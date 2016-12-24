Движение в Саранске в дни ЧМ-2018

Наш город

После проведения третьего тестового матча в преддверии чемпионата мира по футболу на новом стадионе «Мордовия Арена» были внесены изменения в принятый ранее нормативно-правовой акт, регулирующий порядок движения в городе на период проведения турнира. Они учитывают замечания и предложения, представленные всеми заинтересованными сторонами, в том числе жителями Саранска, которые они высказывали в социальных сетях.

Как отмечают специалисты, новая схема движения транспорта, примененная на третьем тестовом матче, является наиболее оптимальной для города. По сравнению с первоначально предложенным вариантом произошли послабления в части открытия улиц и временного интервала. В частности, для передвижения будут открыты улицы Ботевградская, Старопосадская и Саранская. Это позволит, например, проживающим на улицах Республиканской, Грузинской, Кирова, Садовой, Новой, Новопосадской, в переулке Кириллова беспрепятственно проехать к своим домам. Однако на улицах Ботевградской, Старопосадской исключат стоянку.
Кроме того, жители отдельных улиц, попадающих в зону ограничений, смогут проехать к своему месту жительства, предъявив документ, подтверждающий регистрацию. На отдельных магистралях изменена протяженность участков, на которых вводятся ограничения.

Изменился временной интервал ограничений. Ранее планировалось, что в дни матчей ограничения начнут свое действие с 00:00, но с учетом проведения тестовых матчей принято решение о переносе начала действия ограничений на более позднее время - 06:00.

Ограничения движения на время проведения матчей чемпионата мира по футболу в Саранске - 16, 19, 25 и 28 июня.

Ограничения движения будут распространяться на следующие периоды:
с 06:00 16 июня до 04:00 17 июня,
с 06:00 19 июня до 01:00 20 июня,
с 06:00 25 июня до 06:00 26 июня,
с 06:00 28 июня до 06:00 29 июня.

В целях организации движения болельщиков на стадион «Мордовия Арена» в указанные дни станут пешеходными следующие улицы: проспект Ленина от ул. Полежаева до ул. Советской; ул. Коммунистическая от улицы Льва Толстого до улицы Волгоградской; ул. Волгоградская от улицы Коммунистической до улицы Короленко; ул. Московская на участке от дома № 16 по улице Московской до улицы Рабочей; ул. Рабочая от улицы Московской до улицы Коммунистической; ул. Богдана Хмельницкого от улицы Льва Толстого до проспекта Ленина; ул. Большевистская от улицы Полежаева до улицы Богдана Хмельницкого, от улицы Коммунистической до улицы Советской по обеим сторонам; ул. Льва Толстого от улицы Полежаева до автомобильной стоянки за гостиницей «Саранск»; ул. Володарского от улицы Коммунистической до улицы Советской; ул. Советская от улицы Демократической до улицы Серова; проспект Российской армии; проезд вдоль реки Тавла; дублер улицы Кочкуровской; дублер улицы Севастопольской от дублера улицы Кочкуровской до проезда вдоль реки Тавла.

Движение и стоянка на этих участках будут разрешены только транспортным средствам коммунальных и аварийных служб по маршрутам, согласованным с региональным центром управления пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Саранске.

В указанный период будет ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств по ул. А. Невского (от ул. Старопосадской до ул. Севастопольской); по ул. Севастопольской (от ул. Волгоградской до ул. Александра Невского); по ул. Московской (от ул. Республиканской до дома № 16 по ул. Московской); по ул. Красной (от ул. Серова до ул. Московской, от ул. Севастопольской до транспортной развязки автомобильной дороги Восточный обход Саранска); по автомобильной дороге от Восточного обхода Саранска до аэропорта Саранск (на участке от терминала «А» до въезда в терминал «С»); по ул. Кочкуровской (от стадиона «Мордовия Арена» до ул. Севастопольской); на парковке, прилегающей к гипермаркету «Мегастрой» (ул. Севастопольская, 5); по автомобильным дорогам, ограниченным ул. Кочкуровской, ул. Севастопольской и рекой Инсар; по ул. Волгоградской (от ул. Короленко до ул. Севастопольской); по ул. Короленко (от ул. Волгоградской до проспекта 70 лет Октября); по проспекту 70 лет Октября (от ул. Короленко до ул. Севастопольской); по ул. Серова; по ул. Крупской (от ул. Советской до ул. Серова); по проспекту Ленина (от ул. Полежаева до Промышленного проезда); на парковке, прилегающей к площади Героев Стратонавтов по проспекту Ленина; по ул. Васенко (от ул. Большевистской до проспекта Ленина); по ул. Полежаева (от ул. Ботевградской до ул. Серова); по ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Ботевградской до ул. Большевистской, от проспекта Ленина до ул. Серова); по ул. Большевистской (от ул. Коммунистической до ул. Богдана Хмельницкого); по ул. Льва Толстого (от ул. Советской до автомобильной стоянки за гостиницей «Саранск»); по ул. Пролетарской (от ул. Советской до ул. Полежаева); по ул. Коммунистической (от ул. Ботевградской до ул. Льва Толстого); по ул. Советской (от ул. Ботевградской до ул. Демократической); по ул. Красноармейской (от ул. Саранской до ул. Кавказской); по ул. Кавказской.

Исключение составят транспортные средства, имеющие транспортный разрешительный документ, выданный АНО «Организационный комитет «Россия-2018»; общественный транспорт; транспортные средства коммунальных и аварийных служб, маршрут движения которых согласован с региональным центром управления пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Саранске.

Обращаем внимание жителей и гостей Саранска, что ограничения коснутся и пересечений вышеуказанных автомобильных дорог с иными автомобильными дорогами. То есть пересечение улиц, по которым будет ограничено движение, будет запрещено. Лицам, осуществляющим хозяйственную деятельность, рекомендуем заблаговременно произвести завоз необходимой продукции.
В этот же временной интервал будет временно исключена стоянка по ул. Старопосадской; по ул. Ботевградской от ул. Старопосадской до ул. Коммунистической.

Исключение составят транспортные средства, имеющие транспортный разрешительный документ, выдаваемый автономной некоммерческой организацией «Организационный комитет «Россия-2018», общественный транспорт, а также транспортные средства коммунальных и аварийных служб, маршрут движения которых согласован с региональным центром управления пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Саранске.

Граждане, предъявив документ, подтверждающий регистрацию на следующих участках и пересечениях к ним: по улице Красной в рп. Луховка от ул. Рабочей до транспортной развязки автомобильной дороги Восточный обход Саранска; по улице Волгоградской от ул. Короленко до ул. Севастопольской; по улице Короленко от ул. Волгоградской до проспекта 70 лет Октября; по проспекту 70 лет Октября от ул. Короленко до ул. Севастопольской; по улице Московской от ул. Республиканской до дома № 16 по ул. Московской; по улице Советской от ул. Ботевградской до ул. Демократической; по улице Красноармейской от ул. Саранской до ул. Кавказской; по улице Кавказской, смогут проехать на своих автомобилях с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны к месту проживания по этим улицам.

Обращаем внимание жителей, что, согласно действующему законодательству, регистрацию по месту жительства или месту пребывания подтверждают: паспорт с проставленным штампом о регистрации по месту жительства, свидетельство о регистрации по месту пребывания, временное удостоверение личности по форме № 2П (выдается на период оформления нового паспорта гражданину).

На следующих участках улиц ограничения в части движения не коснутся легковых такси, прошедших конкурсный отбор и включенных в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси и их транспортных средств в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Саранске: ул. А. Невского от ул. Старопосадской до ул. Севастопольской; ул. Севастопольской от ул. Красной до ул. А. Невского; ул. Красной от ул. Севастопольской до транспортной развязки автомобильной дороги Восточный обход Саранска; автомобильной дороге от Восточного обхода Саранска до аэропорта Саранск (на участке от терминала «А» до въезда в терминал «С»); ул. Серова от ул. А. Невского до ул. Волгоградской; ул. Васенко от ул. Большевистской до проспекта Ленина; проспект Ленина на участке от дома № 42 по проспекту Ленина до ул. Васенко.

С 00:00 15 июня до 24:00 20 июня и с 00:00 24 июня до 24:00 29 июня будет организовано одностороннее движение по ул. Терешковой от ул. Ботевградской до ул. Большевистской по направлению в сторону ул. Большевистской.
В этот же период исключается стоянка по ул. Ботевградской от ул. Полежаева до ул. Васенко; по ул. Терешковой от ул. Ботевградской до ул. Большевистской; по ул. Севастопольской от ул. Волгоградской до дома № 91 по ул. Севастопольской; по проспекту 70 лет Октября от ул. Косарева до ул. Севастопольской; по ул. Косарева от ул. Гожувской до Северо-Восточного шоссе; на парковке, прилегающей к супермаркету «SPAR» (ул. Косарева, 76А).

Исключение составят транспортные средства, имеющие транспортный разрешительный документ, выдаваемый автономной некоммерческой организацией «Организационный комитет «Россия-2018»; общественный транспорт; транспортные средства коммунальных и аварийных служб, маршрут движения которых согласован с региональным центром управления пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Саранске; автобусы, оснащенные аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и обеспечивающей передачу в автономную некоммерческую организацию «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации» информации о местонахождении, направлении и скорости движения таких автобусов, формируемой на основе использования сигналов глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС или сигналов этой системы совместно с иными глобальными спутниковыми навигационными системами, при условии, что владельцы таких автобусов направили в названную автономную некоммерческую организацию уведомления о планируемом въезде автобусов на территорию города Саранска.

Администрация городского округа Саранск просит жителей города с пониманием отнестись к временным ограничениям движения. В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу - 16, 19, 25 и 28 июня - рекомендуем передвигаться на общественном транспорте, который будет работать в усиленном режиме. В указанные дни проезд для всех будет бесплатным как на муниципальном, так и на частном транспорте.

Все возникающие вопросы можно задать по телефону call-центра: 8-800-250-15-13 (для иностранных граждан: +7-800-250-15-13). Режим работы call-центра: 08:00 - 00.00, с 12 июня по 30 июня - круглосуточно, с 1 июля по 15 июля 09.00 - 18.00.

Всю актуальную информацию об ограничениях движения и схемы движения вы сможете найти на официальном сайте Администрации городского округа Саранск (<http://adm-saransk.ru/>).

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