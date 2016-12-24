В Саранске назвали «Лучшего предпринимателя городского округа Саранск - 2018»

В минувшую среду 23 мая в Администрации городского округа Саранск в рамках предстоящего праздника Дня российского предпринимателя состоялось чествование победителей конкурса «Лучший предприниматель городского округа Саранск - 2018». Столица Мордовии седьмой год подряд становится площадкой для проведения этого конкурса. Его основная задача - выявить и поощрить наиболее активных и перспективных предпринимателей и представителей бизнес-сообщества.

В этом году в конкурсе приняли участие 33 конкурсанта - представителя малого и среднего бизнеса. Лучших в этой сфере деятельности накануне профессионального праздника поздравила и наградила заместитель главы городского округа Саранск - директор Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами Ирина Объедкина.

«Работа по ведению бизнеса действительно очень сложная и ответственная. Она связана с принятием серьезных взвешенных решений, которые влияют на массу людей и их жизни, - подчеркнула Ирина Объедкина. - Самое важное, что ваша деятельность связана с созданием рабочих мест.

В Саранске обеспечены хорошие условия для ведения и развития бизнеса разного уровня. Есть весомая поддержка со стороны власти. Кроме различного рода льгот мы совместными усилиями успешно реализуем социально значимые проекты, контактируем для нашего общего развития, проводим обучающие семинары, тренинги, стараемся всегда находить компромисс. Особо важным проектом для нашего города являются ярмарки выходного дня».

Ирина Объедкина также затронула важность подготовки Саранска к чемпионату мира по футболу и высказала слова благодарности за неравнодушное отношение к этому общему делу, которое позволит провести мероприятие мирового масштаба достойно.

«Для всех это огромное испытание, но оно даст толчок к развитию и бизнесу, и городу в целом», - отметила она.

По итогам конкурса «Лучшим предпринимателем городского округа Саранск» была признана индивидуальный предприниматель Марина Казакова, ставшая лауреатом в номинации «Торговля». Основной вид деятельности - торговля строительными материалами в магазине «Южный», одном из старейших и крупных универсальных строительных магазинов нашего города, пользующихся большой популярностью у горожан.

В номинации «Производство» лучшим стало ООО «Респект Торг», в номинации «Транспорт и услуги автосервиса» - ООО «Элит Моторс», в номинации «Молодой предприниматель» - ИП Иневаткин Александр Николаевич, в номинации «Общественное питание» - ООО «Фармос», в номинации «Эффективные инновации и новые технологии» - ООО «Информационно-технологический центр «Базис», в номинации «Услуги» - ООО «Цанг».

Кроме того, были вручены награды за многолетний добросовестный труд и большой вклад в совершенствование и развитие предпринимательства в городском округе Саранск, а также сувениры всем участникам конкурса «Лучший предприниматель городского округа Саранск - 2018».