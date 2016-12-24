Житель Саранска отравился угарным газом вместе с 6-летней дочкой

Афиша Саранска на 12 ииюня
Традиционно 12 июня в Саранске отмечается не только День России, но и День города. В июне-2018 в этот день откроется фан-зона на Советской площади....
Следственный комитет Мордовии начал доследственную проверку по факту обнаружения в Саранске тела 30-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как стало известно «ВС», 30-летний Павел Тужилкин был найден мертвым в своей квартире на проспекте 50 лет Октября 4 июня. Рядом с ним находилась его дочь. Она была без сознания. Ребенка госпитализировали. В настоящий момент за жизнь девочки борются врачи. По предварительной информации, мужчина и девочка отравились угарным газом.
Традиционно 12 июня в Саранске отмечается не только День России, но и День города. В июне-2018 в этот день откроется фан-зона на Советской площади....
«Быть сильным хорошо, быть умным лучше вдвое», - писал еще в начале 19 века известный баснописец Иван Андреевич Крылов. Продолжим эту мысль и...
Звезды музыки приедут в Саранск на фестиваль болельщиков
В пресс-центре Дома печати состоялся брифинг, посвященный организации транспортного движения в Саранске во время проведения матчей на стадионе...
Слово «сталкер» давно и прочно закрепилось в нашем лексиконе, но его значение понятно не каждому. Старшее поколение наверняка вспомнит об...
12 июня, в День России и День города, в Саранске состоится грандиозное событие - открытие Фестиваля болельщиков FIFA. Для проведения мероприятия на...
Глава Мордовии Владимир Волков провел на неделе ряд совещаний, касающихся различных аспектов подготовки к проведению в Саранске матчей...
Бывшее руководство АО «Мордовавтодор» и московский риелтор ответят в суде за махинацию
Подполковника полиции подозревают во взятке в 5 миллионов рублей. До 2011 года он работал в МВД по РМ