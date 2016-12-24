Выпотрошили банкоматы на 2,8 миллиона рублей

Двое жителей города Ефремова Тульской области - 31-летний Юрий Порошенков и 36-летний Владимир Солопов - предстанут перед судом по обвинению в кражах из банкоматов Рузаевки и Саранска весьма приличной суммы - 2 миллионов 760 тысяч рублей!

Кражи денег из банкоматов в Мордовии были совершены в ночь с 21 на 22 сентября 2016 года. Гастролеры из Тульской области сначала «разделали» банкомат в Рузаевке на улице Ленина, а затем приехали в Саранск и вскрыли здесь аппарат с деньгами по улице Веселовского. Свое дело они провернули четко и быстро, так что никто не заметил манипуляций с банкоматами - криминальные деятели прикрывались раскрытыми зонтами. Всего на операцию с одним устройством они тратили около 10 минут.

Похитители сверлили отверстия в банкоматах и получали доступ к определенным разъемам аппаратуры. К ним они подключали специальное оборудование с программным обеспечением, и после ввода данных банкоматы сами выдавали всю наличность из купюроприемников. Таким образом гастролеры выпотрошили саранский банкомат на 1 млн 120 тыс. рублей, а в Рузаевке поживились суммой покрупнее - 1 млн 640 тыс. рублей купюрами различного номинала. В качестве своеобразного послания полицейским преступники оставили на взломанном аппарате наклейку с изображением мультяшного пирата.

По обоим эпизодам полицейскими были возбуждены уголовные дела по статье «Кража в крупном размере». Мордовским сыщикам удалось установить, что потрошители банкоматов передвигались на корейской иномарке «Хендай Элантра». Как потом выяснится, машину Порошенков и Солопов купили в сентябре прошлого года в Нижнем Новгороде по поддельному паспорту. После хищения они снова приехали в Нижний Новгород, где оставили машину в одном из дворов. За автомобилем они вернулись только спустя месяц, машина была вывезена в Тульскую область и перерегистрирована.

Похожее преступление туляки совершили в Ярославской области. Там один из деятелей был задержан, другому удалось скрыться. Задержанным оказался Юрий Порошенков. Он оформил явку с повинной и дал признательные показания. По решению суда в отношении его была избрана мера пресечения в виде взятия под стражу. В ходе обыска квартиры, где задержали подозреваемого, было изъято спецоборудование, которое использовалось для взлома банкоматов. Второй подельник - Владимир Солопов - был объявлен в федеральный розыск. Его удалось задержать спустя несколько месяцев.

В ходе расследования было установлено, что в ту же ночь, когда туляки обчистили банкоматы в Мордовии, они похитили деньги еще и в поселке Шатки Нижегородской области. А весной 2017 года Солопову и Порошенкову удалось вскрыть банкоматы в Ярославле и Орле. Серию краж из банкоматов раскрыли оперативники уголовного розыска из Мордовии совместно с коллегами из Тульской и Ярославской областей.

Кстати, Владимир Солопов ранее уже был судим за сбыт фальшивых денег в родном Ефремове. По громкому делу, связанному с поставками в Москву и другие города России поддельных тысячерублевых купюр из Дагестана, Солопов получил 4 года колонии строгого режима. Тогда бригада фальшивомонетчиков изучила специализированную литературу и стала изготавливать поддельные купюры электрофотографическим способом. Для этого в Махачкале они нашли помещение, приобрели компьютерное оборудование, сканер, печатные устройства, а также самостоятельно изготовили клише. В ноябре 2009 года бригада изготовила первую партию фальшивок. По договоренности с сообщниками Солопов за сбыт каждой фальшивой тысячерублевки оставлял себе 300 рублей. Менять фальшивые деньги на настоящие он отправился в родной Ефремов и успел реализовать 7 фальшивок. Еще 12 купюр он привез в Ефремов из Москвы в январе - феврале 2010 года, но пустить их в оборот не получилось, поскольку Солопов был задержан сотрудниками правоохранительных органов, фальшивые банкноты были изъяты в его в квартире во время обыска.