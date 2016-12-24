В торговом центре «Леруа Мерлен» погибла работница столовой

Следственный комитет Мордовии выясняет обстоятельства гибели работницы столовой в торговом центре «Леруа Мерлен» в Саранске. Трагедия произошла накануне во время мойки посуды.

Как стало известно «ВС», на 50-летнюю работницу столовой Валентину Бадамбаеву упал бойлер. Женщина получила многочисленные переломы, которые оказались несовместимы с жизнью.

В настоящее время сотрудники следственного комитета выясняют все обстоятельства произошедшего. Вероятнее всего, по данному факту будет возбуждено уголовное дело.