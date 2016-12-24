В Мордовии пенсионер разбился на собственной «семерке»

Репортер

Смертельное ДТП произошло накануне в селе Большое Игнатово. В результате опрокидывания в кювет автомобиля ВАЗ-2107 погиб находившийся за рулем пенсионер. Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, мужчина не справился с управлением, и вылетел с проезжей части. Травмы, полученные водителем, оказались несовместимыми с жизнью. Причины ДТП в настоящее время устанавливаются. 

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