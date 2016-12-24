Продюсеру из Голливуда отказали в иске на миллион

Пролетарский районный суд вынес решение по иску ООО «Группа Краски» к экс-солистке известного коллектива, уроженке Саранска 29-летней Марине Киреевой. Инициатором иска стал продюсер группы «Краски» и голливудской студии Real Line Music Алексей Воронов. Он заявил, что является автором и правообладателем песен группы «Краски», и через суд потребовал запретить Киреевой исполнять композиции популярного коллектива. Продюсер потребовал выплатить в счет компенсации 1 миллион рублей. Марина Киреева с самого начала заявляла, что никаких авторских прав не нарушала. Процесс по делу длился больше полугода и закончился победой нашей поющей землячки.

«Краски» останутся одни, фейков больше не будет»

Сначала выяснение отношений между Алексеем Вороновым и Мариной Киреевой происходило заочно в социальных сетях. Алексей регулярно записывал видеообращения к своим подписчикам, фанатам группы «Краски» и организаторам концертов. В них он, не стесняясь в выражениях, называл Марину Кирееву и ее мужа, солиста группы «Премьер-министр» Василия Киреева, а также их окружение мошенниками и бандой… Марина в долгу не оставалась и через социальные сети утверждала, что имеет полное право исполнять песни группы «Краски», и предлагала Воронову лечиться. Более того, певица написала на него заявление в полицию за клевету.

«Группу «Краски» придумал я, - заявил Алексей Воронов. - Я набрал первый состав, написал все песни, записал их, сделал аранжировки, концертную программу, организовал тур по городам. Все делал я. Все принадлежит компании «Марти-групп энтертеймент». Я владелец этой компании. Значит, товарный знак мой. У этой компании есть директор Валерий Шевченко. Поскольку я в США, он, вероятно, немножко нечист на руку. Он начинает играть в темные игры с двойниками и, видимо, пытается урвать денег. С ним мы будем разбираться и встречаться в суде, так как он превышает свои директорские полномочия. Говорят, что всплыла какая-то компания «Интер мьюзик», выпустившая «Зелёный альбом». Это все фейк! В 2008 году этой компании были переданы права на организацию концертов группы «Краски». В договоре есть пункт, что она имеет право пользоваться товарным знаком и именем группы. Однако договор был подписан на 5 лет. В 2013 году его срок истек. Кроме того, компании «Интер мьюзик» больше не существует, она давно закрыта из-за отсутствия деятельности. Это можно проверить в Российском реестре юридических лиц. Все договоры, которые когда-то были заключены, недействительны, их срок давно вышел.

Так вот, эта компания под шумок выпустила фейковый «Зелёный альбом», к которому группа «Краски» не имеет никакого отношения. Они продали его за какие-то деньги «Монолиту». То есть они мошенники, жулики. Схитрили - выдали свой альбом за якобы выпущенный от имени группы «Краски». Теперь Киреева утверждает, что была солисткой группы «Краски» и записала «Зелёный альбом», но официально группа его не выпускала. Теперь что касается разговоров про РАО, говорят, что у песен нет автора, и, значит, они народные. Этого быть не может. Автор - я, Алексей Воронов! Авторства у меня никто и никогда не отнимал. Скоро мы наведем порядок. «Краски» останутся одни, фейков больше не будет».

«Марине придется нам заплатить»

«Киреева вообще молодец! - говорил в видеообращении Алексей Воронов. - Я восхищаюсь ею, потому что Марина не побоялась пожертвовать своим именем, репутацией, именем своего мужа - Василия Киреева, солиста группы «Премьер-министр». Марина вступила в банду и из мамы двоих детей превратилась в подлую скотину. Она делает это не для себя, а для своих партнеров-подельников. Это Антон Михайлов и Сергей Дроздов. Это люди, которые на протяжении последних пяти лет постоянно делают фейки на группу «Краски». Антон Михайлов с 2013 года периодически меняет солисток, сначала у него была Маша, потом Таня. Каждую новую выдает за группу «Краски».

Предъявить ему нечего, на сцене он не поет, все время в тени, а с его солистками мы каждый раз воюем. Вот появилась очередная - Марина Киреева. Раньше она крутилась около шоу-бизнеса, даже записала дуэт с профессором Лебединским, теперь она превратилась в нерукопожатную.

Мы обратились с исковым заявлением о защите авторских прав в Мордовии по адресу прописки Киреевой. Мы просим суд запретить ей исполнять песни группы «Краски» и возместить компенсацию на сумму 1 млн рублей. Мы этот суд, конечно, выиграем. Марине придется нам заплатить. Не знаю, откуда она возьмет деньги, может, продаст квартиру. И это только первый иск, будет и второй по поводу клеветы, оскорбления, подрыва деловой репутации. Мы ее завалим исками. Каждый иск будет по 1 млн рублей. Марина Киреева понимала, на что шла.

Антон Михайлов ее, конечно, сольет, после того как суд запретит исполнять песни, и возьмет какую-то новую дурочку, точнее мужественную девушку, которая будет работать на него и Сергея Дроздова. У Киреевой начнутся проблемы - судебные приставы будут приходить домой описывать имущество, запретят выезжать за границу, потому что у нее будут долги. Она будет звонить мне домой и просить прощения: «Алексей, извини, я погорячилась, что мне делать?». Что будет с Мариной и двумя детьми, я не знаю».

Осенью Воронов через Пролетарский суд Саранска добился запрета для Киреевой исполнять композиции популярного коллектива. «Каждый концерт в любом городе начинался с того, что представители Воронова пишут заявление в полицию о том, что я собираюсь нарушать определение суда и исполнять запрещенные песни», - признавалась Марина. Певица вместе со своим директором обжаловала это решение в Верховном суде Мордовии, и вскоре запрет был снят. «Мы изначально понимали, что определение Пролетарского суда о запрете для меня исполнять песни - какая-то ошибка, случайность, - завила нашему еженедельнику Марина Киреева. - Мне приятно, что теперь без кипы бумаг и документов я смогу ездить на любимую работу. Теперь люди, которые меня ненавидят, не смогут тыкать всем потенциальным заказчикам и зрителям этим определением суда».

«Товарный знак «Краски» Воронову не принадлежит»

- Алексей Воронов никогда не был официально зарегистрированным продюсером группы «Краски», - после нападок Воронова заявила Марина Киреева. - Изначально коллектив принадлежал компании «Марти-групп энтертеймент», где было три учредителя. Один из них - Воронов. Но в 2006 году он уехал в Америку вместе с женой и по совместительству солисткой Оксаной Ковалевской. Из учредителей Воронова вывели автоматически, так как он не появлялся на трех заседаниях. Еще один учредитель вышел из состава сам. Товарный знак «Краски» принадлежит Валерию Шевченко, а не Воронову. «Интер мьюзик» образовался на базе «Марти-групп энтертеймент», директором которого являлся Сергей Дроздов. Именно с ним мы записали «Зелёный альбом». Но вскоре гражданин Воронов неожиданно провозгласил себя продюсером «Красок». Через некоторое время он с Оксаной развелся. Бывшая избранница вернулась в Россию. По закону права на песни должны оформляться в Российском авторском обществе (РАО). Изначально Алексей Воронов регистрировал их на себя, но Оксана об этом не знала. Вернувшись из США, она пришла со списком песен группы «Краски» в РАО, где работала ее знакомая, и попросила оформить права на себя. Ей все сделали. Вскоре об этом узнал Воронов. Разразился скандал. Специалиста, который провернул это дело, уволили. Из-за песен долго ругались. Но РАО надоела вся эта история. В итоге песни группы «Краски» исключили из реестра. Им предложили через суд установить авторство. Но сделать это невозможно. В России у Алексея Воронова огромные долги по алиментам, перед бывшими компаньонами, у которых он брал большие суммы, но не вернул!

У меня уже возникала ситуация, когда на одном из выступлений сотрудники полиции потребовали права на песни. Но, как оказалось, в реестре РАО их просто нет, и все вопросы сразу отпали.

«Своими высказываниями Воронов порочит мою честь и достоинство»

- В своих видеороликах Воронов употребляет много нецензурных выражений, он упоминает моих детей, мужа, директора, бывшего продюсера, - продолжает Марина Киреева. - Воронов называет нас бандой, мошенниками, перечеркивает афиши. Он портит мою репутацию и жизнь. Этот человек выкладывает в интернет афиши, анонсирующие мои предстоящие концерты, зачеркивает их и пишет: «Осторожно, мошенники!». Он не имеет права произносить такое громкое слово, поскольку не было ни одного приговора суда, по которому я была признана виновной в мошенничестве. Кроме того, он мне угрожает. Все удивляются, как Воронов позволяет себе такое поведение. Он называет меня очень нехорошими словами. Еще кто-то из организаторов концерта передал мои паспортные данные представителям Воронова. Я была просто в шоке, когда увидела в сети копию своего паспорта. Это нарушение закона «О персональных данных».

Я обратилась в Савеловский суд Москвы с исковым заявлением к Воронову. Считаю, Воронов своими высказываниями порочит мою честь, достоинство и деловую репутацию. Этот человек очень сильно портит жизнь мне, моей семье, моим родителям. Более того, считаю, что в его словах имеется клевета. Моральный вред мы оценили в 1 млн рублей. Сумма точно такая же, какую Воронов просит взыскать с меня в этом процессе.

Алексей, если вы считаете, что я работаю на бандитов, которые меня взяли в какую-то секту, не отпускают и говорят, давай нам сюда все свои деньги, иначе мы тебя сольем и возьмем новую солистку, то вы очень сильно ошибаетесь. Я работаю, потому что имею на это право, у меня есть семья, которую я кормлю, пою и т.д. Алексей, желаю вам здоровья, лечитесь, если у вас существуют какие-то недуги. Справедливость все равно восторжествует.

«Раньше перечисляла Воронову по 200 долларов»

- Раньше я действительно перечисляла Алексею Воронову по 200 долларов за концерт, - призналась «ВС» Марина Киреева. - В то время я, как все люди, которые с ним сотрудничали, была уверена, что Воронов обладатель товарного знака, автор песен и т.д. Я человек законопослушный, сама автор многих произведений, которые зарегистрированы в Российском авторском обществе. Меня папа так воспитал, что я никогда не буду нарушать закон. Поэтому я добросовестно отправляла ему деньги как автору на протяжении нескольких лет. А потом начала всплывать информация, что на самом деле Воронов не имеет никаких прав. Я сначала не верила, сам Алексей говорил, что все плохие, только он хороший и ему надо доверять. Когда я отсылала ему деньги, все было замечательно.

Раньше мы с Вороновым не то чтобы дружили, но хорошо общались. Я занималась вокалом с его последующими солистками. Потом у меня были перерывы в карьере - декретный отпуск. После рождения второй дочки настал момент, когда я решила возобновить выступления на сцене. На первых порах Алексей Воронов меня поддерживал. Но вскоре у меня начались проблемы с его бывшей супругой - Оксаной Ковалевской (одна из бывших солисток группы «Краски»). Она написала на меня заявление в полицию в городе Ачинске о том, что я незаконно исполняю песни «Красок». Я очень переживала, поскольку никогда с этим не сталкивалась. Тогда Воронов мне сказал: «Успокойся, Марина, я все решу! Я всем позвоню, тебя никто трогать не будет!».

Однако Воронов своего обещания не сдержал и просто слился. Все эти проблемы мы разгребали с Антоном Михайловым вдвоем. Тогда я для себя решила, если Воронов мне поможет, я продолжу отсылать ему деньги, если нет, зачем я это все делаю? Я очень не люблю разочаровываться в людях, если понимаю, что человек г…, то в первое время просто закрываю глаза и стараюсь думать, что мне все это кажется… В итоге прекратила отсылать Воронову деньги, к тому же в социальных сетях стала говорить какие-то правдивые вещи. После этого Алексей разбушевался.

Воронов стал говорить, что не знает, кто такая Марина Киреева, и никогда ее не видел. Говорил, что я никогда не была солисткой группы «Краски» и не записывала никакого «Зеленого альбома». У человека, видимо, какая-то своя правда.

«С самого начала я была уверена в своей правоте»

После окончания судебного разбирательства Марина Киреева прокомментировала журналисту «ВС» вынесенное решение: «Я сильно устала, процесс продолжался с ноября прошлого года. На меня было вылито много грязи. Однако с самого начала я была уверена в своей правоте и ожидала, что суд откажет Воронову в удовлетворении иска. Суд установил, что авторские права на произведения группы «Краски» принадлежат нескольким людям, а не только Воронову. В связи с этим он один не имел права передавать авторские права группе «Краски» и не мог запрещать исполнять песни. К тому же люди, которым принадлежат авторские права, передали их компании «Марти-групп энтертеймент», они в свою очередь передали права моему бывшему продюсеру Дроздову, а он уже передал права мне на 25 произведений. То есть я спокойно могу исполнять эти 25 песен.

Рада, что справедливость восторжествовала, и суд вынес законное решение. Какой-либо эйфории я не испытываю по этому поводу. Слава Богу, что сейчас у меня началась спокойная новая творческая жизнь. Главное, что теперь меня не касаются эти судебные тяжбы. Воронов и его представители, понимая, что проигрывают процесс, попытались подать еще несколько исков, касающихся авторских прав, но им было отказано. Конечно, Воронова подобное решение вряд ли устроило, и он будет обжаловать его в вышестоящей инстанции. Но я думаю, что в апелляции у него нет шансов, поскольку судья очень грамотно и логично изложила свою позицию в решении. Я счастлива, что могу жить спокойно и не таскаться по судам с бумажками, документами и доказывать, что не верблюд.

Хотела бы выразить слова благодарности моему директору Антону Михайлову, он представлял мои интересы в суде. Мы не стали спихивать дело на какого-то московского адвоката, а решили представлять свои интересы сами. Антон очень подкован в юридическом плане. Во многом благодаря ему нам удалось выиграть процесс.

Не планирую ли я выступить в Саранске? Если пригласят, конечно, выступлю. Все судебные тяжбы закончились, я готова выступать, буду очень рада выступить в родном городе. Чтобы оставить след в бренде группы «Краски», я записала новую песню, скоро выйдет ее релиз. Надеюсь, что всем понравится».