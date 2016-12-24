Волшебная сила слова Михаила Гуцериева

Юбилейный вечер поэта Михаила Гуцериева (а он отмечал 60-летие) проходил в Государственном Кремлевском дворце. Поздравить автора, песни которого поют практически все звезды нашей эстрады, и исполнить со сцены его хиты пришли Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Олег Газманов, Дима Билан, Кристина Орбакайте, Валерия, Наташа Королева, Александр Буйнов, Анита Цой, Игорь Крутой, Ани Лорак... Список можно продолжать и продолжать. Но достаточно сказать, что присутствовал даже Григорий Лепс, который за несколько дней до столь важного мероприятия попал в Боткинскую больницу с серьезными переломами. В общем, такой состав артистов можно увидеть разве что на «Песне года».

Интригующий намек Пугачевой

Алла Пугачева выступала одной из первых - с двумя новыми песнями: «Не звони» и «Тянет сердце руки». Их для Аллы Борисовны, как можно догадаться, написал виновник торжества. В интернет сразу же полетела «новость», что это первое большое выступление примадонны российской эстрады после долгого перерыва. На наш взгляд, перерыв был не такой уж и долгий - незадолго до нынешнего выступления в Кремле у артистки был концерт в Санкт-Петербурге.

В Кремль Алла Борисовна приехала с концертным макияжем и в наряде молодежного стиля - она уже несколько лет его придерживается.

На вопросы журналистов Пугачева предпочла не отвечать, но фотографам все же попозировала.

На сцене Пугачева поздравила поэта-олигарха с днем рождения, поблагодарила за песни.

- С композицией «Не звони» Гуцериев угадал, - сказала со сцены Алла Борисовна. - Есть тут один, всё звонит мне. Не звони мне, любимый, всё в прошлом!

Сломанный, но не сломленный Лепс

Появления Григория Лепса ждали и не ждали. Но он приехал, несмотря на серьезную травму. За несколько дней до концерта стало известно, что Лепса госпитализировали в одну из столичных больниц - артист сломал ребра.

- Я мылся в душе, поскользнулся и упал, - пояснил перед концертом артист. - Сначала даже не понял, насколько все это серьезно: ну ударился - с кем не бывает? Утром встал - у меня было запланировано выступление, а бок болит и болит. Пришлось обращаться за медицинской помощью. Врачи сказали, что я сломал четыре ребра, немного зацепил легкое. Такая травма у меня впервые. В детстве только ломал руку. Больно, конечно. Но через пару недель должно уже стать полегче. Расслабляться мне нельзя: гастроли же, послезавтра лечу в Ташкент. Постараюсь никого не разочаровать. Надеюсь, что ближайшие лет 70 жить буду. Честно вам скажу, что сюда приехал прямо из больницы. Подписал все документы, какие положено, чтобы у врачей из-за меня не было проблем. Ну и сейчас поеду обратно. Петь сложновато, когда дыхание берешь. Но ничего, терпимо…

После выступления поклонница подарила Лепсу букет и попыталась обнять его.

- Девушка, осторожнее, не сломайте нам артиста! - пошутил ведущий Николай Басков.

На что Григорий Лепс с улыбкой ответил:

- Уже сломался!

Новая муза Шуфутинского

Еще одной сенсацией вечера можно назвать появление Михаила Шуфутинского. Музыкант приехал в Кремлевский дворец в сопровождении очаровательно блондинки. Представлять девушку он не стал, а лишь коротко заметил:

- Я люблю и любим!

Напомним, что три года назад Михаил стал вдовцом - умерла его жена Маргарита, с которой они прожили вместе больше сорока лет, вырастили двоих сыновей и воспитывали восемь внуков. Артист от переживаний похудел и впал в депрессию. Новые чувства, судя по всему, вернули его к жизни.

Смелые заявки от Баскова

Филипп Киркоров выступал в самом конце праздничного шоу. Артист исполнил популярную композицию «Химера».

- Я рад, что мне сегодня выпала честь закрывать концерт, - сказал со сцены Филипп.

- Нет, закрываю его я! - тут же перебил его Николай. - Финальная песня - «День рождения»!

- Так ты же уже пел! - искренне удивился Киркоров.

- А я, как Алла Пугачева, пою две песни! - гордо заявил Басков.

- Николай, раз ты так везде успеваешь - мы тебя в следующем году отправим на «Евровидение», - сказал Киркоров с ехидной улыбкой.

- Если с Михаилом Гуцериевым, то я не только «Евровидение», но и конкурс «Мисс Вселенная» смогу выиграть! - ответил Николай, тонко намекая, что Михаил Гуцериев не только песни пишет, но и обладает немалыми финансовыми возможностями, поскольку находится на 20-м месте в списка «Forbеs» «200 богатейших бизнесменов России».

Формула счастья от Гуцериева

Все же главным в этот вечер был виновник торжества Михаил Гуцериев - поэт и бизнесмен «в одном флаконе».

- Я сегодня волнуюсь, это неизбежно, - сказал Михаил Сафарбекович. - 60 лет - это просто возраст. Когда мне исполнилось 20, моему отцу было 60. Тогда он мне казался старым, но сейчас я понимаю, что на самом деле он был молодым. Просто его душевные порывы сдерживались возрастом. А я до сих пор не знаю, своим ли делом занимаюсь? Какой мне институт надо было выбрать: технологический или литературный? В школе по литературе у меня всегда была пятерка, и я очень хорошо читал чужие стихи. Бизнес - противоположная ипостась. Мне удалось вывести формулу бизнеса: «Я знал, что я видел, и видел, что знал». Но есть и душа. Наша душа - это и есть жизнь, переплетенная с реальностью. Надеюсь, что все самое хорошее у нас впереди. Сегодня здесь выступают звезды: лучшие певцы и лучшие композиторы. Низкий поклон вам всем! Большое спасибо вам за то, что пришли разделить со мной этот день!

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова



