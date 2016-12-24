«Дайте почувствовать ребятам ответственность перед вами, перед школой, перед самим собой!»

В саранских школах прозвенел последний звонок

Последний звонок в нашей стране - особенный праздник. В этом году для саранских школьников он прозвенел 24 мая. Выпускники в парадной одежде спешили к родной школе, чтобы поблагодарить учителей, дать наставления первоклашкам и всем вместе принять участие в торжественной прощальной линейке. Да, впереди еще экзамены и выпускной бал, но больше дети единым классом не сядут за парты, а разбредутся по разным учебным заведениям…

На последнюю линейку в саранскую школу № 16 пришел мэр Саранска Петр Тултаев. Он по традиции поприветствовал всех собравшихся у школы учеников, родителей и педагогов на мордовском языке. А затем поздравил выпускников с окончанием школы.

Петр Тултаев зачитал слова поздравления от Главы республики Владимира Волкова: «Дорогие выпускники, сегодня один из важных и торжественных моментов в вашей жизни. Завершается очень важный этап - школьная пора, это было время овладения знаниями, развития ваших способностей, активного формирования личности. Вы создали надежный задел на успешное будущее, сделали серьезную заявку в большую взрослую жизнь. Практически каждый из вас уже определился с выбором профессии и местом дальнейшей учебы. Я верю, что вы обязательно найдете собственный верный путь, получите современное качественное образование, которое поможет вам полностью реализовать себя, раскрыть свой потенциал, позволит стать состоявшимися личностями. В вузах Мордовии представлен широкий выбор направлений и подготовки технического, естественно-научного, инженерного профиля, среди которых есть уникальные, не имеющие аналогов в других учебных заведениях страны. Обратите внимание на них, прежде чем принять окончательное решение, куда подавать документы. Дорогие друзья, вы вступаете в жизнь в очень сложное, но интересное время. Определяется судьба страны на многие годы вперед, и в такое время роль интеллектуальной, технической элиты возрастает многократно. Руководство республики всегда оказывало и будет оказывать поддержку талантливой молодежи и их лучшим проектам, направленным на созидание и добрые дела. Достойное будущее современной России могут обеспечить люди чести и долга. Будьте же конкурентоспособными и настойчивыми в достижении целей. Именно мы с вами должны сделать все, чтобы наша родная Мордовия стала одним из самых передовых и развитых регионов страны! Это, я уверен, в наших силах!».

- Дорогие ребята, уважаемые родители, хочу сказать еще несколько слов от себя, - продолжил Глава Саранска Петр Тултаев. - Я окончил школу в 1978 году. С тех пор прошло много лет. Сейчас с одноклассниками встречаемся не так часто. Не стоит стыдиться сегодня своих слез, ведь в вашей жизни закончен важный этап. В школе вы нашли друзей, получили хорошие знания.

Пройдут годы, десятилетия, а они быстро пройдут, и вы будете стоять со своими детьми, внуками, правнуками, убеленные сединами, и вспоминать, в каком году для вас прозвенел последний звонок. Вы всегда сможете сказать, что в год, когда вы окончили школу, Саранск принимал чемпионат мира по футболу! К чему я все это говорю… Конечно, это ваше право выбирать учебные заведения, у вас есть возможность получить прекрасные специальности в Саранске, в других городах страны. Но хотелось бы, чтобы после окончания вуза, не важно где, будь то Москва, Саранск, Санкт-Петербург и т.д., вы приехали бы в родной город, в нашу республику. Везде хорошо, где нас нет. Но лучшего пятачка на земле, чем Саранск, нет. «Саранск» - звучит гордо! Это же как первая любовь. Мы в жизни бываем в разных городах, встречам много людей, но первая любовь - это самое светлое воспоминание, и она навсегда связана с Саранском.

Хочу обратиться к родителям и бабушкам-дедушкам: вы вложили в ребят очень много, но дайте почувствовать им ответственность, ответственность перед вами, перед школой, перед самим собой! Они сами во всем разберутся. Помогать, естественно, нужно. Но на руках носить, пылинки сдувать - это лишнее. Хотя нередко мы так и поступаем. Молодые люди сами во всем разберутся, и это поможет им состояться в жизни.

Огромные слова благодарности и признательности хочу сказать учителям, здесь работает крепкий учительский профессиональный состав, а это очень важно. Низкий поклон им за огромный труд!

С праздником вас всех, искренне и от души!

Еще в этот день были награждение учеников дипломами за хорошую учебу, вручение подарков выпускникам от первоклассников, танцевальные номера и, конечно, школьный вальс. Некоторые родители, глядя на своих взрослых детей, не могли скрыть слез. Для них, как и для выпускников, тоже закончился важный этап жизни. И впереди - новая глава, не менее интересная.