Житель Саранска отравился угарным газом вместе с 6-летней дочкой

Следственный комитет Мордовии начал доследственную проверку по факту обнаружения в Саранске тела 30-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как стало известно «ВС», 30-летний Павел Тужилкин был найден мертвым в своей квартире на проспекте 50 лет Октября 4 июня. Рядом с ним находилась его дочь. Она была без сознания. Ребенка госпитализировали. В настоящий момент за жизнь девочки борются врачи. По предварительной информации, мужчина и девочка отравились угарным газом.