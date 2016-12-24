Две гранаты под кроватью

В Ромодановском суде арестовали 58-летнего имама мечети «Аль-Раджаб» в Белозерье Равила Ахметова. В кармане шорт религиозного деятеля сотрудники республиканского МВД и УФСБ по РМ нашли пакетик с синтетическим наркотиком, а при обыске дома Ахметова под кроватью обнаружили две гранаты и сто патронов. Было возбуждено уголовное дело по фактам незаконного оборота наркотиков, боеприпасов и взрывных устройств.

«Наркотики мне подкинули»

До начала заседания журналистам удалось задать несколько вопросов Равилу Ахметову:

- Вы признаете свою вину?

- Нет, не признаю. Наркотики мне подкинули. Все село знает, что я даже сигарет не курю.

- Где обнаружили наркотики?

- Меня положили на лестницу и вытащили из моего кармана пакетик с каким-то веществом. Мне его подложили.

- У вас еще нашли оружие, откуда оно у вас?

- Раньше я увлекался охотой, у меня есть ружье, но оно зарегистрировано. Ружье лежит в сейфе, я им не пользуюсь.

- А откуда взялись гранаты?

- Про гранаты я вообще ничего не знаю.

- По-вашему, с какой целью вам подкинули наркотики?

- Не знаю, это нужно спрашивать у тех, кто подкинул. Может быть, я кому-то помешал.

Процесс начинается со стандартной процедуры представления задержанного суду.

- Родился 3 апреля 1960 года в селе Белозерье, проживаю там же, - говорит Равил Ахметов. - Образование среднее, женат, пенсионер, не судим.

- Гражданство? - спрашивает судья.

- Татарин, - уверенно отвечает Ахметов.

- Когда задержаны?

- 26 мая.

Наркотики, две гранаты и 100 патронов

- 26 мая в 8.55 в своем доме в селе Белозерье, улица Советская, 48, был досмотрен Равил Ахметов, в правом кармане шорт был обнаружен и изъят пакетик с растительным веществом массой 0,86 грамма, - зачитывает ходатайство старший следователь отдела полиции «Ромодановский» Кошаева. - Экспертиза показала, что вещество обработано синтетическим наркотиком. Масса изъятого наркотика относится к крупному размеру и предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. В тот же день в 22.40 Ахметов задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей «Незаконный оборот наркотиков». Причастность к преступлению подтверждается протоколом личного досмотра Ахметова, показаниями свидетелей.

Кроме того, во время проведения обыска в доме Ахметова обнаружены: корпуса боевых гранат РГД-5 и РГ-42, боевые взрыватели гранат типа УЗРГМ-2, 100 патронов калибра 5,6 мм. Согласно заключению эксперта, корпуса гранат и взрыватели образуют комплекты боеприпасов осколочного действия, пригодные для использования по назначению. ОМВД РМ «Ромодановский» возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Патроны изготовлены заводским способом и относятся к категории боеприпасов для стрельбы из нарезного спортивно-охотничьего оружия. По этому факту возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Незаконный оборот боеприпасов». Ахметов воспользовался конституционным правом и от дачи показаний отказался.

У следствия имеются основания полагать, что Равил Ахметов, оставаясь на свободе, может скрыться, у него имеется заграничный паспорт. Он может продолжить заниматься преступной деятельностью в сфере незаконного оборота наркотиков. В связи с этим прошу суд избрать Ахметову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

«У меня загранпаспорт 5 лет уже просрочен, куда я скроюсь?»

- Проведены ли экспертизы на наличие следов пальцев на гранатах и пакетике с наркотиками? - спрашивает следователя адвокат.

- Что касается гранат, у меня таких сведений нет, поскольку уголовное дело по этому факту находится в производстве начальника отдела дознания. А по наркотикам такая экспертиза назначена, но результаты пока не получены.

- Странно, результаты экспертиз о том, что боеприпасы боевые и в пакетике находится наркотическое вещество, уже есть, а почему нет результатов по поводу следов пальцев?

- Они еще не готовы.

- Из характеристики по месту жительства следует, что Равил Ахметов проживает в селе Белозерье, в общественных местах ведет себя положительно, жалоб от односельчан на него не поступало. Проживает вместе с женой, сыном, снохой, внучкой и внуком, - зачитывает материалы судья. - Из рапорта оперативного сотрудника следует, что Ахметов может скрыться, т.к. у него имеется загранпаспорт.

- У меня загранпаспорт 5 лет уже просрочен, куда я скроюсь? - возражает Ахметов.

- Протокол досмотра, - продолжает судья. - В спальне Ахметова под кроватью в наволочке обнаружены две гранаты и две упаковки патронов по 50 штук каждая. Предназначены для стрельбы из нарезного оружия - пистолета Марголина, винтовок ТОЗ, карабинов.

«Вытащили какие-то железяки, я даже не смотрел, что это»

- Я расскажу, как все было, - говорит Равил Ахметов. - В субботу в 6.30 постучали в окно моего дома. Мы проснулись с женой, смотрим, на улице стоят люди в масках. Я пошел открывать дверь, на мне были шорты, я в них спал. Едва открыл дверь, как в дом зашли человек пятнадцать. От шума проснулась внучка, испугалась и убежала в другую комнату. Люди в масках положили меня лицом в пол, завернули руки назад и надели наручники. Жена увидела эту картину и упала в обморок, «скорая» приезжала, еле откачали. Внуки испугались, начали плакать.

Меня отвели в комнату и спросили: «Что у тебя в кармане?». Ничего нет, я ничего не кладу в шорты, в которых сплю. Один из оперативников достал из кармана шорт какой-то пакет, тут же засверкали вспышки фотоаппарата, пригласили четыре человека понятых. Потом дальше стали шмонать. Обыскали все комнаты. Нашли охотничье ружье, оно у меня в сейфе 10 лет как сломанное стоит, рядом патроны лежали. Потом кровать подняли, спрашивают: «Это что такое?». Я откуда знаю, что это такое? Вытащили какие-то железяки, я даже не смотрел, что это. Не было у меня ничего под кроватью, подбросили мне все. Какие гранаты с патронами? Это не мое!

«Никогда даже сигареты не курил и не пил вообще! Какие наркотики?»

- Потом меня отвезли в Ромоданово в отдел полиции, - продолжает Ахметов. - Затем в наркологию отвезли на освидетельствование. Как будто я наркоман какой-то. Все Белозерье, пол-Ромоданова и Саранска знают, что я никогда даже сигареты не курил и не пил вообще! Какие наркотики? Я без отца вырос, но никогда не пил и не курил. Дожил до 58 лет и вдруг наркотиками увлекся?

Меня перед семьей унизили, перед внуками. Жене с сердцем плохо стало. Люди в масках толкнули меня, как овцу, в угол. Мне трудно говорить, сухость во рту, у нас сейчас пост, я давно не пил.

У меня взяли отпечатки пальцев. Я уверен, что моих отпечатков нет ни на гранатах, ни на пакете с наркотиками. Я уверен в себе, я ничего не трогал, разве что мне в руки могли что-то положить, когда я лежал на полу. Мне завели руки за спину и защелкнули наручники, - показывает Ахметов, как ему завернули запястья. - В тот момент я почувствовал в руках что-то холодное…

Если скажут приехать к следователю, приеду в любое время, даже ночью. Я не такой человек, чтобы куда-то бежать, оставлять семью, - говорит Ахметов. - О том, чтобы скрыться, я даже думать не хочу.

«Днем в СИЗО он есть не будет»

- Ваша честь, я возражаю против избрания в отношении моего подзащитного меры пресечения в виде заключения под стражу, - говорит адвокат Сергей Завьялов. - Уголовное дело возбуждено только на основании рапорта оперативника. За всю жизнь мой подзащитный не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности. Ведет здоровый образ жизни, наркотики ему были не нужны, тем более в шортах, в которых он спит. Как это все нелогично.

Подзащитный очень религиозный человек, даже в здании отдела полиции Ахметов совершал намаз, поскольку он верующий мусульманин и ему положено молиться в определенное время. Сейчас он сказал, что у него пересохло во рту, поскольку во время поста запрещается не только есть, но и пить до захода солнца. Если моего подзащитного поместят в следственный изолятор, то состояние его здоровья только ухудшится. Днем Равил Айсеевич в силу своих религиозных убеждений есть не будет, я сомневаюсь, что после захода солнца в СИЗО его будут кормить. Это непременно повлияет на состояние его здоровья.

Что касается патронов калибра 5,6 мм, зачем ему патроны такого калибра, когда у него зарегистрированное ружье 12-го калибра? У меня большие сомнения, что уголовное дело возбуждено на законных основаниях.

Хотел бы приобщить к делу характеристику на Ахметова от главы сельского поселения Белозерья. В 1978 году окончил школу, затем служил в рядах Вооруженных сил СССР. Во время службы показал себя только с положительной стороны. Для односельчан зарекомендовал себя как порядочный человек, инициативный, способный взять на себя ответственность за принятие решений общественных вопросов. Активно участвовал в жизни сельского поселения.

Мой подзащитный вины не признал, все подозрения являются надуманными. Прошу избрать в отношении его меру пресечения, не связанную с лишением свободы, в частности домашний арест.

После этого суд удалился в совещательную комнату, а затем огласил постановление - арестовать Равила Ахметова до 28 июля.