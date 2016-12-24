Мэр Саранска просит горожан придумать название для приюта

Этого события в Саранске ждали давно! 29 мая в столице Мордовии открылся первый в истории города приют для бездомных собак и кошек. Теперь у братьев наших меньших появился свой дом, пусть и временный. Два корпуса приюта расположены по адресу: ул. Пролетарская, 121 А.

На открытии приюта присутствовали мэр Саранска Петр Тултаев, журналисты и волонтеры. «Приют рассчитан на 140 собак и 60 кошек, - рассказывает градоначальник. - Замечу, что это первый приют в истории нашего города. Пока за животными ухаживают четыре человека. В дальнейшем штат будет увеличен до десяти человек. Однако мы рассчитываем на помощь волонтеров, которые выразили свое желание помогать ухаживать за животными, чистить клетки. Мы изучали опыт других городов - Нижнего Новгорода, Тольятти, Челябинска. Помещение приюта в нашем городе соответствует всем требованиям. Что будет, когда приют будет уже заполнен? К примеру, в Нижнем Новгороде беспризорных животных отпускают после стерилизации. Вряд ли наших горожан такой вариант устроит. Мы рассчитываем, что откликнутся неравнодушные люди, готовые взять животных из приюта домой... Берем на себя финансирование сбалансированного питания животных, медицинских услуг, лекарств. Мы не ставим цели очистить от безнадзорных животных Саранск к чемпионату мира-2018! Приют для бездомных животных открыт в интересах города, необходимость в нем давно назрела». Корр. «ВС» поинтересовался у Петра Тултаева, какова цена вопроса. «12 миллионов рублей», - сообщил градоначальник. Приют для животных построен исключительно на средства городского бюджета.

Что касается места для строительства приюта, оно выбиралось тщательно, отметил Петр Тултаев. Приют должен был располагаться в черте города, но не рядом с жилыми домами, чтобы собачий лай не доставлял беспокойства горожанам.

Возле корпуса-стационара установлено несколько вольеров. «Кормим подопечных три раза, дважды в день убираем клетки. Когда к нам поступают животные, мы осматриваем их в процедурном кабинете. Затем на 10 дней определяем в карантинную зону. Проверяем, нет ли бешенства, какой-либо другой инфекции, - рассказывает главный ветврач приюта Александр Козин. - Затем переводим в стационар. Если найдутся хозяева, стерилизуем питомца за свой счет, при необходимости обрежем когти. Будем курировать в первое время… Все сделаем, как положено!».

Петр Тултаев вместе с главным ветврачом приюта провел экскурсию для журналистов и волонтеров. Александр Козин - врач с 30-летним стажем работы! Он рассказал, что при необходимости животные будут получать врачебную помощь. Каждое животное находится на учете, для этого заведен специальный журнал. Есть отдельное помещение, где разместят питомцев, привезенных болельщиками на чемпионат мира по футболу, ведь по условиям FIFA болельщики могут приехать в Саранск с кошками и собаками. Имеется комната для персонала, приемная для осмотра собак и кошек.

В соседнем двухэтажном здании расположены кухня, операционная, процедурный кабинет. Здесь также будет гостиница для домашних питомцев, хозяева которых планируют покинуть город на некоторое время, отправляясь в отпуск или командировку. Естественно, пребывание домашних любимцев в гостинице будет не бесплатным. Их владельцам придется оплатить услуги. Петр Тултаев заверил, что здесь будут созданы все необходимые условия.

На втором этаже здания планируется разместить кошек. Мэр показал журналистам и место, где будет котельная. В данный момент ведется ремонт помещения. Его обещают открыть в сентябре этого года. А пока для кошек выделены клетки в «собачьем» корпусе.

- Открытие этого приюта - показатель нравственного состояния общества в городе, - заметил Петр Тултаев на состоявшемся в дальнейшем совещании в мэрии. - За неделю горожане принесли в приют немало безнадзорных животных. Однако есть и те, кто избавляется от домашних животных, сюда несут щенят, котят. Но нельзя так относиться к собакам и кошкам, если вы завели их! Если вам не нужны щенки и котята, стерилизуйте своих питомцев.

Справедливости ради стоит отметить, что есть люди, которые животных забирают, в основном щенят. Радует, что волонтеры активно работают в приюте - убирают вольеры, помогают ухаживать за животными, принесли много корма. Мы благодарны им за помощь! Честно говоря, я не верил, что волонтеры будут так активны. Рад, что ошибался. Отмечу, что часть расходов по содержанию приюта город берет на себя, но совсем без помощи волонтеров мы обойтись не можем. В ближайшее время откроется второй корпус приюта, где можно будет оставить своего питомца на время отпуска или командировки. Но эта гостиница будет полностью платной.

- У нас приют для безнадзорных животных пока без названия. Прошу горожан помочь в этом вопросе, - сказал Петр Тултаев. - Свои варианты названия приюта для безнадзорных животных жители Саранска могут направить на электронную почту pressaglava@adm-saransk.ru или высказать по телефону 24-26-90. В последующем на сайте администрации города будет организовано голосование из предложенных горожанами вариантов.