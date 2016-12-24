Виталий Хаев: «На футбол подсел вслед за сыном»

Но спорт в жизни популярного актера присутствовал всегда - с самого детства

Всенародную популярность Виталию Хаеву принесла роль следователя в картине «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова. В дальнейшем почитателей таланта актера ждало много ярких работ с его участием, в их числе - комедия «Невеста любой ценой», драмы «Ледокол» и «Салют-7», детектив «Пелагия и белый бульдог», сериалы «Однажды в Ростове», «Орлова и Александров», «Как я стал русским», «Доктор Рихтер» и «Отчий берег». А на очереди - сразу несколько новых кинопроектов с его участием, причем так совпало, что сразу в нескольких из них Виталий Хаев играет роль футбольного тренера.

Мы пообщались с актером и узнали, как он в жизни относится к футболу и купил ли билеты на матчи мирового чемпионата. Спросили, из-за чего в свое время вместо спортивной карьеры, где добился немалых успехов, выбрал актерскую и как он сегодня поддерживает себя в прекрасной физической форме.

Подсел на футбол

- Виталий Евгеньевич, так совпало, что сразу в нескольких спортивных кинодрамах зрители увидят вас на экране в качестве футбольного тренера…

- Да, несмотря на то, что я сейчас довольно далек от спорта, так получилось, что в последнее время я уже в нескольких лентах играю тренеров.

- А в жизни вы как относитесь к футболу?

- Сам я, как и многие мужчины в нашей стране, футболом, конечно, интересуюсь. Раньше следил за матчами чемпионатов мира и иногда - Лиги чемпионов. А в последнее время меня подсадил на просмотр футбольных игр мой старший сын Владислав.

- Как это произошло?

- Я просто видел, как сын болеет за любимую команду. Надо сказать, у него обычно этот процесс происходит очень ярко. Ну и я подсел к нему, чтобы понаблюдать. Так вот и подсел на футбол. (Смеется.)

- А за кого он так яро болеет?

- Он болеет за английский клуб «Ливерпуль». Вот с его подачи я и сам начал смотреть английскую премьер-лигу, а потом - и матчи российского первенства, но буду честен, их - реже.

- А из российских команд какому клубу сопереживаете?

- Пока еще не выбрал. Я же внимательно футбол начал смотреть не так давно. И приобщился к этому еще и потому, что мне нужно было играть футбольных тренеров.

- Обычно смотрите футбол дома или на стадионе?

- К сожалению, у меня не так много свободного времени, чтобы выбраться на стадион. В основном болею дома, у экрана телевизора. И стараюсь это делать в компании сына. Смотрим игры Лиги чемпионов и, как все россияне, с нетерпением ждем с Владиславом начала мирового чемпионата у нас в стране.

- На трибунах во время чемпионата мира мы вас увидим? Билеты на матчи приобрели?

- Нет, не покупал. Во время проведения первенства у меня будет много работы. Уже подписаны договоры, и я буду сниматься, в том числе еще в одной картине про футбол, где буду снова играть тренера. Но, к сожалению, не имею полномочий вам про это рассказывать…

В роли тренера

- В футбольном сериале «Вне игры», который 28 мая выходит на телеканале «Супер», вы сыграли тренера. Вам чем запомнились эти съемки?

- Прежде всего мне был невероятно любопытен сам этот проект - с той точки зрения, что я никогда не представлял себе, как вообще растет наш футбол, как мальчики, которые в детстве уже решили стать профессиональными игроками, тренируются, как проходят их занятия, их жизнь. Мы снимали картину про то, что эти мальчишки живут в интернате одной из команд и все свое детство и юность посвящают футболу. Съемки проходили при участии настоящей футбольной команды, с теми юными ребятами, которые на самом деле живут в интернате. Они каждый день помногу тренируются. Там же, в интернате, они ходят в школу. Мне было очень интересно за ними наблюдать. Они настолько чистые, свободные от житейской суеты, у них совершенно нет времени на гаджеты или на какое-то безделье, они все время занимаются футболом. И даже когда в интернате шли наши съемки, они приходили сниматься между утренней и вечерней тренировками. То есть ребята занимаются, потом участвуют в съемочном процессе и вечером снова отправляются на занятия. И так каждый день! Не всякий взрослый такое выдержит!

- Образ своего героя вы списывали с какого-то реального тренера?

- Когда был еще только написан сценарий и меня пригласили сниматься, то режиссер Виктор Шамиров мне сразу сказал, что этот образ был списан именно с тренера одной из юношеских команд - человека, который всю жизнь занимался подготовкой юных кадров. Мой тренер должен был получиться, мягко говоря, непростым: он немного солдафон, временами грубоватый и жестко нацелен на результат. И это не выдумка сценариста - в жизни реально есть и такие люди. Хотя у меня раньше был немного другой взгляд на эту профессию: мне всегда казалось, что тренер, который постоянно работает с юношами, - это в первую очередь педагог, учитель, воспитатель… Ведь ему нужно и разглядеть в подопечных талант, и дозировать нагрузки - и физические, и психологические, чтобы никого не поломать, не травмировать, а, наоборот, помогать расти. Но, поскольку мой персонаж оказался немного другим, пришлось и мне подкорректировать свои установки…

- Я знаю, что сейчас готовится к выходу спортивная драма про легендарного вратаря Льва Яшина с вашим участием…

- Да, но в ленте «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» у меня совсем небольшая роль. Я согласился участвовать в этом фильме только потому, что Яшин был одним из величайших игроков - столпом нашего футбола. Моя роль в картине незначительна, я играю реального персонажа - тренера сборной СССР Александра Пономарёва.

Спорт и жизнь

- И тем не менее у вас самого, насколько я знаю, со спортом связано многое…

- Да, я бывший борец, кандидат в мастера спорта по классической борьбе, пять лет подряд становился чемпионом Москвы и входил в состав юношеской сборной…

- То есть прямой путь в профессиональный спорт?

- Да, совершенно верно. С пятого класса я был в сборной Москвы и профессионально занимался спортом. Моя первая награда - в весе 36 килограммов - то есть я тогда еще совсем маленьким был… Регулярно тренировался, ездил на сборы, участвовал в соревнованиях. И после школы остро стоял вопрос, переходить полностью в спорт и поступать в институт физкультуры или уходить в иную сферу. И я избрал другой путь.

- Почему?

- Точно уже не помню. Возможно, мне в юности просто надоело так много заниматься спортом. Ведь одно дело для мальчишки - когда ты тренируешься, чтобы накачать силу, чтобы можно было дать сдачи, защитить себя, и совсем другое - когда ты полностью посвящаешь спорту всю свою жизнь. Видимо, мне хватило моей спортивной юности. Но в защиту спорта могу сказать, что он очень помогает в дальнейшем. Бывшие спортсмены в жизни сильнее физически, им проще поддерживать себя в форме. Иногда из-за съемок у меня не получается пойти позаниматься в зале или поплавать, но я все равно быстро восстанавливаюсь, как только появляется время, - тело помнит нагрузки…

- А сейчас как поддерживаете форму? Президент наш и на татами выходит, и на хоккейную площадку. А вы выходите на борцовский ковер?

- Нет. Сейчас все, что мне нужно, - это плавание в бассейне и регулярные физические упражнения. Я бывший флотский моряк, служил на Балтике, был водолазом в разведке флота. Поэтому вода для меня очень много значит до сих пор. Если выезжаю на отдых, стараюсь много времени проводить в море: мне нравится и плавать, и ходить на яхте. А когда нахожусь в городе - регулярно посещаю бассейн, много плаваю. Я не тягаю железо, но отжиматься, подтягиваться, приседать - все это я делаю.

Новые роли

- А где вас еще увидят зрители в ближайшее время?

- Очень скоро выйдет на экраны полнометражный фильм «Папа, сдохни». Очень любопытная работа совсем еще молодого Кирилла Соколова. Он сам написал сценарий, получил деньги на реализацию идеи от Госкино. Кирилл предложил мне сыграть одну из главных ролей - собственно, плохого папу. Это была очень интересная работа, мне невероятно понравилось в этой картине сниматься. Думаю, этого режиссера ждет большое будущее: он был невероятно подготовлен к съемке, предусмотрел буквально все! Нам, актерам, было легко - хотя сама работа была очень непростой… А еще скоро должен выйти фильм «Как я стал русским». Это совместная работа с Китаем. Как вы помните, несколько лет назад шел одноименный телесериал. Он оказался очень популярным в Китае. И появилась идея сделать полный метр для китайского зрителя. Долго писали сценарий - но, наконец, в этом году картина была снята. В июне состоится ее показ на фестивале в Китае, а в августе фильм пойдет в китайский прокат. Тоже очень переживаю за эту работу, она дорога моему сердцу: было сложно, необычно и интересно работать с китайскими партнерами. И скажу, что они большие молодцы! У китайцев невероятная стойкость, в этом они стали хорошим примером для наших артистов, в том числе для меня!