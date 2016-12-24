Афиша Саранска на 12 ииюня

Традиционно 12 июня в Саранске отмечается не только День России, но и День города. В июне-2018 в этот день откроется фан-зона на Советской площади. Праздничных мероприятий запланировано великое множество, так что каждому горожанину или гостю Саранска найдется место на этом празднике жизни.

Саранск в июне живет большим футболом. Даже Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг. часть своих программ посвятил спорту. С 11.00 до 21.00 вы сможете посетить музей, выбрав обзорную или тематическую экскурсию. В конференц-зале в течение дня будут показывать художественные, мультипликационные и документальные фильмы о спорте. На площадке Мемориального музея будут работать выставки «Футбольная Мордовия», «Футбол глазами юных художников», «Футбол без границ», «Саранск уездный, Саранск столичный», «Спорт в значках», а также проходить различные мастер-классы для детей. Посетители постарше смогут принять участие в интерактивной программе «Знаешь ли ты Саранск?». Будут и экспресс-викторины, посвященные истории Мордовии и Саранска. Для любителей старины под козырьком музей откроется выставка «Быт мордовского народа». Каждый желающий сможет также посетить «Фронтовой фотосалон» и принять участие в конкурсе по сборке и разборке автомата Калашникова.

Немножко размялись? Тогда идем на Фонтанную площадь, здесь праздничная программа также начнется в 11.00 промоакцией от Совкомбанка. В 12.00 начнется игровая программа с участием скоморохов и ростовых кукол, по ее окончании начнется концерт творческих детских коллективов городского округа Саранск. Шоу-программа от страховой компании «Росгосстрах» стартует в 13.30. Программу продолжит концерт творческих коллективов образовательных учреждений и центров детского творчества. С 16.00 до 19.00 для горожан и гостей мордовской столицы праздничную программу проведет компания «САРАНСКМОТОРС». В это время пройдет шоу с участием ростовых кукол, сказочных персонажей и аниматоров. Хорошее настроение создадут шоу мыльных пузырей, твистинг-шоу (моделирование из воздушных шариков), аквагрим. Также запланирован розыгрыш призов от компании.

На площадке возле памятника Ленину в 13.00 стартует первенство городского округа Саранск по шашкам и шахматам среди детей и взрослых, сеанс одновременной игры. Большая праздничная программа запланирована в парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина. Здесь будет задействована каждая площадка. Так, у центрального входа в парк в 12.00 свой подарок горожанам преподнесет духовой оркестр, концерт продлится полтора часа! После выступят артисты студии авторской песни «Капель» и клуба любителей творчества В.С. Высоцкого.

На аллее мастеров Пушкинского парка в 10.00 откроется выставка изделий декоративно-прикладного и художественного творчества мастеров и умельцев нашей республики и других регионов России.

Весь день с 12.00 до 18.00 здесь будет проходить акция «Разрешите Вас обнять!». Не стесняйтесь обниматься, ведь добрые обнимашки поднимают настроение! Понравится детям и акция «Раскрась шарик и получи его в подарок». Начало акции в 13.00.

Летняя эстрада также не будет пустовать. Здесь в 10.30 стартует V городская летняя Спартакиада среди инвалидов. Программу в 11.30 продолжит Фестиваль художественного творчества для людей с ограниченными возможностями «Жизнь всегда прекрасна!». В 13.30 начнется концерт национально-культурных автономий и объединений, в 14.30 программу продолжит музыкальное шоу «Хор TIMЕ». Какой же праздник без гармошки? Да без гармошки и праздник не праздник - скажут ценители этого инструмента. Специально для них на Летней эстраде пройдет городской праздник народного творчества «Играй, гармонь!». Начало в 15.00, не пропустите! После гармонистов на сцену в 17.00 выйдут артисты Мордовского государственного ансамбля песни и танца «Умарина».

На танцевальной веранде парка в 16.00 соберутся любители живой музыки, для них духовой оркестр сыграет любимые произведения. Программу в 17.30 продолжит танцевальный ретровечер.

Сцена на набережной реки Саранки станет местом притяжения для молодых и энергичных. Здесь в 15.00 начнется Открытый городской фестиваль молодежных субкультур «Д.Э.Мо» (Движение. Энергия. Молодость).

Площадь Тысячелетия 12 июня станет большой концертной площадкой. Начиная с 15.00 здесь, сменяя друг друга, будут выступать Народный вокальный ансамбль «Радоница», Вокальная студия «Республика», Народный ансамбль песни «Млада», Народный театр народной песни «Отрада».

Здесь же, на площади Тысячелетия, будут работать «Арт-бульвар» (ярмарка товаров региональных представителей) и молодежные арт-площадки города-организатора ЧМ 2018.

Экопарк, благоустроенный в прошлом году, ждет гостей к 15 часам. В это время здесь начнется концерт Мордовского государственного театра песни «Росичи». Следом за ними подарок жителям и гостям Саранска сделает вокальная студия «Горожане». Праздничный концерт продолжит в 17.00 выступление артистов Мордовской государственной филармонии: посетители экопарка увидят концерт ансамбля казачьей песни и пляски им. С. Балабана «Разгуляй» и ансамбля народного танца «Лейне».

Парк Пролетарского района ждет посетителей с 10 утра. В это время у центрального входа начнется парад детских колясок. Креатив приветствуется!

На эстраде парка праздничная программа начнется в 12.00, ее откроет концерт творческих коллективов образовательных учреждений и центров детского творчества. С 13.00 до 14.00 на сцене выступят творческие коллективы Дома культуры «Луч». Концерт продолжит выступление Владимира и Натальи Веряскиных. В 15.30 собравшиеся в парке получат музыкальный подарок от группы «Отечество». Завершит праздничную программу гала-концерт мастеров искусств Республики Мордовия, начало в 17.00.

Праздничные мероприятия запланированы и на других площадках Саранска. В 16.45 во всех микрорайонах города стартует акция «Флаг моей России». Место проведения традиционные для массовых гуляний - площади по ул. Коваленко, Гожувской, на пересечении ул. М. Расковой и ул. Ульянова. После этого здесь начнутся праздничные мероприятия с песнями и танцами.



