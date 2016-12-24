«Мы должны помогать друг другу!»

Правозащитник Алексей Шиндясов - о правовой культуре и способах борьбы со злоупотреблениями чиновников

Алексей Шиндясов хорошо знаком читателям «ВС». Несколько лет назад мы рассказывали историю его противостояния с правоохранительными органами. По его признанию, именно та ситуация заставила по-другому взглянуть на жизнь. Недавно молодой человек организовал правозащитный фонд и намерен посвятить свою жизнь защите прав человека в стране. О причинах своего поступка он рассказал в интервью «ВС».

«ВС»: Алексей, для тех, кто тебя знает, твое решение заняться правозащитной деятельностью во многом стало неожиданностью. Что повлияло на твой выбор?

А.Ш.: Вы же помните ту историю, когда в 2013 году меня избили в отделе полиции, а после этого возбудили против меня уголовное дело, чтобы сокрыть это преступление. Сейчас очень много людей находятся примерно в той же ситуации, в которой я оказался тогда. Эти люди не имеют возможности обратиться за помощью к адвокатам, поскольку у них просто нет средств на это. Правозащитная организация, которую я создал, является своего рода социальным проектом. Наша цель одна: помогать людям в реализации их законных прав.

«ВС»: То есть, если бы тогда не случилась эта история с избиением, ты вряд ли стал бы правозащитником?

А.Ш.: Совершенно верно. Эта история просто открыла мне глаза на то, что происходит вокруг. Раньше у меня была совершенно иная жизнь. Я занимался строительством, у меня были свои бригады. Но, оказавшись в той ситуации, я понял, что многие люди, имеющие властные полномочия, используют их не во благо граждан, а исключительно в личных, зачастую корыстных целях. При этом я не считаю, что в произошедшем виноваты только сотрудники полиции. В определенной степени я сам виноват в том, что со мной произошло.

«ВС»: Насколько я понимаю, на твое решение заняться правозащитной деятельностью повлияло и пребывание в колонии-поселении?

А.Ш.: Безусловно. Именно в колонии я увидел, как попираются права человека. Понимаете, там действует так называемая палочная система, если хотите, статистика, которую необходимо соблюдать. Есть определенное количество людей, которые должны находиться в штрафном изоляторе. И неважно, нарушал человек режим содержания или нет. Как только человек пытается отстоять свои права, его тут же помещают в ШИЗО, где побоями объясняют, как нужно себя вести. Лично меня не били, но избивали других людей для того, чтобы они изменили свою позицию.

«ВС»: На твой взгляд, что должны делать люди, которые по тем или иным причинам вступают в противостояние с правоохранительной системой страны?

А.Ш.: В первую очередь необходимо находить взаимопонимание, стараться помогать друг другу. Отстоять свои права в одиночку гораздо сложнее. Общественная организация, которую я сейчас возглавляю, преследует именно эту цель: помогать людям.

«ВС»: Во многих странах правозащитники действуют сообща с органами государственной власти, в нашей же стране почему-то принято противопоставлять правозащитников государству. Ты в своей работе к чему больше стремишься?

А.Ш.: Я считаю, что нам просто необходимо находить точки соприкосновения с органами государственной власти. К примеру, сейчас я занимаюсь одним делом. Речь идет о невыплате заработной платы трудовому коллективу. Прежде чем обратиться к нам, эти люди обращались в трудовую инспекцию. Но, по их словам, получили всего лишь отписку оттуда. Они, естественно, решили, что трудовая инспекция просто не хочет работать. Мы связались с этим ведомством, объяснили ситуацию. Нам ответили, что, прежде чем принимать какие-то меры по обращению этого коллектива, необходимо документально доказать факт, что эти люди работали на организацию, которая не выплатила им зарплату. Проще говоря, налицо определенное недопонимание между представителями государства и гражданами, которые пытаются отстоять свои законные права. Вот это недопонимание необходимо устранять.

«ВС»: То есть ты хочешь сказать, что в народе еще популярно мнение, будто у нас везде все схвачено, а права простых людей никого не интересуют?

А.Ш.: Именно так, к сожалению. Хотя я, например, знаю, что многие люди, которые занимают должности на государственной службе, искренне переживают за свое дело, стараются хорошо делать свою работу, помогать людям. Приведу еще один пример. Сейчас я занимаюсь делом о дорожно-транспортном происшествии. На дороге сбили женщину с ребенком. Но возбуждать уголовное дело правоохранительные органы не спешат. Сначала проводилась проверка по факту административного правонарушения. Сотрудник, который проводил проверку, ясно сказал, что вынесет постановление об отказе в возбуждении административного производства, поскольку в этом случае усматриваются признаки уголовного преступления. Но в возбуждении уголовного дела пострадавшей тоже отказали. Конкретных данных о том, что следователь лично заинтересован в том, чтобы уголовное дело не было возбуждено, у нас нет, поэтому наговаривать на него мы не можем. Но при этом мы также понимаем, что уголовное дело должно быть возбуждено, а этого не происходит.

«ВС»: Какие рычаги воздействия на правоохранительные органы у вас есть в подобных случаях?

А.Ш.: Для начала мы проанализировали все материалы проверки, после чего обратились в прокуратуру. Прокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, по нашему ходатайству была назначена повторная автотехническая экспертиза. Сейчас мы ждем ее результатов. После того как результаты будут готовы, думаю, будет возбуждено уголовное дело.

«ВС»: В своей работе тебе приходится сталкиваться с противодействием официальных органов власти?

А.Ш.: К сожалению, со стороны отдельных должностных лиц такие факты еще имеют место быть. Недавно ко мне обратилась девушка, утверждавшая, что ее изнасиловали. Но у меня возникли определенные сомнения в правдивости ее слов. Я обратился к следователю, который проводил проверку по ее заявлению. Но он открыто заявил, что не будет со мной общаться, поскольку я не являюсь представителем органов государственной власти.

«ВС»: Что в таких случаях должен делать правозащитник?

А.Ш.: Лично я обратился к руководителю Следственного комитета, записался к нему на прием. Меня приняли, выслушали, мы пришли к общему мнению, что работа правозащитников даже выгодна органам следствия. Понимаете, у нас пока еще отсутствует правовая культура как у должностных лиц, так и у населения.

«ВС»: В нашей стране принято считать, что просто так ничего не происходит. Если на свет появляется какая-то организация, значит, за ней кто-то стоит, ее кто-то финансирует, и она действует, в первую очередь, именно в интересах своего создателя.

А.Ш.: Такое мнение действительно существует, но это не наш случай. За нами никто не стоит, нас никто не финансирует. В нашем правозащитном центре работают обычные люди, которые действительно хотят помогать людям. Любой, кому это интересно, может легко отследить мою деятельность по защите как собственных прав, так и прав жителей нашей республики.

«ВС»: Вы беретесь за дела любой сложности и категории?

А.Ш.: Да. Для более эффективной защиты прав граждан мы сотрудничаем с юристами из других компаний. И если нам не хватает собственных знаний для помощи человеку в конкретной ситуации, мы всегда можем организовать защиту его прав с помощью профессиональных адвокатов.

«ВС»: То есть определенный дефицит знаний в некоторых областях права у вас все-таки есть?

А.Ш.: Пока еще есть. Но мы активно работаем над его устранением. Знания приходят с опытом, а мы еще довольно молодая организация. Но даже у нас уже есть дела, которые мы выиграли как правозащитники.

«ВС»: За свою помощь вы берете какую-то плату с людей, которые к вам обращаются?

А.Ш.: Все зависит от конкретной ситуации. Если у человека в силу его материального положения есть возможность внести посильный вклад в развитие нашей организации, мы с благодарностью примем эту помощь. Поскольку, еще раз повторю, у нас нет никакой финансовой поддержки со стороны. Но если у человека нет средств, мы оказываем ему помощь бесплатно. Поэтому я хочу обратиться к жителям республики и сообщить, что мы находимся по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 123. Если вам нужна помощь - приходите.

«ВС»: За то недолгое время, что существует ваша организация, можно говорить об изменении отношения к вам со стороны органов власти?

А.Ш.: В этом плане ситуация выглядит довольно странно. Руководители правоохранительных органов охотно идут на контакт с нами, готовы к диалогу. Но, когда речь заходит о рядовых сотрудниках, они всячески стараются дистанцироваться от нас. В то же время, когда к ним за той же информацией обращаются представители СМИ, они охотно предоставляют им интересующие сведения.

«ВС»: Как ты считаешь, какова роль освещения деятельности правозащитников в общем деле защиты прав человека в стране?

А.Ш.: На мой взгляд, это решающая роль. Если деятельность правозащитников не будет освещаться, люди просто не будут знать, как отстоять свои права в тех ситуациях, когда государство не хочет им помочь.

«ВС»: В этой связи планируете ли создание собственных информационных ресурсов для более полного освещения своей деятельности?

А.Ш.: Планы такие у нас, безусловно, есть. Уже сейчас у нас действуют группы в социальных сетях, где мы выкладываем информацию о тех или иных обращениях граждан в нашу организацию. Мы рассказываем, с какими проблемами сталкиваются люди, а также о путях их решения. Жаль, что нам пока катастрофически не хватает времени для работы по освещению своей деятельности. Но, думаю, в ближайшее время мы сможем решить и эту проблему.

Алексей Константинов