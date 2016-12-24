Узнать точные границы земельного участка поможет портал Росреестра

Социум

Очень часто продавцы и покупатели сталкиваются с ситуацией, когда необходимо узнать точные границы земельного участка. Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Мордовия разъясняет способы получения сведений о границах земельного участка.  
Самый  простой  и  быстрый  способ  получить  информацию  по  границам  земельного  участка  - воспользоваться  сервисом  портала  государственных  услуг  Росреестра  "Публичная  кадастровая  карта".

Для этого нужно зайти на официальный портал Росреестра (https://rosreestr.ru), далее перейти в раздел "Электронные  услуги  и  сервисы",  после  чего  выбрать  сервис  "Публичная  кадастровая  карта".  Чтобы получить  сведения  по  земельному  участку  необходимо  выбрать  тип  объекта  "участки"  и  ввести  в поисковую  строку  его  кадастровый  номер.  После  чего  сервис  предоставит  информацию  по  объекту недвижимости, в том числе план объекта с точными границами.

Довольно  часто  возникают  ситуации,  когда  нужно  узнать  проводилось  ли  межевание  участка  и  если проводилось, то когда? В этом случае также можно обратиться к сервисам портала госуслуг Росреестра. С этой  целью  Кадастровая  палата  рекомендует  запрашивать  сведения  об  интересующем  объекте недвижимости из Единого государственного  реестра недвижимости (ЕГРН), где содержаться  сведения, в том  числе  о  границах  земельного  участка.  Наличие  в  выписках  из  ЕГРН  границ,  установленных  с нормативной  точностью,  говорит  о  произведенном  ранее  межевании.  Для  того,  чтобы  получить соответствующий документ об объекте недвижимости необходимо запросить выписку из ЕГРН с помощью портала гоуслуг Росреестра, либо обратиться в офис МФЦ.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Афиша Саранска на 12 ииюня

Традиционно 12 июня в Саранске отмечается не только День России, но и День города. В июне-2018 в этот день откроется фан-зона на Советской площади....
«заМОРДОВанные победами»

«Быть сильным хорошо, быть умным лучше вдвое», - писал еще в начале 19 века известный баснописец Иван Андреевич Крылов. Продолжим эту мысль и...
Еще дороже?!

К концу лета стоимость полиса ОСАГО резко возрастет

Фан-фест

Звезды музыки приедут в Саранск на фестиваль болельщиков

Движение в Саранске в дни ЧМ-2018

После проведения третьего тестового матча в преддверии чемпионата мира по футболу на новом стадионе «Мордовия Арена» были внесены...
«Уют» ждет первых посетителей

Свершилось то, чего так долго ждали, - в Саранске открылся вытрезвитель. Правда, на вывесках самого слова «вытрезвитель» вы не найдете,...

Конкурс красоты

№22  Анастасия

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу