Фальшивый карточный долг довел до тюрьмы

Краснослободский районный суд вынес приговор 34-летнему Максиму Федорову, известному по кличке Лещ, 31-летнему Флорину Мумару по кличке Флорин, а также 45-летнему Виталию Лапшову. Жители Подмосковья с богатым криминальным прошлым признаны виновными в покушении на сбыт поддельных денежных билетов Центрального банка России. Партию фальшивок гастролеры из Московской области пытались сбыть осенью прошлого года в Ковылкине и вскоре были задержаны в Краснослободском районе.

Жители Московской области приехали в Мордовию, чтобы навестить товарищей, которые отбывают наказание в мордовском Дубравлаге. До республики криминальные деятели добирались на иномарке Hyundai Solaris, машина принадлежала службе такси. С собой у Леща с подельниками было несколько фальшивых купюр. Позже Максим Федоров рассказал оперативникам, что за несколько дней до вояжа в Мордовию в качестве оплаты карточного долга получил 34 тысячи фальшивых рублей. О том, что деньги липовые, авторитетный товарищ не знал. Только после пересчета купюр Федоров понял, что банкноты - подделка. Правда, добровольно сдавать липу в правоохранительные органы не стал, а вместе с товарищами решил по-тихому толкнуть фальшивки в глубинке.

Местом для сбыта подделок уголовники выбрали Ковылкино. Туда они отправились на том же такси, на котором приехали в нашу республику. Кстати, водителю за поездку пассажиры обещали 20 тысяч рублей, и еще неизвестно, какими деньгами планировали с ним расплатиться.

В одном из магазинов Ковылкина гастролеры оплатили продукты тысячной купюрой. Сначала продавец приняла фальшивку к оплате, но затем усомнилась в подлинности банкноты и проверила через специальный аппарат. Тысячная банкнота по многим признакам оказалась фальшивкой. После того как покупатели вышли из торгового помещения и уехали на такси, женщина позвонила в полицию и сообщила о странных клиентах. Бдительная женщина указала приметы подозреваемых, а также сообщила цвет и номер машины.

В течение 30 минут с момента поступления ориентировки сотрудники ДПС остановили Hyundai Solaris. В салоне помимо водителя находились три пассажира - это был Лещ со товарищи. В ходе личного досмотра и обыска автомобиля сотрудники полиции обнаружили две денежные купюры номиналом пять тысяч рублей и четырнадцать - номиналом одна тысяча рублей. Банковские билеты были изъяты и направлены на исследование, результаты которого показали, что они являются поддельными. В багажнике машины были обнаружены товары, купленные в магазинах Ковылкинского района на фальшивки.

Вскоре полицейские выяснили, что визитеры из Подмосковья сбыли еще несколько фальшивых тысячных. На липовые деньги они купили продукты, сигареты и спиртное в шести торговых точках Ковылкинского района. Как правило, покупали гастролеры не больше чем на 300 рублей, получали сдачу реальными деньгами и тут же уезжали.

Позднее выяснилось, что авторитетные визитеры успели сбыть фальшивки и в пензенском Наровчате.

В судебном заседании подсудимые с предъявленным им обвинением согласились, вину в совершении покушения на преступление признали полностью, поддержали свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Дело было рассмотрено в особом порядке. В итоге суд приговорил Максима Федорова к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, Виталия Лапшова - к 2 годам и 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, Флорина Мумара - к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима. Последнему к приговору Ковылкинского суда частично присоединили неотбытое наказание Орехово-Зуевского городского суда Московской области.

Авторитетные парни из Долгопрудного

Максим Федоров и Флорин Мумар - жители города Долгопрудный, а Виталий Лапшов из Мытищ. Задержанные в Мордовии деятели не раз привлекались к уголовной ответственности за различные преступления. В последний раз Лещ и Флорин были задержаны сотрудниками УУР ГУ МВД России по Московской области при силовой поддержке СОБР «Булат» в ресторане «Охота» в Долгопрудном. В апреле 2015 года в ресторане проходила сходка местных криминальных авторитетов. У Леща и Флорина были обнаружены огнестрельное оружие - пистолет марки ТТ с патронами - и наркотики - героин весом более 140 граммов и гашиш 60 граммов. В отношении этой парочки были возбуждены два уголовных дела по статьям «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия». Помимо этого, в МВД заявили, что Лещ и Флорин причастны к квартирной краже в городе Орехово-Зуево, совершенной в марте 2015 года. Тогда было похищено имущество на общую сумму более 650 тысяч рублей.

У Леща вообще впечатляющий послужной список. Ранее он был несколько раз судим - за кражу, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, самоуправство и грабеж. Флорин прежде отвечал за хулиганство и разбой. При задержании Леща оперативники также обратили внимание на опухшие кисти рук криминального авторитета. Он объяснил это тем, что «по дурости закачал под кожу вазелин». И еще один штрих к портрету - на груди у Леща сделана татуировка в виде распятия Христа. Ни Лещ, ни Флорин нигде не работали и при задержании объясняли полицейским, что живут на содержании подруг.

Алексей Николаев

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