У Дергунова вышли сроки давности

Уголовное дело по обвинению в незаконном участии в предпринимательской деятельности в отношении бывшего вице-премьера Правительства Мордовии Евгения Дергунова прекращено. В конце мая этого года сроки давности привлечения к уголовной ответственности по статье «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» истекли. Во время судебного заседания Евгений Дергунов и его защитник заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования (Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает право подсудимого заявить такое ходатайство в любой момент производства по делу). Государственный обвинитель не возражал. Суд исследовал материалы уголовного дела, выслушал участников процесса и вынес постановление о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим обстоятельствам. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Евгения Дергунова была отменена, а также был снят арест с его счетов.

Бизнес с полномочиями

По мнению следствия, будучи заместителем председателя Правительства Мордовии, Евгений Дергунов имел прямое отношение к созданию фирм «Металл-КБ» и «Мордовтрансгаз», тогда как на бумаге их учредителем был сын высокопоставленного чиновника. В 2014 году «Металл-КБ» выкупил за 70 миллионов рублей газонасосную станцию, расположенную на Александровском шоссе (по информации правоохранителей, ради развития этого семейного бизнеса деньги были взяты в кредит). Затем «Металл-КБ» отдал объект в аренду «Мордовтрансгазу». Евгений Дергунов стал активно привлекать клиентов, вел переговоры о заключении коммерческих договоров на закупку газа именно на станции сына. Но бизнес мог бы идти куда лучше, если бы конкуренты не мешались под ногами. Например, на станции Саранск имелась своя контейнерная площадка по выгрузке сжиженного газа. Тогда был задействован административный ресурс - над конкурирующей площадкой нависла угроза закрытия под предлогом того, что вскрытие контейнеров с газом там небезопасно. Позже на объекте была проведена проверка, которая не выявила сколь-нибудь значимых нарушений требований и правил безопасности.

Правда, такая деловая активность чиновника привела к тому, что о бизнес-проекте вице-премьера Мордовии стало известно правоохранительным органам. Евгению Дергунову пришлось покинуть свою должность. Следственный комитет по РМ возбудил в отношении его уголовное дело по статье «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».

Из обвинительного заключения, которое в суде огласил прокурор, известно, что чиновник в интересах предприятий «Металл-КБ» и «Мордовтрансгаз» неоднократно пытался договориться с крупными компаниями о поставках сжиженного газа на газонасосную станцию в Саранске по выгодной цене. Однако тут авторитет регионального вице-премьера не помог - он получил отказ.

С местными организациями все складывалось удачнее. В беседе с директором саранского предприятия «Горремдорстрой» Евгений Дергунов убедил его, что организации необходимо покупать сжиженный газ именно у «Мордовтрансгаза». В итоге «Горремдорстрой» купил газ у «Мордовтрансгаза» на сумму 432 тысячи рублей.

Покупать сжиженный газ у «Мордовтрансгаза» вице-премьер «убедительно просил» и некоторых глав районов. Так, не смог отказать представителю правительства глава Зубово-Полянского района - он убедил предпринимателей, имеющих сеть заправок в районе, купить партию газа у нужной фирмы на 6,7 млн рублей.

По данным следствия, Евгений Дергунов неоднократно проводил совещания с сотрудниками «Металл-КБ» и «Мордовтрансгаза», давал им различные указания, то есть фактически руководил их деятельностью.

«Обвинения в мой адрес - это какой-то бред»

На процессе Евгений Дергунов своей вины не признал, вот что он говорил журналистам:

- Я своей вины не вижу. По поводу предъявленного обвинения скажу, что это плод больного воображения! Закона я не нарушал.

- А кто создавал фирму «Мордовтрансгаз»?

- Мой сын.

- Вы никому не звонили и ни с кем не договаривались от лица этой фирмы?

- А что, нужно с кем-то договариваться открыто?

- Речь идет о контрактах и поставках этой фирмы.

- Это была моя служебная деятельность, в рамках работы, в частности, в мои обязанности входило курировать топливно-энергетический комплекс.

- В качестве доказательств в деле имеется расшифровка телефонных переговоров, которая подтверждает вашу причастность к незаконному участию в предпринимательской деятельности. Что можете сказать по этому поводу?

- Пусть об этом говорят те, кто давал разрешение на прослушку.

- Работники предприятий вашего сына рассказали представителям следствия, что вы регулярно проводили там планерки.

- Раз в месяц по 10-15 минут - это разве регулярно? Я приезжал к сыну. Имею же я право приехать к сыну раз в месяц? Тем более его предприятие относится к той сфере деятельности, которую я курировал. Я приезжал и на другие предприятия - в аэропорт, жилищно-коммунальные хозяйства, на РЖД. Везде проводил совещания, обсуждал какие-то вопросы. Это мои служебные обязанности.

- Что касается закрытия контейнерной площадки на станции Саранск. С какой целью вы на этом настаивали?

- Было обращение разобраться с контейнерной площадкой, но не ко мне, а к председателю правительства. Он дал мне поручение. Там незаконно осуществлялась деятельность по вскрытию контейнеров с газом. Это опасно для жителей республики… Я не собираюсь доказывать свою невиновность, пусть правоохранители докажут, что я виноват. Я не знаю, в чем виноват. Я что-то украл? Нет. Я делал что-то незаконное с бюджетными средствами или льготами? Нет. Я никого не обманул. Я выгоду какую-то материальную имел? Не имел! Обвинения в мой адрес - это какой-то бред.