В торговом центре «Леруа Мерлен» погибла работница столовой

Народное финансирование для саранских новаторов
Очень мало по-настоящему перспективных предпринимателей имеют средства, чтобы финансировать свои проекты. У креативно мыслящих людей может...
Следственный комитет Мордовии выясняет обстоятельства гибели работницы столовой в торговом центре «Леруа Мерлен» в Саранске. Трагедия произошла накануне во время мойки посуды.
Как стало известно «ВС», на 50-летнюю работницу столовой Валентину Бадамбаеву упал бойлер. Женщина получила многочисленные переломы, которые оказались несовместимы с жизнью.
В настоящее время сотрудники следственного комитета выясняют все обстоятельства произошедшего. Вероятнее всего, по данному факту будет возбуждено уголовное дело.
Очень мало по-настоящему перспективных предпринимателей имеют средства, чтобы финансировать свои проекты. У креативно мыслящих людей может...
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