Саратовского борца с коррупцией взяли в Саранске

Подполковника полиции подозревают во взятке в 5 миллионов рублей. До 2011 года он работал в МВД по РМ

31 мая в Саранске был задержан начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Саратовской области 37-летний Дмитрий Елизаров. Уроженца Мордовии подозревают в получении взятки в 5 миллионов рублей.

Ушел в отпуск и пропал

Еще 7 мая Следственный комитет по Саратовской области возбудил в отношении Дмитрия Елизарова уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Сразу после этого полицейский ушел в отпуск и пропал. Сначала он уехал из Саратова в Санкт-Петербург, потом в Москву, а затем направился на малую родину в Саранск. Подполковника полиции в Мордовии взяли оперативники УФСБ по Саратовской области. И уже 1 июня Дмитрий Елизаров предстал перед Волжским районным судом Саратова, где ему избрали меру пресечения. Примечательно, что подозреваемый пришел в здание суда самостоятельно, без конвоя.

Изначально коллеги из саратовских изданий предположили, что задержание Елизарова связано с громким коррупционным делом главы энгельсской группы компаний НБА Армена Джуликяна и бывшего главы Энгельсского района Дмитрия Лобанова. Их задержали в январе этого года. В отношении Лобанова возбудили уголовное дело по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Превышение должностных полномочий». Армену Джуликяну инкриминируют мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Речь идет о преступлениях в сфере земельных отношений. По информации саратовских СМИ, Елизаров приобрел участок под коттедж в местности, выведенной из категории городских лесов, по бросовой стоимости. Однако, как оказалось, следователи предъявили претензии нашему земляку вовсе не из-за земельного участка.

Получил взятку за помощь при возврате компьютерной техники

По информации следователя СКР по Саратовской области Станислава Белозерцева, Дмитрий Елизаров подозревается в получении взятки в 5 млн рублей еще в 2016 году. Деньги подполковник получил от уже упоминавшегося Армена Джуликяна. Предприниматель таким образом «отблагодарил» за своего знакомого бизнесмена Булатова. Главный борец с коррупцией в регионе оказал помощь при возврате компьютерной техники, ранее изъятой у Булатова. Известно, что Джуликян и Булатов уже дали показания по делу Елизарова.

Елизарову грозит наказание до 13 лет неволи

- Значительный опыт оперативной работы Елизарова дает основания полагать, что, находясь на свободе, он может скрыться от следствия и суда, угрожать свидетелям, дающим изобличающие его показания, уничтожить вещественные доказательства и другим образом воспрепятствовать расследованию по делу, - заявил в суде следователь Станислав Белозерцев. - Кроме того, Елизаров не явился на допрос. Он поехал в Санкт-Петербург, Москву и Саранск, где и был задержан. Еще подозреваемый имеет заграничный паспорт. Эти обстоятельства также говорят о том, что он может скрыться. Елизаров подозревается в преступлении, за которое предусмотрено наказание на срок до 13 лет. Сведений о наличии у Елизарова заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, не имеется. В связи с этим прошу избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражей.

- Уголовное дело возбуждено на основании показаний Джуликяна и Булатова. Оба они находятся под арестом: Джуликян - под домашним, а Булатов арестован в Самарской области. Как я на них окажу давление? - возмутился на суде Дмитрий Елизаров. - По поводу отъезда из Саратова могу сказать, что с 9 апреля по 1 июня я официально находился в отпуске. Я заранее написал руководству рапорт, в котором указал, что собираюсь выехать в Санкт-Петербург и Москву. Обе поездки были связаны с болезнью супруги. У меня также есть проблемы со здоровьем - наметился прогресс гипертонической болезни.

По словам адвоката Елизарова, после возбуждения уголовного дела его подзащитному не вводились никакие ограничения. «До 1 июня Елизаров на законных основаниях находился в отпуске и мог свободно передвигаться, - заявил в суде защитник полицейского. - Это вовсе не говорит о том, что он может скрыться. По поводу загранпаспорта скажу, что он находится в МВД, поскольку с занимаемой должностью Елизарова невозможно выехать за границу.

Непонятно, почему подзащитного не задержали и не допросили сразу после возбуждения уголовного дела? Свидетельские показания Джуликяна и Булатова не согласуются. Когда мой подзащитный получил взятку, где именно, какую сумму - сведения разнятся».

Адвокат Елизарова просил отказать в удовлетворении ходатайства следователя и избрать для его клиента меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако судья Волжского районного суда вынес постановление о заключении Дмитрия Елизарова под стражу. В следственном изоляторе он будет находиться как минимум до 1 августа.

До 2011 года Елизаров работал в МВД по Республике Мордовия

Дмитрий Елизаров окончил МГУ им. Огарева. Начинал карьеру полицейского в подразделении по налоговым преступлениям МВД по РМ. Поднялся по карьерной лестнице до заместителя начальника межрайонного оперативно-разыскного отдела по налоговым преступлениям. В 2011 году Елизаров покинул республиканское МВД и перешел на службу в ГУ МВД по Саратовской области на должность начальника межрайонного отдела по налоговым преступлениям. Многие связывают его перемещение по службе с тем, что годом ранее начальником криминальной милиции саратовского ГУВД был назначен другой наш земляк - Сергей Неяскин, а руководил всей саратовской милицией еще один известный уроженец Мордовии Сергей Аренин.

С 2012 года Дмитрий Елизаров уже заместитель начальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями в ГУВД Саратовской области. Пост начальника УЭБиПК области он занял в октябре 2016 года. За безупречную службу Дмитрий Елизаров неоднократно поощрялся руководством МВД и ГУ МВД по Саратовской области, награжден медалями «За отличие в службе» 3 степени, «За боевое содружество» и «За доблесть в службе». Елизаров женат, воспитывает двух несовершеннолетних детей 12 и 4 лет.

Свидетеля по делу Елизарова обвиняют в посредничестве во взятке?

По словам адвоката Елизарова, один из основных свидетелей по делу - Булатов - находится под арестом в Самарской области. Судя по всему, речь идет о Сергее Булатове, одном из фигурантов другого нашумевшего уголовного дела о крышевании нефтебаз двумя бывшими сотрудниками УФСБ по Самарской области - начальником отдела «М» (курирует МВД, МЧС и другие невоенизированные структуры) Павлом Чермашенцевым и заместителем начальника службы экономической безопасности Сергеем Гудованным.

По версии следствия, полковники ежемесячно получали взятки от руководителя юридической службы фирмы, которая занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. В СКР предполагают, что средства перечислялись банковскими переводами на счета подконтрольных подозреваемым фирм, а также передавались им через посредников - трех саратовских бизнесменов Пашкевича, Горчакова и Булатова.

Деньги платились за непринятие правоохранителями мер в случае выявления нарушений в деятельности перевалочных баз нефти компании. Следствие полагает, что Гудованный и Чермашенцев получили от бизнесменов за 2 года более 118 млн рублей. При обыске в сочинской квартире Гудованного в коробке от пылесоса нашли 81 млн рублей. Гудованный признал, что 60 млн рублей из найденных у него денег действительно получены от посредника, а 20 млн отнес к накоплениям своей семьи. Бывшие сотрудники ФСБ, а также посредники, в их числе и Булатов, были арестованы в апреле этого года.

Помимо взяток обоих арестованных подозревают в связях с самарской ОПГ «Законовские», известной с 90-х годов. Основателем ее считается криминальный авторитет Александр Законов. Преступное формирование держало под контролем крупнейший в городе Кировский вещевой рынок и крупные коммерческие предприятия города. О том, что с группировкой могут быть связаны силовики, в Самаре говорили многие.

Гудованный и Чермашенцев не первые правоохранители, которых подозревают в связях с этой преступной группировкой. В 2017 году по тому же поводу в Самаре был задержан прокурор Безенчукского района Андрей Павлов. По одной из версий, он ежемесячно получал по 750 тыс. руб. за покровительство от преступной группы. Кроме того, подозрения в преступных связях имелись и по ряду полицейских чинов и сотрудников СКР.