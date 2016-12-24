Иностранцы в городе!

Чемпионат шагает по стране! Большой футбол пришел и в наш город, а вместе с ним - болельщики из разных уголков мира. Как общаться с иностранными гостями? Сегодня «ВС» публикует разговорник для жителей Мордовии на английском и испанском языках, выпущенный республиканским Министерством печати и информации.

Мог ли мечтать простой житель Саранска, что, отправившись в магазин за покупками или прогуливаясь вечером по родному городу, будет повсюду встречать иностранцев? Вряд ли. Теперь такая возможность представится горожанам. Как же быть, если к вам обратится гость, скажем, из испаноговорящей страны и попросит объяснить что-либо? Хорошо, если вы выпускник иняза с красным дипломом, а что делать, если вы по-испански ни бельмеса, да и не только по-испански? Конечно, всегда есть вариант носить с собой разговорник и листать его при первой необходимости. Но, согласитесь, чтобы не ударить в грязь лицом перед заморскими гостями, можно и потрудиться, выучить с десяток-другой самых распространенных фраз на иностранном языке. Пригодится. И не только в Саранске. Ну а если легче верблюду пройти через игольное ушко, чем вам освоить новый язык, то выучите хотя бы элементарные «Хэлло!» и «Ола!». Поверьте, иностранцу будет приятно услышать даже одно приветствие на его родном языке, а главное - он оценит вашу искреннюю попытку сделать это.

И все же если иностранные языки не ваш конек и вы не в силах вымолвить на языке чужеземца ни слова, не отчаивайтесь. Вас спасет улыбка. Открытая, добрая, искренняя улыбка мгновенно располагает к себе собеседника, будь он датчанин или японец. Улыбайтесь, не прогадаете! В конце концов, можно использовать язык жестов. Главное - помнить о разнице культур, ведь одни и те же жесты у разных народов трактуются неодинаково.

Между тем жители других стран активно прибывают в столицу Мордовии. Накануне Дня города столкнулся с ними и корр. «ВС». Гости из Лимы Эдвард, Александр и Энджи приехали в Саранск на целую неделю и поинтересовались, как и где подключить местную сим-карту.

Корр. «ВС» ответил на вопрос, а еще - честно признался перуанцам, что кроме нескольких фраз - «Аста луэго!» и «Кэ таль?» - пока еще ничего не успел выучить на испанском. Тем не менее разговор успешно продолжился, правда, на английском. А так хотелось порадовать гостей из Латинской Америки беседой на их родном испанском... Так что учите языки, господа! Иностранцы в городе!

Как оказалось, далеко не все заведения общественного питания Саранска позаботились о том, чтобы перевести меню на иностранные языки ну или хотя бы только на английский. Причем речь идет о ресторанах и кафе, расположенных не где-нибудь на окраине, а в самом центре Саранска. Ну, а некоторые из тех, кто все же потрудился над переводом, сделали это с ошибками. К сожалению, иностранцы, пожелавшие по приезду отобедать в одном из саранских ресторанов, уже столкнулись с отсутствием меню на английском языке. Результат - гости ушли не солоно хлебавши, а заведение потеряло клиентов. Однако еще есть время исправить ситуацию.

В то время как одни не спешат постигать тонкости перевода, другие, более предприимчивые граждане, не дремлют и проявляют креативность. Взять, к примеру, очаровательную блондинку Асю Емельянову - студентку 3 курса факультета иностранных языков МГУ им. Н.П. Огарева, которая летом подрабатывает баристой в одном из торгово-развлекательных центров Саранска. Вот что придумала находчивая жительница Саранска. На своем рабочем месте Ася разместила небольшую коробочку, больше напоминающую сундучок с прикрепленным на нем листком бумаги, где она собственноручно написала о своей мечте посетить Испанию. А еще добавила туда испанской символики - веер и быка. Знаете, сработало! Сейчас в сундучке у Аси виднеются монеты. Учитывая, что теперь в числе посетителей торгово-развлекательного центра появились и иностранцы, вероятность пополнения копилки возрастает, причем не только российскими рублями. Что называется, лови момент! «Как коллеги относятся к моей идее? Спокойно, без ревности! - с улыбкой рассказывает Ася. - Признаюсь, я уже во второй раз собираю на путешествие. Некоторое время назад мне довелось побывать в Канаде. Тогда мне частично помогли средства из моей коробочки». У Аси есть правило, которое она неукоснительно соблюдает. Девушка принципиально никогда не просит клиентов пополнить свою копилку. Только когда посетитель обратит внимание на заветную коробочку, скромно отвечает: «Собираю на мечту!» Глядишь, так и накопит Ася на Испанию! Что ж, пожелаем ей удачи!

Елена БУДАНОВА



