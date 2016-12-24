На минувшей неделе в Саранске официально открыли благоустроенный переход через железную дорогу. Сложный и дорогостоящий объект снял многолетнюю проблему пешеходов улицы Рабочей - торговые точки, которые находятся в этом районе, ежедневно востребованы у тысяч горожан. Властями республики этот вопрос был проработан детально, в результате было достигнуто соглашение с руководством РЖД. Теперь путь с улицы Полежаева на Рабочую стал безопасен и отвечает всем необходимым требованиям.

Небольшой отрезок улицы около магазина «Находка» люди преодолевали через железнодорожные пути, рискуя собственной жизнью. Руководство РЖД неоднократно напоминало, что необходимо принять соответствующие меры, иначе небезопасный «самодеятельный» проход будет закрыт. «Было ясно, что этот вопрос необходимо проработать с железнодорожниками, - пояснил Глава Саранска Петр Тултаев. - Закрытие перехода стало бы большой проблемой для граждан. Это повлекло бы за собой массу неудобств и возмущений людей. Направлялись письма в адрес Главы республики Владимира Волкова, который дал поручение разобраться с этим вопросом. Надеемся, теперь нареканий в наш адрес станет меньше, потому что здесь точка кипения была наивысшая!».

Средства на оборудование перехода через железную дорогу были выделены из муниципального бюджета. Городу возведение объекта обошлось в 10 миллионов рублей. «Переход соответствует всем требованиям, в том числе и безопасности. Зелёный, хорошо заметный сигнал светофора означает, что переезд свободен. А при подходе поезда в автоматическом режиме сработает звонок. Также теперь переход станет доступен и маломобильным группам населения: оборудован удобный пандус, который можно преодолеть без труда», - рассказал заместитель главного инженера Куйбышевской железной дороги Алексей Антонов.

Проделанную работу по достоинству оценили жители города: «Все изменилось к лучшему. Во-первых, ограждения - это безопасность. Сами переходы - это удобство. Очень довольны и благодарны! Переходишь теперь спокойно. Большое спасибо администрации, что заботится о нас!».

Отметим, что в дальнейшем запланировано благоустроить и другие железнодорожные переходы, на очереди - село Зыково.