С 1 июня в Саранске начинает действовать особый транспортный режим. Об этом было объявлено на рабочем совещании в городской администрации.

- Автобусы, которые не оснащены системой спутниковой навигации, при въезде в город необходимо будет оставлять на перехватывающих парковках, - заявил Глава города Петр Тултаев. - С 1 июня шаттл-басы должны перевозить людей с перехватывающих парковок. С 10 июня они начинают работать в режиме чемпионата мира по футболу.

Всю информацию о вводе особого транспортного режима в Саранске, включая разъяснения по въезду в город, об ограничениях движения на дни матчей и на время проведения Фестиваля болельщиков жители города получат в виде специальных листовок. Их распечатано 465 000 штук. Также информация доводится через школы и детские сады. Все общеобразовательные заведения Саранска должны в ближайшие дни сделать рассылку через электронный журнал.

Стоит отметить, что после проведения третьего тестового матча на стадионе «Мордовия Арена» были внесены изменения в принятый ранее нормативно-правовой акт, регулирующий порядок движения в городе на период проведения турнира. Они учитывают замечания и предложения, представленные всеми заинтересованными сторонами, в том числе жителями Саранска.

Специалисты считают, что новая схема движения транспорта, примененная на третьем тестовом матче, является наиболее оптимальной для города. По сравнению с первоначально предложенным вариантом произошли послабления в части открытия улиц. Например, для передвижения будут открыты улицы Ботевградская, Старопосадская и Саранская. Это позволит проживающим на улицах Республиканской, Грузинской, Кирова, Садовой, Новой, Новопосадской, переулке Кириллова беспрепятственно проехать к своим домам. Однако на улицах Ботевградской, Старопосадской, а также на участке по улице Севастопольской (от ул. Волгоградской до проспекта 70 лет Октября) исключат стоянку.

Кроме того, жители отдельных улиц, попадающих в зону ограничений, смогут проехать к месту жительства, предъявив документ, подтверждающий регистрацию. На отдельных магистралях изменена протяженность участков, на которых вводятся ограничения. Изменения коснулись и парковок, где будет исключена стоянка транспорта. К таким относятся парковки, прилегающие к гипермаркету «Мегастрой» и площади Героев Стратонавтов по проспекту Ленина.

Временной интервал, на который вводятся ограничения движения, остался прежним.

В дни матчей общественный транспорт будет работать в усиленном режиме, а проезд для всех групп населения станет бесплатным как на муниципальном транспорте, так и на частном. В Саранск уже в эти дни приезжает большое количество гостей. Среди них много таких, которые имеют аккредитацию, например, представители СМИ. Для такой категории населения при предъявлении карты аккредитации проезд также бесплатный. Всем перевозчикам переданы образцы аккредитационных удостоверений, поэтому вопросов быть не должно.