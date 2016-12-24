Цена условной свободы

Директор фирмы сдал коррупционные схемы ГОСУКСа и получил условный срок со штрафом

Ленинский районный суд Саранска вынес приговор 40-летнему директору ООО «Комплект-С» Вячеславу Круглову. Он обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина в сговоре с чиновниками Управления капитального строительства Мордовии похитил из бюджета более 6,5 миллиона рублей. Они поживились на аукционе поставки машин для заливки льда для Универсального зала.

Лед и пламень наживы

До недавнего времени Вячеслав Круглов работал на предприятии «Комплект-С» менеджером. Но после того как его дело было передано для рассмотрения в суд, как ни странно, Вячеслава повысили до должности директора. Впрочем, здесь важно другое - еще будучи менеджером, Круглов поддерживал дружбу с работниками Государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Республики Мордовия», Дмитрием Чириным и Максимом Перервой.

В начале 2014 года Круглов от своих друзей узнал, что «Управление капитального строительства Республики Мордовия» будет выступать в качестве заказчика на поставку двух машин для заливки и уборки льда Olympia lce Bear electric, а также другого оборудования, на закупку которого предусмотрены значительные суммы - несколько десятков миллионов рублей. Друзья договорились навариться на этой госзакупке и поделить деньги.

Круглов нашел поставщика оборудования, подготовил и разместил коммерческие предложения и заявки на участие в предстоящем аукционе от имени подконтрольных ему организаций. Указал сведения с техническими характеристиками машин для уборки и заливки льда Olympia Ice Bear electric и условиями поставки оборудования, которые исключали возможность участия в аукционе посторонних организаций и обеспечивали победу подконтрольной ему организации. В подготовленном коммерческом предложении Круглов специально завысил стоимость оборудования на сумму 6 млн 575 тысяч рублей.

Победитель конкурса был известен заранее, ведь работники ГОСУКСа РМ - заместитель начальника ведомства Дмитрий Чирин и его подчиненный Максим Перерва пообещали Круглову обеспечить победу в аукционе, включив в аукционную документацию ограниченные сроки поставки оборудования, которые составляли не более 5 рабочих дней со дня заключения государственного контракта. В мае 2014 года аукционной комиссией Госкомитета РМ по организации торгов и ценовой политике были рассмотрены заявки участников, и к участию в аукционе допущены две организации. Обе они были подконтрольны Круглову.

На электронном аукционе победителем на поставку двух машин для уборки и заливки льда Olympia Ice Bear electric было признано ООО «Социальная компания». После аукциона ГОСУКС РМ заключил с организацией государственный контракт на поставку требуемого оборудования на общую сумму 19 млн рублей.

В мае 2014 года оборудование было доставлено в Саранск на склад ГОСУКСа, а в июне того же года заказчик перечислил на расчетный счет «Социальной компании» деньги за оборудование. Круглов рассчитался с поставщиком оборудования, а затем обналичил сумму, на которую была завышена стоимость двух машин для заливки и уборки льда. Деньги Вячеслав обналичивал через фирму своего знакомого, за услуги пришлось отдать ему 5%. Прибыль организаторы коррупционной схемы поделили на троих. Реальная стоимость машин составила около 13 млн рублей, остальные деньги - 6,5 млн рублей - пошли в карман Круглова, Чирина и Перервы. Вячеслав хотел передать 1,5 млн рублей Чирину в его служебном кабинете, однако брать деньги на работе тот отказался. Долю от махинации Круглов передал чиновнику на улице около автосалона «Рено». Затем вернул Чирину еще и остаток суммы возле дома напротив «Сити-Парка». По указанию Чирина Вячеслав также встретился с Максимом Перервой и передал тому 300 тысяч рублей. Долю Перерва получил возле отделения Сбербанка на ул. Пролетарской.

В результате махинации, которую провернули Круглов и его друзья из ГОСУКСа, главному распорядителю бюджетных денег - Министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия - был причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 6 млн 575 тысяч рублей. В отношении Чирина и Перервы дело выделено в отдельное производство.

Летом прошлого года махинация с поставкой техники была выявлена сотрудниками региональных ФСБ и МВД. Подозрения в махинации с госзакупками на миллионы рублей пали на Дмитрия Чирина. Однако вскоре стало понятно, что провернуть такую операцию в одиночку чиновник не смог бы, у него явно были сообщники из бизнес-кругов. Один из участников операции по поставке техники для заливки льда предпочел сразу покаяться в содеянном. Им оказался Вячеслав Круглов. Коммерсант написал явку с повинной, заключил досудебное соглашение со следствием и дал показания, согласно которым именно Дмитрий Чирин являлся организатором и идейным вдохновителем аферы. Круглов подробно рассказал, как именно выводились бюджетные средства. Благодаря этим показаниям у правоохранителей появились основания для задержания Дмитрия Чирина. Он был арестован судом в декабре прошлого года. Сам чиновник на аресте свою причастность к мошенническим схемам отрицал, а показания подельника считал чистой воды оговором.

Сдал еще одного чиновника из ГОСУКСа

Позже Вячеслав Круглов, выполняя условия о досудебном соглашении, рассказал и о махинации с аукционом, которую провернул другой чиновник ГОСУКСа - главный специалист-экономист Олег Бикеев. В 2015 году тот занимался размещением заказа на поставку оборудования на сумму 23,6 миллиона рублей для лаборатории микрофильмирования Музейно-архивного комплекса в Саранске.

По версии следствия, Бикеев встретился в своем служебном кабинете в административном здании по улице Коммунистической с Вячеславом Кругловым и предложил принять участие в предстоящем аукционе. Во время беседы чиновник пообещал Вячеславу обеспечить победу в торгах за «откат» в 500 тысяч рублей. Круглов рассказал о предложении чиновника из ГОСУКСа своему знакомому Олегу Белову. Он счел, что заведомо успешное участие в поставке оборудования весьма выгодная сделка.

В октябре 2015 года Бикеев при участии Круглова подготовил аукционную документацию на поставку оборудования для Музейно-архивного комплекса, в которую чиновник включил технические характеристики оборудования заранее установленного производителя, дабы аукцион не выиграли случайные фирмы. Победитель госзакупки был предопределен - в ноябре с нужной фирмой был заключен контракт на поставку оборудования на 20 миллионов рублей. Предположительно цена на оборудование для музея была завышена на 20-25%. После перечисления основной суммы Бикеев при встрече с Кругловым потребовал передать ему обещанную взятку в полмиллиона рублей. Дабы завуалировать «откат», чиновник просил перечислить деньги на расчетный счет своего двоюродного брата - индивидуального предпринимателя. Победители аукциона в октябре 2016 года, как и просил Бикеев, перевели взятку через фирмы-однодневки родственнику чиновника, а тот передал «гонорар» брату.

Приговор

Уголовное дело Вячеслава Круглова в суде рассматривалось в особом порядке без проведения судебного разбирательства. Директор ООО «Комплект-С» вину признал полностью, в заседании заявил о полном согласии с предъявленным ему обвинением и подтвердил желание исполнять досудебное соглашение о сотрудничестве. Материальный ущерб, причиненный преступлением, Круглов совместно с другими фигурантами коррупционной схемы возместил в полном объеме. Известно, что Вячеслав добровольно возместил ущерб на 3 миллиона 700 тысяч рублей.

При назначении Круглову наказания суд учел явку с повинной, заключенное в ходе предварительного расследования соглашение о сотрудничестве, добровольное возмещение причиненного материального ущерба. Также суд учел, что Круглов имеет на иждивении 10-летнюю дочь, а его родители являются инвалидами.

В итоге суд приговорил Круглова к 3 годам условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в доход государства в размере 300 тысяч рублей.