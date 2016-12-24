Правоохранительные органы республики напоминают:

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 года №202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедерации FIFA 2017 года», на территории Республики Мордовия в период с 25 мая по 25 июля 2018 года вводятся усиленные меры безопасности.

В указанный период будет запрещен оборот (за исключением хранения) гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а именно – торговля, продажа, передача, приобретение, коллекционирование, экспонирование, ношение, перевозка, транспортирование, использование, уничтожение, ввоз оружия в Российскую Федерацию и вывоз его из Российской Федерации.

В случаях выявления фактов незаконного оборота оружия и патронов к нему в период введения усиленных мер безопасности уполномоченными службами будут приниматься меры по их изъятию.

Возврат оружия и патронов владельцам будет организован, начиная с 26 июля 2018 года.