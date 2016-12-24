В воскресенье Глава Мордовии Владимир Волков, Председатель Правительства РМ Владимир Сушков, Глава Саранска Петр Тултаев, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий посетили в Краснослободском районе село Русское Маскино и приняли участие в мероприятии, которое было приурочено к празднику Святой Троицы и прошло на живописном берегу реки Мокши.

«Уважаемые земляки, гости сегодняшнего праздника! - обратился к собравшимся Глава Мордовии Владимир Волков. - Я поздравляю вас с днём Святой Троицы, днём Красноподгорного поселения! Сегодня на праздник собрались не только те, кто здесь трудится, но и ваши земляки, которые помнят о своей малой родине. Они приехали, чтобы отдать дань земле, которая их вырастила и дала путёвку в жизнь. Мы собрались, чтобы ещё раз сказать родной земле спасибо!

Главное наше достояние - люди. В настоящее время на этой земле трудятся несколько успешных хозяйств: сельхозартель «Свободный труд», наши малые предприятия. И я могу отметить, что только за минувшие полгода они выработали продукции на двести миллионов рублей.

Эффективно работать позволяют хорошая техника, внедрение новых технологий. Но главная заслуга принадлежит тем, кто трудится на этой земле. Хочу сказать людям огромное спасибо! Для того чтобы наше село жило, нужно, чтобы здесь работало много молодёжи. Радует, что за последние пять лет здесь родилось семьдесят пять детей. Для них работает школа, для молодых семей строится жильё, возникают новые улицы. Государство много делает для того, чтобы повышалась рождаемость и жизнь на селе была благополучной. Нам всем необходимо приложить усилия, чтобы село процветало, чтобы молодёжь оставалась на селе и работала здесь счастливо».

Глава Мордовии Владимир Волков особо поблагодарил ветеранов, заложивших прочную основу настоящего и будущего. Он отметил, что сегодня на селе работают спортивные объекты, социальный центр, который содержится в хорошем состоянии и активно действует, местная школа скоро получит новую спортивную площадку, сельчане имеют возможность лечиться в оборудованных фельдшерских пунктах. Глава Мордовии обещал дальнейшую поддержку и этому селу, и всем сельским поселениям республики.

В преддверии проведения мундиаля Владимир Волков напомнил о значении данного спортивного мероприятия: «В эти дни кипит напряженная работа. Времени осталось немного, со всего мира в Саранск приедут гости и разнесут славу о Мордовии, как она живет. Сейчас проходит много деловых встреч, результатом станут инвестиции и развитие республики», - отметил руководитель Мордовии.

На празднике села Владимир Волков поздравил и учеников Красноподгорной общеобразовательной школы, ставших победителями и призерами республиканского этапа Всероссийской олимпиады по «Основам безопасности жизнедеятельности», «Технологии», межрегиональной олимпиады школьников по мокшанскому языку, республиканского конкурса «Серебряная музыка». Юным хоккеистам в качестве подарка Глава Мордовии передал сертификат на специальную спортивную экипировку для всей команды.

Учитывая, что праздник Святой Троицы в этом году совпал с днем рождения Председателя Правительства Мордовии Владимира Сушкова, лидер региона поздравил ближайшего соратника и под одобрительные аплодисменты собравшихся пожелал ему крепкого здоровья и успехов.

«Для меня огромная честь в этот святой для всех россиян, всех православных праздник - день Святой Троицы - присутствовать на родной земле, на которой прошли детство и юность, где мы вместе с вами работали в колхозе, рыбачили, отдыхали, грузили торф. Иногда немножко хулиганили. Огромное вам спасибо и низкий поклон, - сказал Владимир Сушков. - Спасибо вам за поддержку, которую вы оказываете Главе республики, Правительству, за то, что делали и делаете, за вашу работу, за тот фундамент, который будет служить основой для комфортной жизни многим и многим поколениям на этой благодатной земле».

«В день Святой Троицы ниспосылается благословение божие на всех людей, раздаются дары духа святого, - поздравил людей митрополит Саранский и Мордовский Зиновий. - Пусть земля мордовская богатеет и сияет своими талантами. Мы все видим результаты вашего труда: успехи и победы. Пусть молодёжь украшает добрыми деяниями нашу республику».

«Сегодня мы поздравляем и чествуем людей, которые своими успехами славят землю. Именно из этого складывается большая история всей страны, - сказал со сцены Глава Саранска Пётр Тултаев. - История сёл, которые объединены под названием Красноподгорное сельское поселение, богатая и славная. Всё это складывалось годами: многие десятилетия здесь дружно жили люди разных национальностей и вероисповеданий. Эта земля всегда была надёжной опорой государства. Мы видим, что здесь есть работа, кипит жизнь, есть невесты и женихи. Я думаю, не за горами время, когда в семьях будет рождаться и по пять, и по семь детей, потому что все условия для этого есть».

Почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РМ» удостоен бригадир тракторной бригады племзавода «Свободный труд» Анатолий Сидоров. Благодарность Главы РМ объявлена рабочему ООО «Передвижная механизированная колонна-17» Сергею Гулину, помощнику воспитателя Красноподгорной средней общеобразовательной школы Татьяне Данилиной, ветерану труда Виктору Михайловичу Пукину, главному агроному племзавода «Свободный труд» Николаю Чернышову. Заслуженными наградами также отмечены аграрии, животноводы, учителя, ветераны, медицинские работники, библиотекари. По традиции памятные подарки Владимир Волков вручил молодоженам Виталию и Наталье Кузьминым и многодетным семьям Ворониных, Легачевых, Маниных, старейшим жителям.

На протяжении всего праздника сельчан и гостей радовали своими музыкальными подарками артисты Мордовской госфилармонии и местные таланты. Многие при этом внесли в песенные программы футбольные темы. На берегу реки Мокши для участников прошли презентация сельских подворий, выставка-дегустация национальной кухни, сувенирной продукции, мастер-классы по традиционному рукоделию и ремеслам, показательные выступления Клуба исторической реконструкции «ВЛАДЫЧНЫЙ ПОЛК» и спортсменов - парашютистов Центрального аэроклуба Республики Мордовия «ДОСААФ России».

Первые лица республики осмотрели все развернутые площадки и пообщались с земляками. Особое внимание Владимира Волкова привлекла выставка старых, еще чёрно-белых фотографий родного села. Он надолго задержался перед экспозицией, перед фото знакомых с детства улочек и домов. «Каждый раз, приезжая сюда, я чувствую себя дома», - заметил Глава республики.