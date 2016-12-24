Звезды музыки приедут в Саранск на фестиваль болельщиков

Что такое чемпионат мира, почувствует каждый житель Саранска. Да, в дни матчей будут перекрыты центральные улицы, зато к нам приедут много спортивных и эстрадных звезд, не говоря уж о тысячах простых любителей футбола.

Как город-организатор, Саранск подготовил большую развлекательную программу на весь июнь. Но местом встреч любителей футбола, безусловно, станет фан-зона на Советской площади. Здесь установлен большой экран в 100 кв. м, а значит, матчи чемпионата мира можно будет увидеть практически с любого места Советской площади в компании таких же болельщиков. Согласитесь, смотреть футбол в компании 20000 человек - это уже совершенно иные эмоции и впечатления. Кстати, вход на площадку является бесплатным, предъявления паспорта болельщика не требуется. Массовый просмотр матчей ЧМ-2018 будет сопряжен с насыщенной музыкально-развлекательной программой. Наряду с этим посетители фестиваля смогут поучаствовать в различных активностях от партнеров и спонсоров FIFA, приобрести сувениры от народных умельцев и фирменную атрибутику с символикой турнира, а также в деталях познакомиться с историей города, принимающего у себя главное футбольное событие четырехлетия.

Открытие фан-зоны состоится на День города - 12 июня. В 16.00 откроются ворота Фестиваля болельщиков FIFA. В 16.30 перед собравшимися выступит популярная группа из Панамы Samy y Sandra Sadoval. В 17.30 концерт продолжит DJ-сет. Ну а после, в 18.00, в лучших традициях шоу состоится красочная театрализованная Церемония открытия Фестиваля болельщиков FIFA в Саранске. Ее ведущим станет популярный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев.

Творческие коллективы республики начнут концерт в 19.00, а затем свои лучшие и всеми любимые песни исполнит популярная российская поп-рок-группа «Город 312», начало в 19.00, не пропустите! Праздник продолжит выступление хорошо известной в Саранске группы October Sun, начало в 21.10, эстафету выступлений примет DJ-сет от Swanky Tunes - одного из самых известных DJ-проектов России. В 22.30 состоится праздничный салют.

Не придется скучать и в другие дни. На фестивале болельщиков выступят известные артисты. Так, 14 июня в Саранск приедут Pizza и Going Deeper, 15 июня - «Те100стерон», 18 июня - «Братья Грим», 20 июня - Pompeya, 21 июня - «Пропаганда», 26 июня - Astero, 30 июня - Базиль, 7 июля - Клава Кока, 10 июля - ST и Slider&Magnit, 14 июля - DONI.

Впервые в истории чемпионатов мира по футболу Фестиваль болельщиков FIFA пройдет одновременно во всех 11 городах-организаторах турнира. Саранск примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Перу - Дания (16 июня, 19:00), Колумбия - Япония (19 июня, 15:00), Иран - Португалия (25 июня, 21:00) и Панама - Тунис (28 июня, 21:00). В дни, когда игры будут проходить в Саранске, запланирована особая программа. Так, увлекательные мероприятия будет вести Евгений Чебатков - резидент шоу StandUp на ТНТ и бессменный ведущий English Open Mic. В эти дни хедлайнерами станут «Моя Мишель» (16 июня), «Мальбек и Сюзанна» (19 июня), Loc Dog (25 июня) и 5sta Family (28 июня). Кроме того, в игровые дни в Саранске поочередно выступят DJ Antonio, Alexander Popov, британский диджей Paul Oakenfold и DJ Feel. 23 июня, когда в Саранске пройдут выпускные балы, на Советской площади можно будет услышать и увидеть Noize MC и Юлю Паго.

Церемонию закрытия Фан-феста 15 июля проведет «Бригада У» - ведущие утреннего шоу на радиостанции «Европа Плюс». Вместе с ними закрывать фестиваль будут известная голландская певица Eva Simons и российская фолк-рок-группа The Hatters.

Фан-фест будет закрыт для посещения только в следующие дни: 13 и 29 июня, 4-5 июля, 8-9 июля и 12-13 июля.



