В республике стихия срывала кровли домов и обрывала линии электропередач

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30 мая на Мордовию обрушился ураганный ветер с ливнем, грозой и градом. Северо-западный ветер с порывами достигал 20-25 м/с. Ветер срывал кровлю с домов, ломал деревья и вырывал их с корнями. Упавшими деревьями были повреждены автомобили, заборы, крыши домов, линии электропередач и т.д.
Когда упавшие деревья либо конструкции создавали угрозу жизням людей, на помощь горожанам приходили спасатели. Так, в Саранске сотрудники МЧС распиливали упавшие на жилые дома деревья на улицах Б. Хмельницкого, Саранской, Эрзянской. В районе пересечения улиц Полежаева и Гагарина пришлось убирать дерево с остановки общественного транспорта. В социальной сети появилось видео, как ветер снес кровлю с завода «Биохимик». Огромная конструкция рухнула на припаркованные рядом машины. Площадь поврежденной кровли составила 200 кв. м. Руководство предприятия приняло экстренные меры по ликвидации последствий прошедшего урагана.
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