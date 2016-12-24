Центральный рынок Саранска - лучший рынок России

«Я понял, что мне предлагают взятку»
В Лямбирском суде началось рассмотрение резонансного уголовного дела о попытке дать крупную взятку начальнику Ичалковского районного отдела...
В Лямбирском суде началось рассмотрение резонансного уголовного дела о попытке дать крупную взятку начальнику Ичалковского районного отдела...
Наша землячка Илона Соломонова закончила участие в музыкальном телепроекте «Песни» канала ТНТ
После проведения третьего тестового матча в преддверии чемпионата мира по футболу на новом стадионе «Мордовия Арена» были внесены...
Правозащитник Алексей Шиндясов - о правовой культуре и способах борьбы со злоупотреблениями чиновников
На канале ТНТ завершился первый сезон нашумевшего музыкального проекта «Песни». Одной из его участниц стала наша 23-летняя землячка Илона...
Директор фирмы сдал коррупционные схемы ГОСУКСа и получил условный срок со штрафом
Уголовное дело по обвинению в незаконном участии в предпринимательской деятельности в отношении бывшего вице-премьера Правительства Мордовии...
Свершилось то, чего так долго ждали, - в Саранске открылся вытрезвитель. Правда, на вывесках самого слова «вытрезвитель» вы не найдете,...
Юрист из Саранска добивается миллионной выплаты от больницы за некачественно проведенную операцию