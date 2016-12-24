День России - День рождения города Саранска!

С 12 июня на Советской площади начнет работать Фестиваль болельщиков
12 июня, в День России и День города, в Саранске состоится грандиозное событие - открытие Фестиваля болельщиков FIFA. Для проведения мероприятия на...
12 июня, в День России и День города, в Саранске состоится грандиозное событие - открытие Фестиваля болельщиков FIFA. Для проведения мероприятия на...
В пресс-центре Дома печати состоялся брифинг, посвященный организации транспортного движения в Саранске во время проведения матчей на стадионе...
Юрист из Саранска добивается миллионной выплаты от больницы за некачественно проведенную операцию
К концу лета стоимость полиса ОСАГО резко возрастет
Глава Мордовии Владимир Волков провел на неделе ряд совещаний, касающихся различных аспектов подготовки к проведению в Саранске матчей...
Правозащитник Алексей Шиндясов - о правовой культуре и способах борьбы со злоупотреблениями чиновников
Традиционно 12 июня в Саранске отмечается не только День России, но и День города. В июне-2018 в этот день откроется фан-зона на Советской площади....
Директор фирмы сдал коррупционные схемы ГОСУКСа и получил условный срок со штрафом
Бывшее руководство АО «Мордовавтодор» и московский риелтор ответят в суде за махинацию