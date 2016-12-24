В Саранске осужден уроженец Потсдама, торговавший персональными данными

Пролетарский суд Саранска сегодня огласил приговор 27-летнему уроженцу Потсдама Анатолию Панишеву и его 24-летней подельнице Анне Синевой. Молодые люди обвинялись в торговле персональными данными.

Как было установлено в ходе судебного процесса, Анна Синева работала оператором в «Теле2». Как-то девушка увидела в Интернете объявление о покупке персональных данных владельцев сотовых телефонов. Покупатели обещали по пятьсот рублей за интересующий их номер. Помогать в продаже ей вызвался коллега Анатолий Панишев, который добывал нужную информацию и отправлял Синевой. За это девушка платила ему по 200 рублей за каждый номер. Как установили оперативники, Панишев успел заработать на торговле персональными данными 15 тысяч рублей. Заработок его подельницы оказался в несколько раз больше.

Приговором суда Анатолию Панишеву назначено наказание в виде одного года и семи месяцев лишения свободы условно. Анна Синева приговорена к одному году и четырем месяцам колонии условно. Кроме того, в течение двух с половиной лет молодые люди не смогут занимать определенные должности.