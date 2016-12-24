Узнать точные границы земельного участка поможет портал Росреестра

Афиша Саранска на 12 ииюня
Традиционно 12 июня в Саранске отмечается не только День России, но и День города. В июне-2018 в этот день откроется фан-зона на Советской площади....
Очень часто продавцы и покупатели сталкиваются с ситуацией, когда необходимо узнать точные границы земельного участка. Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Мордовия разъясняет способы получения сведений о границах земельного участка.
Самый простой и быстрый способ получить информацию по границам земельного участка - воспользоваться сервисом портала государственных услуг Росреестра "Публичная кадастровая карта".
Для этого нужно зайти на официальный портал Росреестра (https://rosreestr.ru), далее перейти в раздел "Электронные услуги и сервисы", после чего выбрать сервис "Публичная кадастровая карта". Чтобы получить сведения по земельному участку необходимо выбрать тип объекта "участки" и ввести в поисковую строку его кадастровый номер. После чего сервис предоставит информацию по объекту недвижимости, в том числе план объекта с точными границами.
Довольно часто возникают ситуации, когда нужно узнать проводилось ли межевание участка и если проводилось, то когда? В этом случае также можно обратиться к сервисам портала госуслуг Росреестра. С этой целью Кадастровая палата рекомендует запрашивать сведения об интересующем объекте недвижимости из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), где содержаться сведения, в том числе о границах земельного участка. Наличие в выписках из ЕГРН границ, установленных с нормативной точностью, говорит о произведенном ранее межевании. Для того, чтобы получить соответствующий документ об объекте недвижимости необходимо запросить выписку из ЕГРН с помощью портала гоуслуг Росреестра, либо обратиться в офис МФЦ.
Традиционно 12 июня в Саранске отмечается не только День России, но и День города. В июне-2018 в этот день откроется фан-зона на Советской площади....
«Быть сильным хорошо, быть умным лучше вдвое», - писал еще в начале 19 века известный баснописец Иван Андреевич Крылов. Продолжим эту мысль и...
К концу лета стоимость полиса ОСАГО резко возрастет
Звезды музыки приедут в Саранск на фестиваль болельщиков
Глава Мордовии Владимир Волков провел на неделе ряд совещаний, касающихся различных аспектов подготовки к проведению в Саранске матчей...
Одна из главных задач в развитии нашей страны - это улучшение демографической ситуации. И далеко не последнюю роль в этом играет качество...
После проведения третьего тестового матча в преддверии чемпионата мира по футболу на новом стадионе «Мордовия Арена» были внесены...
Свершилось то, чего так долго ждали, - в Саранске открылся вытрезвитель. Правда, на вывесках самого слова «вытрезвитель» вы не найдете,...
Правозащитник Алексей Шиндясов - о правовой культуре и способах борьбы со злоупотреблениями чиновников
12 июня, в День России и День города, в Саранске состоится грандиозное событие - открытие Фестиваля болельщиков FIFA. Для проведения мероприятия на...