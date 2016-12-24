Экс-генерала Сугробова этапировали в мордовскую колонию

В Мордовии будет отбывать наказание экс-руководитель ГУЭБиПК МВД РФ Денис Сугробов. Год назад суд приговорил его к 22 годам колонии за организацию преступной группы, превышение должностных полномочий и организацию провокации взятки. Позже Фемида скостила срок бывшему генералу до 12 лет.

В начале апреля Денис Сугробов из СИЗО «Лефортово» был этапирован в колонию для бывших правоохранителей в Рязанской области. Колонию считают одной из лучших, попадают туда лишь избранные. Помимо хороших условий содержания заключенные очень часто выходят по УДО. Однако отбывать там наказание Сугробову долго не пришлось. Едва осужденный вышел из карантина, как по решению ФСИН был этапирован в другую колонию. Бывшего полицейского перевели в Мордовию.

Предположительно перевод из колонии в Рязанской области связан с тем, что там отбывает наказание один из бывших подчиненных Сугробова, показания которого стали веским доказательством против него.

По мнению федеральных изданий, выйти из мордовского Дубравлага по УДО намного сложнее, чем из колоний, которые находятся в других регионах. Решение об условно-досрочном освобождении принимает суд, но 80% успеха зависит от руководства колонии. В мордовской колонии начальство редко идет навстречу заключенным.

Денис Сугробов сделал головокружительную карьеру в МВД. К 34 годам он стал самым молодым генералом и возглавил одно из ключевых ведомств в МВД России - Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Злые языки поговаривают, что Сугробов стремительно продвинулся по карьерной лестнице благодаря высокопоставленному родственнику - начальнику Контрольного управления президента Константину Чуйченко. Сейчас он занимает пост заместителя Председателя Правительства РФ.

В середине 90-х Сугробов был обычным опером уголовного розыска УВД ЦАО Москвы, пока не познакомился со скромным юристом из представительства швейцарской фирмы Glencore International AG Яной Тихоновой. Девушка оказалась родной сестрой супруги Константина Чуйченко, в то время работающего в руководстве «Газпрома». В 2008 году Чуйченко перебрался в администрацию тогдашнего президента Дмитрия Медведева. После этого на погоны Сугробова обрушился настоящий звездопад. За каких-то пять лет Сугробов вырос в звании от подполковника до генерал-лейтенанта полиции!

Приговор Сугробову был вынесен Мосгорсудом в апреле 2017 года. Сугробов и семь его подчиненных были признаны виновными в организации преступного сообщества, превышении полномочий и провокации взяток. Возглавивший в 2011 году антикоррупционное управление МВД Сугробов создал там преступное сообщество, в которое вошли его подчиненные. Они, как считают в Следственном комитете, создавали, а затем документировали не соответствующую действительности оперативную информацию о якобы преступной деятельности конкретных лиц. Таким образом, полицейские демонстрировали эффективную работу по борьбе с коррупцией с целью заслужить награды и звания.

Всего обвиняемым инкриминировался 21 преступный эпизод. Потерпевшими признаны 30 человек, 13 из них заявили иски о взыскании с подсудимых в общей сложности 218 миллионов рублей, но в конце судебного процесса свои материальные претензии отозвали. Судебный процесс проходил в закрытом режиме - в связи с наличием на материалах дела грифа «совершенно секретно».