С 12 июня на Советской площади начнет работать Фестиваль болельщиков

12 июня, в День России и День города, в Саранске состоится грандиозное событие - открытие Фестиваля болельщиков FIFA. Для проведения мероприятия на площадке Фестиваля болельщиков - Советской площади - будет подготовлена необходимая инфраструктура. Здесь появятся огромный экран площадью более 100 м2 для просмотра матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм, сцена для выступлений популярных исполнителей, официальный сувенирный магазин, павильоны с едой и напитками и многое другое. Праздник футбола продлится до 15 июля, вход для всех желающих абсолютно бесплатный.

Обращаем внимание жителей и гостей Саранска, что с 15 мая 2018 года на Советской площади начались монтажные работы по возведению временной инфраструктуры Фестиваля болельщиков FIFA. И с 25 мая по 11 июня передвижение по Советской площади будет ограничено.

Для жителей организованы пешеходные коридоры. Так, с проспекта Ленина до улицы Льва Толстого можно пройти по площадке крыльца Дома республики, затем по организованному коридору проследовать к зданию администрации и на Фонтанный спуск либо к набережной реки Саранки мимо дома № 34 по улице Советской. С улицы Л. Толстого по пешеходному коридору также возможен проход в направлении кафедрального Собора Феодора Ушакова.

На период проведения фестиваля болельщиков будет временно ограничено движение транспортных средств с 00:00 11 июня до 24:00 16 июля. Пешеходными станут следующие улицы:

улица Большевистская от ул. Коммунистической до ул. Советской (четная сторона); улица Большевистская от ул. Советской до ул. Кавказской; улица Советская от ул. Демократической до ул. Володарского; проспект Ленина на участке от дома № 35 по ул. Советской до Советской площади г. Саранска.

Движение и стоянка на этих участках будут разрешены только транспортным средствам коммунальных и аварийных служб по маршрутам, согласованным с региональным центром управления пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Саранске.

На этот же период будет ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств:

на улице Большевистской от ул. Коммунистической до ул. Советской (нечетная сторона); на автомобильной дороге от перекрестка ул. Красноармейской и ул. Кавказской до дома № 34 по ул. Советской; на улице Льва Толстого от ул. Коммунистической до ул. Советской; по проспекту Ленина от ул. Коммунистической до дома № 35 по ул. Советской; на улице Володарского от ул. Коммунистической до ул. Советской; на улице Советской от ул. Рабочей до ул. Володарского; на улице Кавказской.

Исключение составят транспортные средства, имеющие разрешительный документ, выданный АНО «Организационный комитет «Россия-2018»; транспортные средства коммунальных и аварийных служб, маршрут движения которых согласован с региональным центром управления пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Саранске; транспортные средства с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны, обеспечивающие деятельность юридических и физических лиц, здания и помещения которых расположены на участках улиц, в отношении которых вводятся ограничения в связи с проведением Фестиваля болельщиков FIFA (фан-фест), маршрут и время движения и стоянки которых согласованы с региональным центром управления пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Саранске, при наличии транспортного разрешительного документа, выдаваемого АНО «Дирекция города-организатора Саранска по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018».

Осуществлять движение по вышеуказанным улицам будут вправе также транспортные средства с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны, принадлежащие физическим лицам, зарегистрированным в жилых домах, расположенных на участках улиц, в отношении которых вводятся ограничения в связи с проведением Фестиваля болельщиков FIFA (фан-фест), при наличии транспортного разрешительного документа, выдаваемого АНО «Дирекция города-организатора Саранска по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018». Обращаем внимание жителей, что согласно действующему законодательству регистрацию по месту жительства или пребывания подтверждают: паспорт с проставленным штампом о регистрации по месту жительства, свидетельство о регистрации по месту пребывания, временное удостоверение личности по форме № 2П (выдается на период оформления нового паспорта гражданину).

Для получения транспортного разрешительного документа юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и жителям необходимо подать заявку в АНО «Дирекция города-организатора Саранска по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018» в электронном виде (адрес в сети Интернет http://saransk-2018.com/fanfest/, тел. 8 (8342) 47-95-36).

Транспортные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вправе осуществлять движение и стоянку только в определенные при выдаче транспортного разрешительного документа маршруты и периоды времени. Жители вправе осуществлять движение только по улицам, по которым вводятся ограничения, стоянка транспортных средств разрешена исключительно на дворовых территориях.

Нарушение этих правил является основанием для эвакуации транспортного средства и аннулирования транспортного разрешительного документа.

В период с 00:00 до 24:00 12 и 14 июня (дни открытия Фестиваля болельщиков FIFA и проведения сборной России первого матча чемпионата мира по футболу) дополнительно будет ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств:

по улице Демократической от ул. Коммунистической до ул. Советской; по улице Пролетарской от ул. Коммунистической до ул. Советской; по улице Советской от ул. Демократической до ул. Ботевградской.

Исключение составят транспортные средства, имеющие разрешительный документ, выданный АНО «Организационный комитет «Россия-2018»; транспортные средства коммунальных и аварийных служб, маршрут движения которых согласован с региональным центром управления пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Саранске; транспортные средства с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны, принадлежащие физическим лицам, зарегистрированным в жилых домах, расположенных на данных улицах (разрешено только движение в целях въезда/выезда в дворовые территории/из дворовых территорий).

Уважаемые жители и гости Саранска! Просим планировать свои маршруты с учетом необходимости обхода Советской площади и площади Победы по улицам Володарского, пр. Ленина, ул. Л. Толстого, ул. Большевистской, ул. Советской, ул. Коммунистической и ул. Московской.