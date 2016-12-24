В Саранске открыли два моста

Какую роль в дорожной системе играет мост на автодороге № 8 в районе «ДСК», многие автолюбители поняли только тогда, когда этот мост закрыли на реконструкцию. Произошло это в декабре 2017 года, причина - сильное смещение опор моста. Откладывать работы «на потом» было невозможно. Мост был построен в 1971 году. В месте расположения моста проходит так называемый Никитский овраг. По словам специалистов, это не самое лучшее место с точки зрения геологии, поскольку грунты здесь довольно подвижные. Сам мост шестипролетный, выполненный в железобетоне, межремонтный период для таких мостов - 25 лет по нормативам. Жителям Саранска он прослужил гораздо больше.

Работы не стали откладывать в долгий ящик, и уже через полгода Глава республики Владимир Волков открывал реконструированный мост. В торжественном мероприятии также приняли участие Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин, Председатель Правительства РМ Владимир Сушков, первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Виталий Ефимов и Глава Саранска Петр Тултаев.

- У нас сегодня поистине знаковое событие - открывается очередной объект, который мы готовили к чемпионату мира, - отметил на церемонии Владимир Волков. - Когда решили отремонтировать эту дорогу, мы обнаружили, что сам мост нуждается в ремонте. Его нельзя было оставлять в том состоянии. Было принято решение к чемпионату мира провести полную реконструкцию моста, поскольку он является важной транспортной артерией. К тому же федеральный центр помог с финансированием, что также немаловажно. Стоимость работ - 250 миллионов рублей. При реконструкции моста применяли самые передовые технологии и материалы, а потому он прослужит людям еще очень долго.

- Я хотел бы поблагодарить в первую очередь проектировщиков, они оперативно подготовили проект, - продолжил Глава Мордовии. - Оперативно работали наши строители, работа шла днем и ночью, но все выполнено добротно. Это еще раз подтверждает, что наш строительный комплекс может выполнить практически любые задачи, которые перед ними ставятся. Мы будем сохранять строительный и дорожный комплексы и после чемпионата мира по футболу. Строителей направим на возведение жилья, продолжится реконструкция старых и строительство новых дорог.

Глава Мордовии вручил награды лучшим работникам подрядных и проектных организаций, а затем мост был торжественно открыт. Первой по мосту проехала колонна строительной специализированной техники. А затем Владимир Волков и другие почетные гости совершили поездку на автобусе по новому мосту.

А в понедельник в столице Мордовии был открыт еще один мост - через реку Инсар на улице Рабочей. Переправу открывал Глава Саранска Петр Тултаев.

- Мост отличается от обычного тем, что его ограждающие конструкции (перила) убираются на время паводка, - рассказывает мэр столицы Мордовии. - Когда вода поднимется, дорога будет перекрыта, а когда ледоход закончится, мостом вновь можно будет пользоваться. Отмечу, что это строение будет не временным, а постоянным. Этот мост не смоет! На него имеется вся проектно-сметная документация, к тому же его возводили специалисты, выдерживая все необходимые технологии.

Новый объект, длина которого 18 метров, а ширина 9 метров, - подарок не только для автомобилистов. Здесь появились безопасная пешеходная зона и красивые оранжевые перила. Теперь не торопясь, пешком или на велосипеде, по новому мосту можно легко из Центра поспасть на Химмаш. При этом ваш путь пройдет мимо живописных пейзажей Экопарка на Моховой.

Мост разгрузит Химмашевский путепровод, движение по которому в часы пик очень напряженное. Горожане, которые ездят с Химмаша на ул. Рабочую, где находится множество офисов и магазинов, теперь смогут добраться по новому мосту. Так что, несмотря на небольшие размеры моста, этот объект имеет очень большое значение для города. Уверен, что он будет очень востребован жителями и гостями Саранска. Стоимость нового подтопляемого моста составляет 58,8 млн рублей. Мост был построен при поддержке Главы Республики Мордовия Владимира Волкова и Правительства республики.

- Недавно открыт переход по улице Рабочей, сейчас мост… Когда будет отремонтирована дорога? - интересуются журналисты.

- На улице Рабочей предстоит выполнить большой объем работ, - поясняет Петр Тултаев. - Надо сделать все основательно - отвести воду, сделать хорошую дренажную систему и ливневую канализацию, перенести сети. Но сейчас у нас нет денег на такие масштабные работы, а делать кое-как не хочется, это просто пустая трата денег. Так что пока улице Рабочей стоит подождать. Ремонт этой дороги планируется начать в 2019 году.