- Я понял, что мне предлагают взятку.

В Лямбирском суде началось рассмотрение резонансного уголовного дела о попытке дать крупную взятку начальнику Ичалковского районного отдела ГИБДД по РМ Ринату Мангутову. Полицейский от мзды отказался и сдал тех, кто хотел его подкупить, коллегам из регионального УФСБ. В зависимости от роли каждого из обвиняемых им придется отвечать за «Покушение на дачу взятки через посредника в крупном размере» и «Покушение на посредничество во взяточничестве в крупном размере». На скамье подсудимых - уроженцы ромодановского села Белозерье: 33-летний коммерческий директор сельхозпредприятия «Ичалки» Фаиль Салихов, 34-летний безработный Ильдар Кадеев, 61-летний Ряис Асаинов и 45-летний Наиль Салихов.

Шесть адвокатов на четверых

Фигуранты этого уголовного дела были задержаны зимой прошлого года. Сейчас все они находятся под подпиской о невыезде и в суд являются самостоятельно. Изначально заседание планировалось провести в малом зале, но адвокаты не смогли там разместиться. Защитников оказалось больше, чем подсудимых. Пришлось переместиться в зал попросторнее. Фаиль Салихов и Кадеев заключили соглашения с двумя адвокатами каждый. Таким образом, у четверых подсудимых оказалось шесть адвокатов.

Сначала все четверо представились суду.

- Фаиль Салихов, работаю коммерческим директором ЗАО «Ичалки» (с августа 2016-го по март 2017 года занимал должность директора этого же предприятия - прим. ред.). Образование высшее, проживаю в Саранске. Женат, имею двух несовершеннолетних детей. Под стражей находился с февраля по июнь 2017 года, потом еще три месяца под домашним арестом.

- Ильдар Кадеев, родился и проживаю в селе Белозерье. Временно безработный, образование среднее, разведен, состою в гражданском браке, на иждивении трое детей. Как и Фаиль Салихов, сначала находился под стражей, потом под домашним арестом.

- Наиль Салихов, родился в Белозерье, проживаю в Ромоданове. Работаю директором предприятия «Альфа». Образование среднее, женат, воспитываю ребенка.

- Ряис Асаинов, родился и проживаю в Белозерье. Пенсионер, живу с бабушкой… Под домашним арестом находился 9 месяцев.

- Женаты? - переспрашивает судья.

- Да.

Взятка вместо штрафа

Суд предоставляет слово прокурору Лямбирского района Михаилу Ломшину. Суть обвинения сводится к следующему. Во время сбора урожая осенью 2016 года КамАЗы аграриев перевозили свеклу и периодически нарушали Правила дорожного движения - ездили с перегрузом, без пологов и нарушали другие правила. Сотрудники Ичалковской ГИБДД все нарушения фиксировали. На «Ичалки» как на юридическое лицо периодически накладывали штрафы. Всего около 1 млн рублей. Салихову такой поворот событий не понравился, и он вместе с товарищем Ильдаром Кадеевым решил договориться с начальником местного отдела ГИБДД Ринатом Мангутовым неофициально. Заметим, что в свое время начальник районной ГАИ был одним из свидетелей по громкому коррупционному делу бывшего начальника УГИБДД по РМ Александра Шелудякова.

Правоохранители считают, что директор сельскохозяйственного предприятия «Ичалки» Фаиль Салихов решил дать взятку в 200 тысяч рублей Ринату Мангутову через своего друга Кадеева. За деньги гаишник должен был надавить на подчиненных, чтобы те не составляли протоколы о совершении работниками сельхозпредприятия административных правонарушений в области дорожного движения.

В начале сентября 2016 года Ильдар Кадеев отправился к Мангутову на переговоры, которые состоялись в служебном кабинете гаишника в селе Кемля. Во время беседы визитер просил Мангутова закрыть глаза на нарушения ПДД со стороны ЗАО «Ичалки». Начальник районной ГИБДД был непреклонен - если предприятие нарушило закон, то будет привлечено к административной ответственности. Но люди Салихова не успокоились и продолжили искать подходы к Мангутову.

Одним из тех, кто был знаком с Мангутовым, оказался Наиль Салихов - дальний родственник Фаиля Салихова. Наиль является директором фирмы, которая специализируется на оптовой торговле зерном, семенами и сельскохозяйственными кормами. Родственник организовал встречу Фаиля Салихова и Рината Мангутова. Руководитель сельхозпредприятия деньги передавать не решился и отправил договариваться с начальником районной ГИБДД отца одного из своих подчиненных - Ряиса Асаинова. Мужчина занимался торговлей мясом.

В беседе «посланника» с начальником районной ГИБДД превалировала тема национальной общности: «Мы, татары, должны жить дружно», «Татары всегда между собой договорятся». Потом Асаинов прямо заявил: «Будешь получать от нас милостыню. Каждый квартал будем тебе платить. Только нас не трогай, и все будет хорошо». Мангутов взял время на размышление, а сам обратился в УФСБ по РМ с заявлением о том, что ему хотят дать взятку. Последующие встречи начальника районной ГИБДД происходили под контролем оперативников спецслужбы. 30 января 2017 года Мангутов и Асаинов встретились на 15 км трассы Саранск - Б. Игнатово близ Александровской горы. Посредник убедился, что рядом никого нет, и вручил 200 тысяч рублей Мангутову. Подполковник от мзды отказался, схватил Асаинова за куртку и стал удерживать до подхода сотрудников ФСБ. После этого были задержаны Фаиль и Наиль Салиховы и Ильдар Кадеев.

«Сказал куратору из ФСБ, что, возможно, мне будут предлагать взятку»

Первым в суде на допрос вызывают основного свидетеля обвинения - Рината Мангутова.

- Работаю начальником ОГИБДД ММО МВД «Ичалковский», - представляется суду Мангутов.

- Расскажите о ситуации с предприятием «Ичалки», - просит прокурор.

- В сентябре 2016 года ко мне на прием записался Ильдар Кадеев. Я знаю его, поскольку не раз видел на дороге, но раньше с ним не общался. В беседе он просил меня посодействовать в том, чтобы на автомобили предприятия «Ичалки» сотрудники Госавтоинспекции не составляли протоколы. Кадеев обратился ко мне от имени директора Фаиля Салихова. Я ему сказал, что сотрудники ГИБДД не будут составлять протоколы, если водители предприятия будут соблюдать все требования. После этого Кадеев покинул кабинет.

- Привлекалось ли предприятие «Ичалки» к административной ответственности, составлялись ли на него протоколы?

- На «Ичалки» составлялись материалы за нарушение перевозки грузов, в том числе крупногабаритных, за загрязнение дорожного полотна, нарушение технического и медицинского осмотров и т.д. По нарушениям выносились крупные штрафы 50, 100, 400 тысяч рублей… Штрафов было много. Всего на сумму около 1 млн рублей.

После того как ушел Кадеев, я сообщил о визите своему куратору из ФСБ, сказал, что, возможно, мне будут предлагать взятку…

Через месяц ко мне на прием записался знакомый Наиль Салихов. Он также стал просить не составлять материалы на «Ичалки», обещал, что за услугу меня отблагодарят. Но я ему заявил: не будете нарушать - не будем штрафовать. Наиль сказал, что его родственник Фаиль Салихов хочет со мной познакомиться. Назначили встречу в Саранске около спорткомплекса «Мордовия». В назначенное время я подъехал к спортсооружению на служебной машине. На переднее пассажирское место сел Наиль, а на заднее - Фаиль. Они снова попросили меня не составлять протоколы за нарушения, допущенные «Ичалками». Фаиль говорил, что штрафы слишком большие, и просил оказать содействие. За это он обещал отблагодарить.

«Не сажай меня, я уже старый!»

- Как вы поняли, что он имел в виду под словом «отблагодарить»? - интересуется у гаишника гособвинитель.

- Я понял, что он хочет дать мне взятку. Я им объяснил, что дача взятки должностному лицу карается законом. После этой встречи я снова пошел в УФСБ по РМ и написал заявление о покушении на дачу взятки… В начале 2017 года мы встретились с Фаилем Салиховым, разговаривали на крыльце отдела ГИБДД в Кемле. Он опять завел разговор о снижении штрафов за нарушение правил перевозки опасных грузов. Штраф за это нарушение составил 400 тысяч рублей. Я объяснил, что никаких снисхождений делать не собираюсь. Он уехал.

Вечером 28 января 2017 года мне позвонил Ряис Асаинов и попросил о встрече. Договорились встретиться возле заправки на Лямбирском шоссе в Саранске.

- Вы Асаинова знали?

- Да, знал. Он постоянно ездил в Ичалковский район на регистрацию. Мы встретились, Асаинов сел ко мне в машину, сказал, что от Фаиля Салихова. Собеседник объяснил, что на «Ичалки» наложены очень большие штрафы. Просил самые большие штрафы снизить, а на другие закрыть глаза. Я ответил, что ни на что не собираюсь закрывать глаза. Асаинов вышел из машины и уехал. Через день он позвонил, снова просил встретиться. Я был у сестры в Пензятке. Ряис подъехал туда и снова стал просить за Фаиля Салихова. Я отказался содействовать. Сел в машину и поехал в Ичалки. Асаинов ехал за мной. Около села Александровка на трассе он посигналил мне дальним светом, я остановился и вышел из машины. Асаинов подошел ко мне, дал взятку - пачку денег - и тут же хотел скрыться, но я схватил его за куртку и спросил: «Вы предложили мне взятку? От чьего имени?». Асаинов испугался, стал плакать, упал на колени и стал просить: «Я не хотел. Не сажай меня, я уже старый!». Деньги, которые я держал в руке, унесло ветром и разбросало рядом с машиной. Через пару минут подъехали сотрудники УФСБ по РМ в масках и задержали Асаинова.

- За что Асаинов дал вам деньги?

- Это была взятка за то, чтобы я закрыл глаза на штрафы предприятия «Ичалки».

Порванный протокол допроса?

После того как прокурор закончил задавать вопросы, в суде разгорелся скандал. Оказалось, что Мангутов при даче показаний пользовался записями, схожими с протоколом его допроса на следствии. Едва об этом стало известно адвокатам, свидетель быстро порвал записи, но окончательно «утилизировать» не успел.

- Ваша честь, свидетель во время того, как давал показания, пользовался записями. Прежде чем задать ему вопросы, хотелось бы взглянуть на эти записи, - заявил один из адвокатов. - Вы можете их показать суду?

- Я для себя выписал статьи нарушений, просто наизусть я их все не помню, - отвечает Мангутов.

- А что, возбраняется пользоваться записями? - вступает в беседу прокурор.

- Свидетель зачитывал свои показания с этих записей, - уверяет адвокат.

- Я не читал, - парировал Мангутов.

Адвокаты настаивают, чтобы свидетель передал записи судье. Мангутов передает листы председательствующей. Судья некоторое время молча смотрит на записи.

- Ваша честь, можно нам посмотреть? - просят защитники.

Судья передает записи адвокатам, через мгновение один из них сообщает:

- Это протокол допроса Мангутова, эти показания он дал на следствии!

- Полностью?

- Да. Но без подписей, значит, это не копия. Свидетель, откуда у вас распечатка протокола допроса?

Вместо ответа на вопрос Мангутов быстро рвет листы с записями.

- Вы зачем рвете?

- Для себя.

- Поясните, откуда у вас протокол допроса?

- Ваша честь, это к делу не относится, - протестует прокурор. - Да и с чего вы взяли, что это протокол? Никаких подписей там нет.

- Мы просим приобщить порванный протокол к материалам дела! - требуют адвокаты.

- Как я буду приобщать какие-то записи без подписи?

- Пусть свидетель ответит, откуда у него эти записи?

- Вы можете ответить на этот вопрос? - спрашивает Мангутова судья.

- Нет.

- Почему не можете? - настаивают адвокаты.

- Прошу снять вопрос, к существу дела он не относится, - заявляет гособвинитель.

Отблагодарить деньгами

- Скажите, свидетель, до того как Фаиль Салихов стал директором, составлялись ли протоколы на ЗАО «Ичалки»? - интересуется адвокат.

- Не помню.

- А с прежним директором предприятия «Ичалки» Муромцевым вы знакомы?

- Да, знаком.

- Вы дружили с ним?

- Ну, сильно дружеские отношения с ним не поддерживали.

- А что за общение у вас с ним было?

- Я отказываюсь отвечать на этот вопрос.

- Прошу снять этот вопрос, к существу дела это не относится.

- Я хочу выяснить, почему Мангутов не составлял протоколов на бывшего директора.

- Вопрос снимается, - говорит судья.

- После того как к вам приходил Кадеев, вы обратились в УФСБ по РМ. Какие указания вы от них получили?

- Никаких, сказали: разберемся.

- А почему вы отправились в ФСБ, а не в службу собственной безопасности МВД?

- Я имел право обратиться и в ФСБ, и в ОСБ МВД, я решил обратиться в ФСБ.

- Записывающее устройство в салоне вашего автомобиля было установлено?

- Откуда я знаю!

- Салиховы предлагали вам вознаграждение, вы отказывались или соглашались?

- Нет, я сказал, что это предложение незаконное. Не нарушайте, тогда и протоколы не будут составляться.

- Фаиль Салихов просил вас не составлять протоколы?

- Да, просил.

- Он предлагал вас отблагодарить?

- Говорил.

- А что значит отблагодарить, может, поддержать морально?

- Я понял, что мне предлагают взятку.

- Слово «благодарность» у вас связано только с тем, что вам обязательно денег должны дать?

- В тот момент я подумал, что он предлагает отблагодарить деньгами.

«Либо у вас проблемы со здоровьем, либо вы просто не желаете отвечать на вопросы»

- Зачем вы несколько раз встречались с Салиховыми, Асаиновым? Вас связывали какие-то еще дела?

- Нет, не связывали.

- Тогда зачем вы с ними встречались несколько раз, когда сразу дали понять, что помогать предприятию «Ичалки» не намерены?

- Не могу ответить на этот вопрос.

- Вы предлагали Фаилю Салихову встретиться еще раз после того, как виделись с ним у спорткомплекса «Мордовия»? Если предлагали, то зачем?

- Не помню.

- А суть разговора с Фаилем Салиховым 7 ноября 2016 года вы хорошо помните?

- Нет, не помню.

- То есть 7 ноября на встрече с Фаилем вы не договорились ни о сумме взятки, ни о том, как будет выглядеть передача денег?

- Да, вы правильно поняли.

- Как Фаиль Салихов склонял вас к тому, чтобы вы не составляли протоколы? Что конкретно он говорил?

- Сказал, что отблагодарит за то, что я закрою глаза на нарушения.

- Когда 29 января 2017 года вы встретились с Асаиновым на Лямбирском шоссе, вы поняли, что он предлагает вам взятку?

- Понял.

- Как именно?

- Не могу сказать.

- Звучала от вас такая фраза в беседе с Асаиновым, что вы отказываетесь помогать?

- Я не помню.

- Ваша честь, я прошу напомнить свидетелю, что он обязан отвечать на вопросы, а вот этот вариант - я не помню и не могу сказать - слишком простой, - негодует адвокат. - Свидетель ответил на все вопросы обвинения, а на вопросы защиты ответил едва ли на четверть.

- Я отвечаю на все вопросы, - парирует Мангутов.

- Вы отвечаете, что не помните. Либо у вас проблемы со здоровьем, либо вы просто не желаете отвечать на вопросы... Вы говорили Асаинову, чтобы он ничего не опасался?

- Нет.

- Сообщали ли вы в ФСБ, что у вас встреча с Асаиновым 30 января?

- Нет, не сообщал.

- Вручали ли вам в тот день какое-либо записывающее устройство?

- Нет.

- Вам было известно, что идет видеосопровождение ваших встреч?

- Мне никто ничего не сообщал.

- После того как получили деньги от Асаинова, что планировали делать?

- Хотел позвонить в ФСБ и сообщить о факте дачи взятки.

- Как же так получилось, вы ФСБ не предупреждали, а они прибыли на место после передачи денег через две минуты?

- Не знаю.

«Эти заметки я сам сделал»

- Ваша честь, мы настаиваем на том, чтобы заметки, которые порвал Мангутов, были исследованы и приобщены к материалам дела, - снова ходатайствуют защитники подсудимых. И они добились, чтобы порванные заметки Мангутова все же были оглашены и приобщены к делу. Очевидно, в дальнейшем адвокаты будут ходатайствовать о признании показаний Мангутова недопустимыми - полученными с нарушением закона.

- Что это за документ и как он к вам попал? - не унимается адвокат.

- Мы же были вместе, когда вы взяли копию, и я взял.

- Копию чего? Кто вам ее дал, можете пояснить?

- Когда была очная ставка, я взял себе копию этого документа.

- В записях содержится протокол допроса, а не очной ставки. Следователь вам выдал?

- Нет, следователь мне ничего не давал.

- А кто?

- Я эти заметки сам сделал.

- Вы лично их напечатали?

- Да.

Алексей НИКОЛАЕВ