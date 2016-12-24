«Граница для государства - как совесть для порядочного человека!»

Полковник пограничных войск - о защите рубежей Родины и важности охраны границ

28 мая страна отметила День пограничника. В череде военных праздников это - особый день. Во все времена охрана границ считалась делом почетным, ответственным и опасным. Именно пограничники первыми принимают на себя удар в случае открытого нападения на страну. Именно они проводят ту невидимую работу, благодаря которой миллионы жителей России могут спать спокойно. В канун праздника корреспондент «ВС» побеседовал о состоянии российских границ с полковником Юрием Ганченковым, отдавшим службе на границе более двадцати лет.

«ВС»: Юрий Алексеевич, расскажите, как вы попали на границу?

Ю.Г.: Это было в 1980 году. Меня сначала призвали на срочную службу. Я попал служить в Забайкальский пограничный округ. Год прослужил солдатом, а потом поступил в Алмаатинское пограничное училище.

«ВС»: Во все времена на службу в пограничные войска отбирали лучших призывников. На ваш взгляд, с чем это связано?

Ю.Г.: Исключительно со спецификой пограничной службы. Отбор в самом деле был очень серьезный. И тогда, и сейчас. Внимание обращалось буквально на все. На уровень образования, физической и политической подготовки. Понятное дело, что на границу кого попало служить не посылали.

«ВС»: Чем вы занимались во время службы на границе?

Ю.Г.: После окончания Алмаатинского пограничного училища я получил распределение в тот же Забайкальский пограничный округ. Некоторое время служил заместителем начальника заставы по боевой части, затем был заместителем по политической части, потом стал начальником заставы. После этого меня перевели на оперативную работу в разведку пограничных войск.

«ВС»: Чем в те годы занималась разведка пограничных войск?

Ю.Г.: В основном работой с местным населением, которое активно привлекалось для охраны государственной границы. В то время вместе с пограничниками государственную границу охраняли добровольные народные дружины. А после этого меня перевели в управление пограничных войск Забайкальского пограничного округа.

«ВС»: Можете рассказать об обстановке на границе в то время?

Ю.Г.: В целом на государственной границе СССР и Монголии было спокойно, но нюансы заключались в том, что было очень много контрабанды. Местное население с обеих сторон занималось скотокрадством. Понимаете, в 90-е годы прошлого века неспокойно было практически на всей территории бывшего Советского Союза. А на границе это особенно чувствовалось. Все-таки демократизация давала о себе знать. Из Монголии в нашу страну активно переправляли товары широкого потребления из Китая, медикаменты, корень женьшеня.

«ВС»: Говорят, за ним в те годы многие охотились...

Ю.Г.: Корень женьшеня больше распространен на Дальнем Востоке, на нашем участке были лишь единичные случаи. А когда я уже служил на китайской границе, приходилось сталкиваться с серьезной контрабандой. Это и минеральные удобрения, и лес, и шкуры, и металлы. Из Китая на нашу территорию под видом медикаментов ввозили наркотики. А с учетом того, что инженерные сооружения на границе, что называется, оставляли желать лучшего, ведь граница-то проходила по тайге, приходилось совместно со службой безопасности пресекать подобные попытки. С нашей-то стороны система безопасности была налажена хорошо, а вот у китайцев с этим были определенные проблемы. Население приграничных поселков с китайской стороны вообще часто нарушало государственную границу нашей страны. Их интересовали охота на нашей территории, сбор растений и, конечно, добыча драгоценных металлов. Понимаете, там же таежный район, в свое время там работали старатели. А китайцы еще с девятнадцатого века регулярно наведывались в эти места.

«ВС»: Наиболее памятные случаи нарушения государственной границы можете вспомнить?

Ю.Г.: Он был один. В 1992 году на забайкальском направлении мы задержали шесть представителей уйгурской национальности. Они шли из Китая на нашу территорию, границу, естественно, перешли нелегально. На китайской территории в Уйгурском автономном округе они совершили крупный террористический акт и собирались скрыться у нас. На нашей территории их встречал представитель диаспоры. Но благодаря хорошо поставленной работе с местным населением мы оперативно получили информацию о готовящемся нарушении государственной границы, и все нарушители были задержаны. Это, кстати, к вопросу о том, чем занималась разведка пограничных войск. В процессе разбирательства было установлено, что они действительно причастны к террористической деятельности на территории Китая. Впоследствии все они были переданы в руки китайских властей.

«ВС»: Какова была их дальнейшая судьба?

Ю.Г.: Вот этим мы уже не интересовались. Мы только возбудили уголовное дело и по подследственности передали его китайской стороне. Но там закон относится к таким людям очень сурово.

«ВС»: Некоторое время назад пограничные войска были переданы в прямое подчинение Федеральной службе безопасности. На ваш взгляд, это оправдало себя?

Ю.Г.: Это было необходимо для усиления мер по охране государственной границы. Я считаю, что это было правильное решение. Пограничные войска снова вошли в структуру ФСБ. Ведь, когда только были созданы пограничные войска, они входили в состав Комитета государственной безопасности. Понимаете, очень много вопросов, которые решаются на границе, непосредственно связаны с безопасностью государства. Борьба с контрабандой, выявление и пресечение деятельности спецслужб иностранных государств, противодействие терроризму.

«ВС»: Кстати, за время службы вам приходилось сталкиваться с работой зарубежных спецслужб?

Ю.Г.: Среди местного населения в приграничном районе Забайкальска был выявлен офицер министерства общественной безопасности Китая. На нашей территории он официально занимался сельским хозяйством. А по факту занимался выявлением слабых мест в охране государственной границы. Но больше всего их интересовали все-таки контакты с коммерческими организациями. К примеру, занимается какая-то организация поставками леса в Китай. Но китайцы хотели бы получать хорошую древесину, а не горельник. Находясь на нашей территории, офицер министерства общественной безопасности Китая устанавливал, в каких местах находятся хорошие делянки. Впоследствии эта информация использовалась при заключении коммерческих контрактов на поставку леса. Официально китайцы не могли получить эту информацию, никто бы их не пустил в нашу тайгу, а через работу с местным населением эти сведения поступали.

«ВС»: Как вы считаете, теоретическая возможность нелегально пересечь государственную границу сегодня существует?

Ю.Г.: Конечно. Представьте, когда я служил на границе, мы обслуживали участок протяженностью в сто семьдесят километров, на котором не было ни одного метра инженерных сооружений. Местность такая была, высокогорье. Конечно, теоретически там можно пересечь линию границы. Для тех, кто хорошо знает местность, это не представляет особого труда. Другое дело, что и на такой местности можно поставить работу так, что незаконное пересечение границы будет очень трудным. При этом вовсе необязательно использовать современные технические средства. Ведь они, как правило, очень дорогие. И все равно не могут дать стопроцентной гарантии. Есть так называемые зоны неуверенного приема сигнала. Поэтому пограничники и работают с местными жителями. Именно те оказывают существенную помощь в организации охраны государственной границы. Пренебрегать этими возможностями нельзя, даже имея самую современную технику.

«ВС»: Зная специфику пограничной службы, можете сказать, где в современной России находится самый опасный участок государственной границы?

Ю.Г.: Думаю, что наиболее важное направление сейчас - Арктика. Именно оно может нанести серьезный удар по экономике нашего государства. Сейчас там идет активное усиление как пограничных войск, так и вооруженных сил в целом. Дело в том, что там расположены огромные запасы полезных ископаемых. Особенно платиноидов. Просторы в бассейне Северного Ледовитого океана огромные, и проконтролировать их тяжело. А деятельность подводных лодок стран НАТО в этом районе очень активна. Случаи захода иностранных субмарин в наши территориальные воды отмечались не один раз. А ведь заходят они туда не просто так. Их интересуют пробы на наличие тех или иных веществ. Поэтому именно этому направлению, на мой взгляд, сейчас следует уделить особое внимание.

«ВС»: В последнее время участились случаи выявления на нашей территории вербовщиков международных террористических организаций. Какую роль в противодействии этому играет пограничная служба?

Ю.Г.: Когда я служил на границе, такой проблемы еще не существовало. Это действительно проблема последних нескольких лет. Трудность здесь заключается в том, что эти люди попадают к нам не через границу. В век интернета, к сожалению, необязательно пересекать государственную границу, чтобы оказать влияние на человека. Но, как показывает практика, наши спецслужбы вполне успешно противодействуют эмиссарам террористических организаций в их попытках найти сторонников на нашей территории. Уверен, что и с этой проблемой мы справимся.

«ВС»: В двух-трех словах можете сформулировать, что такое граница для государства?

Ю.Г.: Граница для государства - это, если хотите, как совесть для порядочного человека. Ее нельзя нарушить!