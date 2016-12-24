В Мордовии влюбленная пара осуждена за убийство и укрывательство

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В Мордовии вынесен приговор 34-летнему мужчине и его 42-летней гражданской супруге. Глава семьи обвинялся в убийстве, а его спутница в укрывательстве.
Как было установлено в ходе судебного разбирательства, 10 марта этого к обвиняемым в Кадошкино пришел в гости 59-летний мужчина. После продолжительного застолья гость уснул с сигаретой и прожег хозяйский матрас. Хозяину это не понравилось. Он взял доску и забил ей неосторожного курильщика до смерти. Вечером следующего дня убийца вместе с супругой вывезли тело на обочину дороги и бросили. Спустя несколько часов труп обнаружили.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет, его супруга приговорена к штрафу в 70 тысяч рублей.
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