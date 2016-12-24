В Саранске обсуждены вопросы завершающего этапа подготовки к мундиалю

Глава Мордовии Владимир Волков провел на неделе ряд совещаний, касающихся различных аспектов подготовки к проведению в Саранске матчей мирового футбольного первенства.

В Доме республики был рассмотрен широкий круг вопросов транспортного обеспечения чемпионата, организации культурной программы, работы предприятий питания и сферы быта. Как подчеркнул руководитель республики, от качества обслуживания участников и гостей мундиаля во многом будут зависеть темпы развития местного туристического бизнеса и инвестиционная привлекательность Мордовии в целом. «Речь идет не просто о том, какие впечатления получат иностранные гости. Важно, чтобы они рекомендовали республику соотечественникам, желающим приехать сюда с туристическими или деловыми целями. С этой точки зрения предстоящий месяц станет определяющим. Мы рассчитываем, что чемпионат будет способствовать привлечению инвестиций и росту турпотока».

Складывающаяся ситуация, надо признать, пока явно идет нам на пользу. Саранск уверенно вошел в число самых привлекательных для болельщиков городов-организаторов. Билеты на проходящие здесь матчи были раскуплены достаточно быстро. Причем интерес к ним проявляют не только жители тех стран, команды которых выйдут на поле «Мордовия Арены». Республику, как ожидается, посетят гости со всех континентов, из различных государств Европы, Азии, Латинской Америки. Всего около 200 тысяч человек. Причем в дни проведения матчей авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом сюда могут приехать свыше 42 тысяч болельщиков.

К их услугам будет открыто почти 400 точек питания на 16 тысяч посадочных мест. Само собой, продукты туда (равно, впрочем, как и в городскую торговую сеть) должны поступать бесперебойно и в полном объеме.

Еще одна важная составляющая - транспортное обслуживание чемпионата. Как было подчеркнуто, вводимые в городах-организаторах ограничения нужны для того, чтобы избежать масштабных заторов и пробок на улицах. При этом жители других регионов смогут оставить свои автомобили на перехватывающих парковках, оборудованных всем необходимым. Пассажиров же доставят до места назначения специальные автобусы-шаттлы. По словам Главы Мордовии, сейчас важно своевременно информировать население и гостей города о любых изменениях в работе транспорта.

Что же касается культурной программы предстоящего праздника, то всех ее секретов организаторы пока не раскрывают. Основные мероприятия пройдут в фан-зоне на Советской площади и в зонах международного гостеприимства на шести городских площадках. Их насыщенность и разноплановость наверняка порадуют зрителей. Например, для любителей футбола на главной площади Саранска будет оборудована специальная площадка с большим монитором и зрительской зоной. Здесь болельщики смогут не только увидеть матчи, но и принять участие в развлекательных программах, пообщаться с футбольными звездами и другими гостями фестиваля болельщиков.

На выездном совещании основное внимание вновь было уделено теме благоустройства территорий, прилегающих к футбольному стадиону и ГЖК «Тавла», а также второго микрорайона жилого массива «Юбилейный». Речь шла, в частности, об оперативном и качественном завершении работ по их озеленению, в особенности об обустройстве газонов. На «Мордовия Арене» Владимир Волков оценил травяное покрытие футбольного поля, а на тренировочной площадке ФК «Мордовия» проинспектировал ход выполнения ранее запланированных мероприятий. По итогам совещания Глава Мордовии дал ряд поручений городским властям, руководству задействованных строительных организаций.

Более предметно вопросы готовности надзорных органов, силовых подразделений и прочих служб к проведению чемпионата в дальнейшем обсуждались в одном из недавно построенных на проспекте Российской армии зданий гостинично-жилого комплекса «Тавла». Как показали прошедшие тестовые матчи, футбольная арена способна успешно функционировать в условиях максимальной загрузки трибун. Сейчас осталось решить только некоторые организационные проблемы, связанные в том числе с обеспечением безопасности, контроля доступа, благоустройством внутренних площадок. Чуть больший объем работ предстоит выполнить в окрестностях стадиона. Там следует завершить монтаж временных сооружений, закончить укрепление берегов реки Инсар, подготовить к приему гостей 1700 номеров ГЖК «Тавла». «Времени остается все меньше. И использовать его надо продуктивно, дабы республика могла качественно провести исторический для нее футбольный праздник», - заявил Глава Мордовии. Руководитель региона также напомнил, что Россия уже вступила в последний этап подготовки к ЧМ. В соответствии с указом Президента, с 25 мая на территории субъектов, где пройдут матчи первенства планеты, введены усиленные меры безопасности.