День России - День рождения города Саранска!

Праздник День России и день рождения Саранска прошел ярко, был насыщен культурными и спортивными массовыми мероприятиями, вместе с начавшим работу в этот день в столице Мордовии Фестивалем болельщиков FIFA 2018. Мероприятия, приуроченные ко Дню города, традиционно были очень колоритными и зрелищными, практически во всех жители Саранска могли принять самое непосредственное участие.

В парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина традиционно работала Аллея мастеров, где проходили выставки изделий декоративно-прикладного творчества, литературные акции, конкурсы рисунков, концерты вокальных коллективов. На Летней эстраде прошли концерт «Россия многонациональная!», а также ставший уже традиционным и особенно полюбившийся горожанам праздник народного творчества «Играй, гармонь!». Тут же развернулся турнир по шашкам и шахматам. В сеансе одновременной игры могли принять участие как взрослые, так и дети.

В этот день участие в праздничных мероприятиях принял Глава Саранска Петр Тултаев. Он побывал в центральной части столицы Мордовии, пообщался с горожанами, посетил зону гостеприимства, развернувшуюся в Экопарке. Здесь работали мини-кафе, в которых можно было полакомиться блюдами национальной кухни. На сцене выступали артисты творческих коллективов Саранска, любители джаза могли насладиться игрой джазового оркестра «Биг-Бенд «Саранск».

В районах Саранска в этот день праздник сосредоточился на площадях. Здесь среди прочих мероприятий чествовали лучших по профессии в сфере жилищно-коммунального хозяйства, людей, благодаря заботливым рукам которых наш город имеет свое неповторимое лицо. Кроме того, были названы победители в конкурсах «Лучший двор», «Лучший дом» и другие.

Вечером в праздновании Дня России и Дня города финальным аккордом стал фееричный салют, подаренный горожанам и гостям Саранска администрацией города.