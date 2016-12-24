Саранск празднует Чемпионат

Совсем скоро Саранск примет событие планетарного масштаба - чемпионат мира по футболу. Как один из городов-организаторов мирового футбольного первенства столица Мордовии будет встречать гостей из самых разных уголков мира. А гостей принято встречать хлебом-солью, песнями да улыбками, знакомить их со своими обычаями и культурой.

Мордовии есть что показать гостям. В дни чемпионата все лучшие профессиональные и самодеятельные коллективы будут работать на разных площадках города. Организаторы культурной программы надеются, что праздник футбола в первую очередь доставит радость горожанам, сделавшим очень много, для того чтобы он состоялся. Праздничные мероприятия начнутся 12 июня с празднования Дня России и 377-летия Саранска. В этот день состоится и торжественное открытие фестиваля болельщиков.

Всех горожан независимо от их отношения к футболу с 15 по 23 июня ждет Республиканский фестиваль самодеятельного народного творчества «Welcome в Мордовию!», в котором примут участие жители всех районов нашей республики. Шесть дней на площади Тысячелетия будут звучать лучшие голоса самодеятельных артистов Мордовии, выступят музыкальные и хореографические коллективы, открытые и отмеченные республиканским фестивалем «Шумбрат, Мордовия!».

15 июня с 15.00 до 19.30 горожан и гостей Саранска приглашают творческие коллективы Ардатовского, Инсарского и Чамзинского районов, а также группа «Zемляки» и Театр костюма.

17 июня с 15.00 до 19.30 площадь Тысячелетия станет сценой для артистов из Темниковского, Ичалковского, Кадошкинского и Лямбирского районов. Участие во всех концертных программах фестиваля примет Театр костюма.

18 июня с 15.00 до 21.00 состоится концерт жителей Краснослободского, Ельниковского, Большеберезниковского и Кочкуровского районов, а также группы «Республика».

20 июня с 15.00 до 19.30 зрителей фестиваля порадуют самодеятельные артисты из Теньгушевского, Зубово-Полянского, Дубенского и Рузаевского районов.

21 июня с 15.00 до 19.30 фестивальный марафон продолжат артисты Большеигнатовского, Ковылкинского и Атюрьевского районов. Затем их сменят солисты Мордовской государственной филармонии со своей концертной программой.

23 июня с 15.00 до 20.00 площадь Тысячелетия услышит и увидит народные таланты из Торбеевского, Атяшевского, Старошайговского и Ромодановского районов.

16 июня зрители матча ПЕРУ - ДАНИЯ на стадионе «Мордовия Арена» станут свидетелями Народного арт-парада национальных творческих коллективов - театрализованного шествия «Шумбрат, Чемпионат!».

Государственные коллективы РМ приготовили свою праздничную афишу. 16, 19, 25, 26, 28 июня на площади Тысячелетия состоятся гала-концерты ведущих творческих коллективов нашей республики. 16 июня с 14.00 до 15.00 смотрите концерт Арт-фолк-группы «Морденс». С 15.00 до 16.00 выступает Государственный ансамбль песни и танца «Умарина». 19 июня с 10.00 до 11.00 играет джазовый оркестр «Биг-бенд «Саранск», с 11.00 до 12.00 поет Театр песни «Росичи». 25 июня с 16.00 до 17.00 на площадь выходит ансамбль казачьей песни и пляски «Разгуляй» имени С. Балабана. С 17.00 до 18.00 продолжит программу вечера концерт солистов мордовской филармонии. 26 июня с 15.00 до 18.30 можно будет увидеть выступления фольклорного ансамбля «Торама», ансамбля песни и танца «Умарина», ансамбля казачьей песни и пляски «Разгуляй» и Театра костюма. 28 июня с 16.00 до 18.00 на площади Тысячелетия для горожан и гостей Саранска играют и поют «Торама» и группа «Zемляки».

27 июня на площади Тысячелетия состоится гастрономический фестиваль фестивалей «ВКУСНАЯ МОРДОВИЯ». Все самые любимые национальные блюда Мордовии можно будет продегустировать с 17.00 до 22.00. Свои деликатесы привезут мастера из Большеберезниковского, Кочкуровского, Лямбирского, Ромодановского, Рузаевского, Старошайговского районов.

27 и 28 июня Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева ждет любителей живой музыки на Международный фестиваль джаза «Вейсэ-джаз». Впервые саранский джазовый фестиваль пройдет летом. В программе первого дня выступление джазового оркестра «Биг-бенд «Саранск» под управлением Александра Курина (вокалисты - Сергей Семёнов, Оксана Глебова, Вячеслав Явкин). Во втором отделении выступят москвичи - квартет Олега Бутмана и Натальи Смирновой, а также гости из Великобритании - группа Тони Момрелль. В программе второго дня - Олег Аккуратов (фортепиано, вокал) и квинтет Игоря Бутмана. Начало концертов в 18.30.

Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева в июньскую афишу поместил все самое интересное: оперы «Пиковая дама» Чайковского и «Мадам Баттерфляй» Пуччини, балеты «Щелкунчик» Чайковского, «Конек-горбунок» Щедрина и «Кармен» Бизе. Подробнее смотрите на сайте театра.

Государственный русский драматический театр РМ в июне кроме своих спектаклей покажет постановку национального театра и выступление театра песни «Росичи». См. афишу театра.

Музеи Саранска объявили «Ночи футбола в музеях» и переходят на круглосуточную работу в игровые дни. В неигровые дни с 12 июня по 15 июля Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи, Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей им. И.Д. Воронина и Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг. будут работать с 10.00 до 20.00.

Свою «футбольную программу» приготовила и Национальная библиотека имени А.С. Пушкина. Ее можно посмотреть на сайте библиотеки.

В продолжение всего чемпионата жители и гости Саранска будет чувствовать радостную атмосферу большого спортивного праздника, для этого надо просто выйти на улицы и площади родного города, стать очевидцем и участником событий.

Мордовская государственная филармония на сцене РДК 13 и 14 июня проведет арт-фестиваль своих коллективов. 13 июня состоится концерт государственного ансамбля казачьей песни и пляски «Разгуляй», а 14 июня - сборный концерт артистов филармонии. Начало концертов в 19.00. 30 июня в 18.00 филармония приглашает на гала-концерт деятелей искусств Республики Мордовия.

Мордовское подворье с 15 по 28 июня приглашает на концерты творческих коллективов Республики Мордовия и экскурсии.

15 июня с 15.00 до 18.00 перед горожанами и гостями Саранска выступят представители Торбеевского и Большеберезниковского районов, а также ансамбль народной песни Саранского музыкального училища им. Л.П. Кирюкова «Ивушки».

16 июня с 17.00 до 20.00 на мордовском подворье зазвучат голоса исполнителей из Теньгушевского и Дубенского районов. Вместе с ними в концерте примет участие ансамбль народной песни «Берестень» из музыкального училища.

17 июня с 15.00 до 18.00 на берегу Саранки выступят артисты из Зубово-Полянского, Ромодановского районов и ансамбль «Ивушки».

18 июня с 15.00 до 18.00 слушайте и смотрите представителей Атяшевского и Большеигнатовского районов и ансамбля «Берестень».

19 июня с 15.00 до 18.00 снова поют «Берестень» и артисты из Инсарского и Ковылкинского районов.

20 июня с 15.00 до 18.00 зрителей радуют кадошкинцы, чамзинцы и «Ивушки» из Саранска.

21 июня с 15.00 до 18.00 состоится встреча горожан со старошайговскими и кочкуровскими талантами, а также с исполнителями народных песен музыкального училища.

23 июня с 15.00 до 18.00 на подворье выступают «Ивушки» и коллективы Краснослободского и Ельниковского районов.

25 июня с 19.00 до 21.00 пройдут концерты Атюрьевского и Рузаевского районов.

26 июня с 16.00 до 18.00 темниковские и лямбирские коллективы представят свои программы.

28 июня с 19.00 до 21.00 состоятся концерты Ичалковского и Ардатовского районов.

Парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина приготовил свою праздничную программу. На его летней эстраде состоятся концерты творческих коллективов муниципальных районов Мордовии.

16 июня с 14.00 до 16.40 здесь выступают кочкуровские и рузаевские артисты.

19 июня с 10.00 до 12.40 на сцену летней эстрады выйдут ромодановцы и старошайговцы.

25 июня с 16.00 до 18.40 парк приветствует ковылкинские и чамзинские коллективы, а 28 июня с 16.00 до 18.40 - краснослободские и лямбирские.

22 июня в День памяти и скорби в 16.00 на площади Тысячелетия состоится Патриотический концерт-акция «Мы помним...».

24 июня Лямбирский район приглашает на национально-фольклорный праздник «Сабантуй».