В Мордовии пенсионер разбился на собственной «семерке»

«заМОРДОВанные победами»
«Быть сильным хорошо, быть умным лучше вдвое», - писал еще в начале 19 века известный баснописец Иван Андреевич Крылов. Продолжим эту мысль и...
Смертельное ДТП произошло накануне в селе Большое Игнатово. В результате опрокидывания в кювет автомобиля ВАЗ-2107 погиб находившийся за рулем пенсионер. Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, мужчина не справился с управлением, и вылетел с проезжей части. Травмы, полученные водителем, оказались несовместимыми с жизнью. Причины ДТП в настоящее время устанавливаются.
«Быть сильным хорошо, быть умным лучше вдвое», - писал еще в начале 19 века известный баснописец Иван Андреевич Крылов. Продолжим эту мысль и...
Свершилось то, чего так долго ждали, - в Саранске открылся вытрезвитель. Правда, на вывесках самого слова «вытрезвитель» вы не найдете,...
После проведения третьего тестового матча в преддверии чемпионата мира по футболу на новом стадионе «Мордовия Арена» были внесены...
12 июня, в День России и День города, в Саранске состоится грандиозное событие - открытие Фестиваля болельщиков FIFA. Для проведения мероприятия на...
Бывшее руководство АО «Мордовавтодор» и московский риелтор ответят в суде за махинацию
Традиционно 12 июня в Саранске отмечается не только День России, но и День города. В июне-2018 в этот день откроется фан-зона на Советской площади....
Звезды музыки приедут в Саранск на фестиваль болельщиков
Наша землячка Илона Соломонова закончила участие в музыкальном телепроекте «Песни» канала ТНТ
С 1 июня в Саранске начинает действовать особый транспортный режим. Об этом было объявлено на рабочем совещании в городской администрации.