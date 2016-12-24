«Уют» ждет первых посетителей

Свершилось то, чего так долго ждали, - в Саранске открылся вытрезвитель. Правда, на вывесках самого слова «вытрезвитель» вы не найдете, поскольку официально это - Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Саранск «Уют». Расположено это учреждение на месте бывших пресловутых «Тополей» (проспект Ленина, 42б), только выглядит совсем иначе. На открытие вытрезвителя прибыли Глава Саранска Петр Тултаев и заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по РМ Владислав Пинаев.

- Обратите внимание - работает без выходных, круглосуточно! - сразу отметил мэр Саранска. - Здесь все отремонтировано, сюда не стыдно в гости приглашать!

Первым делом журналистам показали помещение, куда будут заезжать машины «скорой помощи».

- Раньше здесь было страшное здание, - рассказывает Петр Тултаев. - Машина подъезжала, выгружали людей на улице, порой стоял шум-гам… Сейчас машина «скорой помощи» сможет заехать внутрь, ворота автоматически открываются и закрываются с двух сторон. Подобное новшество не создаст проблем жителям соседних домов, никто даже не будет видеть, кого привезли.

Здесь предусмотрен специальный кабинет для сотрудников полиции. В медицинском кабинете фельдшер проводит освидетельствование человека с использованием алкотестера. Если выявлено только опьянение - это одно, если что серьезное - вызывается «скорая помощь».

- Не боитесь буйных посетителей? - спрашиваем у девушки, работающей в медицинском кабинете.

- Освидетельствование проходит в присутствии сотрудников полиции, - рассказывает фельдшер. - К тому же у нас есть дежурный, поэтому от буйных пациентов я буду защищена.

Отдельно стоит сказать о комнатах пребывания. Конечно, здесь нет дорогих ковров и прочих изысков интерьера, но помещения светлые, просторные. В каждой комнате - туалет и умывальник. Рядом с палатой находится душевая, где каждый посетитель сможет освежиться после длительного застолья.

- Когда были студентами, состояли в добровольных народных дружинах, - вспоминает Петр Тултаев, заходя в одну из комнат. - Так вот раньше таких условий не было, люди старшего поколения помнят. Стояли в комнате топчаны, а сейчас у нас здесь новые кровати с матрацами. Постельное белье меняется после каждого клиента!

- Часто подвыпивший человек не отдает себе отчета, насколько он пьян. Поэтому мы должны заботиться о безопасности самого человека и окружающих его людей, - уверен градоначальник. - Лучше уж пусть отоспится здесь, а потом за ним придут жена или муж, смотря кто здесь находится. Кстати, в «Уюте» предусмотрели места для женщин. Есть одноместная и четырехместная палаты. Вытрезвитель рассчитан на 20 мест.

- В жизни бывает всякое, - продолжает Петр Тултаев. - Ну перебрал человек, не рассчитал свои силы… Думаю, данная услуга будет востребована. Если посетитель решит, что домой должен явиться в безупречном виде, то он может здесь постирать и погладить свою одежду. Правда, эти услуги уже платные, они обойдутся посетителю примерно в 150-200 рублей. Сметная стоимость проекта - 35 миллионов рублей, еще 2,5 миллиона было потрачено на мебель, кровати, оборудование, в том числе медицинское.

Полиция давно ставила вопрос об открытии подобного заведения. В 1996 году медвытрезвитель закрылся, но проблема осталась, даже стала еще более острой. Зимой, особенно в праздничные дни, полицейские подбирают на улице пьяных людей. Куда их вести? В больницу? Но они же не больные люди. В полицию? Они же не преступники… А человеку просто надо дать возможность отоспаться. Утром он встанет, помоется, если надо - погладит одежду и отправится домой… Такого, как раньше, когда на работу отправляли письма из вытрезвителя работодателям, не будет. На работу нужно обращаться в исключительных случаях, чтобы воздействовать на человека, если он становится постоянным посетителем этого заведения.

- Сегодня сделан большой шаг к укреплению правового государства, - говорит Владислав Пинаев, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по РМ. - В правовом государстве во главу угла ставится человек. Бывает всякое - не рассчитал силы на корпоративе, проблемы в семье - и человек может заснуть в нетрезвом состоянии на улице. В отношении такого человека могут совершаться противоправные действия, преступления. Есть другая категория людей - семейные дебоширы. Они нарушают порядок, мешают членам своей семьи, соседям… Им просто некуда пойти. «Уют» решает все эти проблемы. В пьяном виде зачастую человек не может даже объяснить, где находится, он теряет ориентацию в пространстве. Особенно это касается приезжих. Конечно, есть еще один момент. Зимой, видя пьяных на улице, мы вызываем «скорую», но часто гражданину, находящемуся в нетрезвом виде, не требуется госпитализация, если у него нет побочных заболеваний. Но и оставить человека на морозе тоже не выход. Приходилось таких людей везти в отделы полиции, они у нас просто мучались - спали на стульях, на полу, в машинах. Хотя с удовольствием могли бы переночевать в подобном месте, тем более бесплатно. Возглавляет «Уют» Арсен Садигов, более 30 лет проработавший в правоохранительных органах. Он начинал свою работу именно в вытрезвителе и все досконально знает. Здесь будет проводиться и профилактическая работа. Лечение от алкоголизма у нас, к сожалению, дело добровольное. Но если с людьми постоянно работать, результат будет.

На втором этаже здания находится хостел. Его посетителям не стоит волноваться из-за соседства с медвытрезвителем. Во-первых, как уже говорили, доставлять нетрезвых граждан будут на «скорой» сразу на место, а во-вторых, для хостела предусмотрен отдельный вход с другой стороны. Посетители двух заведений не смогут видеть друг друга.

- Большую часть расходов на содержание заведения мы планируем компенсировать за счет хостела, - говорит Петр Тултаев. - Хостел находится недалеко от железнодорожного вокзала, поэтому надеемся, что он будет востребован. Вытрезвитель рассчитан на 20 мест, что будет дальше - увидим со временем.

В хостеле, который расположился на втором этаже, есть кухня со всей полагающейся утварью. Холодильник, столы, необходимая посуда. Здесь можно поесть, принести свои продукты, что-то приготовить, попить чаю.

- Сейчас главные требования к хостелу - вай-фай и телевизор… - говорят журналисты.

- У нас все есть! - уверяет мэр Саранска. - Хотя, на мой взгляд, главное для хостела - хорошие кровати. В комнатах хостела - двухъярусные кровати. Есть комнаты, рассчитанные на 8 человек, есть на два. Стоимость - 400-450 рублей с человека за ночь. Одновременно здесь смогут остановиться 34 человека. Ждем первых посетителей!

Людмила АНЮТИНА