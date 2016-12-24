Молчание ценой в 50 тысяч рублей

Ленинский суд Саранска вынес приговор 32-летнему жителю лямбирского села Кривозерье Марату Алукаеву. Его родной брат и знакомый уехали воевать в Сирию на стороне террористов. Марат знал об этом, связывался с ними через интернет. На допросе в УФСБ по РМ он не стал ничего рассказывать о брате и знакомом и сам попал под следствие за то, что не сообщил о преступлении террористической направленности. Суд признал мужчину виновным и приговорил к штрафу.

Айрат прошел специальную снайперскую подготовку и стал воевать против иракской и сирийской армий. Периодически Айрат связывался через интернет с живущим в Мордовии братом Маратом и другими земляками, рассказывал о жизни, боевых действиях и призывал приехать в Сирию, чтобы вместе воевать против неверных. С декабря 2015-го по октябрь 2016 года Марат Алукаев активно переписывался через мессенджер Telegram с матерью, родным братом Айратом и знакомым Абдулкаримом Янгличевым. Из переписки Марат узнал, что все они находятся в одной из стран Ближнего Востока (либо в Сирии, либо в Ираке). Айрат и Абдулкарим принимали участие в боевых действиях против армий Сирии и Ирака в составе запрещенного Исламского государства. Марат Алукаев решил не обращаться в правоохранительные органы и не говорить о том, что его брат Айрат и земляк Янгличев совершают преступления - участвуют в террористической группировке.

Спецслужбы узнали об этом и вызвали Марата на допрос. В конце июня 2017 года Алукаев был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту участия его брата и Янгличева в террористической организации. Перед допросом Марату объяснили, что согласно 51-й статье Конституции России он вправе не свидетельствовать против себя и своих близких. Естественно, что про брата Алукаев ничего не сказал. Однако Янгличев в список близких не попадал, а потому следователь предупредил Марата об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний относительно участия Янгличева в террористической организации.

Своей вины Марат Алукаев не признал, но факт переписки в Telegram с братом и Янгличевым с декабря 2015-го по октябрь 2016 года отрицать не стал. Вскоре переписка оказалась в руках у сотрудников УФСБ по РМ. Из диалогов с Янгличевым следует, что Абдулкарим находится в составе Исламского государства. Говорил, что в Сирии у него родился ребенок, рассказывал о тяготах жизни. Еще он рассказывал о том, как воюет против неверных, что на мусульман, с одной стороны, давят русские, а с другой - американцы.

Брат Айрат в переписке с родственником не раз предлагал ему уехать из Мордовии и присоединиться к нему. Однако Марат заявлял, что Аллах пока не давал ему указания ехать воевать в Сирию. Родительница Марата также рассказывала сыну о непростой доле на Ближнем Востоке и просила выслать денег. По возможности сын помогал матери и отсылал некоторые средства. Специалисты сделали вывод, что в диалогах содержатся психолого-лингвистические признаки положительного отношения Марата к участию Айрата и Абдулкарима Янгличева в террористической организации.

При вынесении приговора суд учел наличие на иждивении детей у Марата Алукаева и не стал лишать его свободы. По вердикту Фемиды подсудимый приговорен к штрафу в размере 50 тыс. рублей.