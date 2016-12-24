Узнать точные границы земельного участка поможет портал Росреестра

Очень часто продавцы и покупатели сталкиваются с ситуацией, когда необходимо узнать точные границы земельного участка. Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Мордовия разъясняет способы получения сведений о границах земельного участка.

Самый простой и быстрый способ получить информацию по границам земельного участка - воспользоваться сервисом портала государственных услуг Росреестра "Публичная кадастровая карта".

Для этого нужно зайти на официальный портал Росреестра (https://rosreestr.ru), далее перейти в раздел "Электронные услуги и сервисы", после чего выбрать сервис "Публичная кадастровая карта". Чтобы получить сведения по земельному участку необходимо выбрать тип объекта "участки" и ввести в поисковую строку его кадастровый номер. После чего сервис предоставит информацию по объекту недвижимости, в том числе план объекта с точными границами.

Довольно часто возникают ситуации, когда нужно узнать проводилось ли межевание участка и если проводилось, то когда? В этом случае также можно обратиться к сервисам портала госуслуг Росреестра. С этой целью Кадастровая палата рекомендует запрашивать сведения об интересующем объекте недвижимости из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), где содержаться сведения, в том числе о границах земельного участка. Наличие в выписках из ЕГРН границ, установленных с нормативной точностью, говорит о произведенном ранее межевании. Для того, чтобы получить соответствующий документ об объекте недвижимости необходимо запросить выписку из ЕГРН с помощью портала гоуслуг Росреестра, либо обратиться в офис МФЦ.



