В Саранске организуют турниры для болельщиков

Движение в Саранске в дни ЧМ-2018
После проведения третьего тестового матча в преддверии чемпионата мира по футболу на новом стадионе «Мордовия Арена» были внесены...
После проведения третьего тестового матча в преддверии чемпионата мира по футболу на новом стадионе «Мордовия Арена» были внесены...
Свершилось то, чего так долго ждали, - в Саранске открылся вытрезвитель. Правда, на вывесках самого слова «вытрезвитель» вы не найдете,...
С 1 июня в Саранске начинает действовать особый транспортный режим. Об этом было объявлено на рабочем совещании в городской администрации.
В пресс-центре Дома печати состоялся брифинг, посвященный организации транспортного движения в Саранске во время проведения матчей на стадионе...
Одна из главных задач в развитии нашей страны - это улучшение демографической ситуации. И далеко не последнюю роль в этом играет качество...
12 июня, в День России и День города, в Саранске состоится грандиозное событие - открытие Фестиваля болельщиков FIFA. Для проведения мероприятия на...
Слово «сталкер» давно и прочно закрепилось в нашем лексиконе, но его значение понятно не каждому. Старшее поколение наверняка вспомнит об...
В Лямбирском суде началось рассмотрение резонансного уголовного дела о попытке дать крупную взятку начальнику Ичалковского районного отдела...
Звезды музыки приедут в Саранск на фестиваль болельщиков