В Мордовии задержан подполковник МВД, обвиняемый в коррупции

Репортер

В Мордовии в рамках спецоперации УФСБ РФ по Саратовской области по подозрению в получении взятки задержан начальник УЭБ и ПК ГУ МВД по Саратовской области подполковник Дмитрий Елизаров. Об этом сообщает пресс-служба областного МВД.

Дмитрий Елизаров - уроженец Мордовии. Некоторое время назад он был объявлен в розыск по обвинению в получении взятки. Задержали его 31 мая в нашей республике.

Как уточняет ряд федеральных СМИ, Елизаров возглавляет УЭБ и ПК по Саратовской области с октября 2016 года, до этого он длительное время служил в должности заместителя руководителя подразделения.

В структуре саратовского главка Дмитрий Елизаров служит с 2011 года. Ранее он работал в МВД по РМ. 

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