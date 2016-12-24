Правоохранительные органы республики напоминают:

«заМОРДОВанные победами»
«Быть сильным хорошо, быть умным лучше вдвое», - писал еще в начале 19 века известный баснописец Иван Андреевич Крылов. Продолжим эту мысль и...
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 года №202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедерации FIFA 2017 года», на территории Республики Мордовия в период с 25 мая по 25 июля 2018 года вводятся усиленные меры безопасности.
В указанный период будет запрещен оборот (за исключением хранения) гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а именно – торговля, продажа, передача, приобретение, коллекционирование, экспонирование, ношение, перевозка, транспортирование, использование, уничтожение, ввоз оружия в Российскую Федерацию и вывоз его из Российской Федерации.
В случаях выявления фактов незаконного оборота оружия и патронов к нему в период введения усиленных мер безопасности уполномоченными службами будут приниматься меры по их изъятию.
Возврат оружия и патронов владельцам будет организован, начиная с 26 июля 2018 года.
«Быть сильным хорошо, быть умным лучше вдвое», - писал еще в начале 19 века известный баснописец Иван Андреевич Крылов. Продолжим эту мысль и...
К концу лета стоимость полиса ОСАГО резко возрастет
Юрист из Саранска добивается миллионной выплаты от больницы за некачественно проведенную операцию
Слово «сталкер» давно и прочно закрепилось в нашем лексиконе, но его значение понятно не каждому. Старшее поколение наверняка вспомнит об...
Свершилось то, чего так долго ждали, - в Саранске открылся вытрезвитель. Правда, на вывесках самого слова «вытрезвитель» вы не найдете,...
В Лямбирском суде началось рассмотрение резонансного уголовного дела о попытке дать крупную взятку начальнику Ичалковского районного отдела...
Глава Мордовии Владимир Волков провел на неделе ряд совещаний, касающихся различных аспектов подготовки к проведению в Саранске матчей...
Бывшее руководство АО «Мордовавтодор» и московский риелтор ответят в суде за махинацию
С 1 июня в Саранске начинает действовать особый транспортный режим. Об этом было объявлено на рабочем совещании в городской администрации.
Подполковника полиции подозревают во взятке в 5 миллионов рублей. До 2011 года он работал в МВД по РМ