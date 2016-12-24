В Саранске организуют турниры для болельщиков

Глава Саранска Петр Тултаев на оперативном совещании в мэрии поделился с собравшимися впечатлениями от посещения Пушкинского парка.

- В выходные дни в парке всегда много отдыхающих. Большой интерес вызывает у горожан игра в шахматы. Предлагаю организовать в дни чемпионата мира турнир среди болельщиков, например сборная Саранска - сборная мира. Пусть болельщики той страны, которая приедет в столицу Мордовии на игру, попробуют свои силы и в этом виде спорта, тем более что шахматы понятны без перевода.

Петр Тултаев дал поручение начальнику Управления по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Роману Дубровину решить все организационные вопросы шахматного турнира вместе с Федерацией шахмат.

Также Глава Саранска призвал лучше организовывать досуг приезжающих футбольных болельщиков. Например, на стадионе «Старт» можно провести матчи между болельщиками разных стран. Конечно, в подобных турнирах должны участвовать и саранские любители футбола. По словам Романа Дубровина, уже четыре команды выразили желание принять участие в этом турнире.