городского округа. Только в 2017 году их было организовано 185. Инициатива проведения ярмарок выходного дня в Саранске принадлежит Главе городского округа Саранск Петру Тултаеву, они проводятся при поддержке Главы Мордовии Владимира Волкова.